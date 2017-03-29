Новости о жизни г. Сочи

20:01 29 Марта 2017

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

Размещение рекламы: (862) 262-91-18, +7 918 402-18-62

Игра между командами России и Бельгии

28 марта в Сочи национальная сборная России сыграла контрольный матч с командой Бельгии. Встреча, проходившая на обновленном стадионе «Фишт», завершилась вничью - 3:3. Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона: входные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. Болельщики отметили, что после реконструкции «Фишт» стал настоящей футбольной ареной и при этом не утратил своего олимпийского имиджа.

На контрольном матче тестировали и городскую инфраструктуру перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира 2018 года по футболу. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано организаторами и местными властями. К началу матча трибуны были почти заполнены. Приветствовал зрителей Кубанский казачий хор, который исполнил гимны обеих стран.

Игра между командами России и Бельгии была своего рода тестовой в преддверии предстоящего Кубка Конфедераций. Первые минуты прошли  для хозяев более чем удачно. Российские спортсмены повели в счете.

Достаточно быстро бельгийцам удалось отыграться. Долгое время они были впереди – 3:1. Уже на последних минутах основного времени наши футболисты забили второй мяч – 3-2, а решающий гол в ворота соперника попал уже в добавленное время – 3:3. И это для нас было практически победой. 

После игры на пресс-брифинге главные тренеры национальных сборных России и Бельгии Станислав Черчесов и Роберто Мартинес подвели итоги контрольного матча и поделились с прессой своими впечатлениями о стадионе.

Пропускать на последних минутах первого тайма неприятно, - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Все три гола мы получили со «стандартов» (пенальти, угловой). Соперник играл с преимуществом, но кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было.

Это лучшая арена, на которой мне доводилось работать за последнее время, - поделился с журналистами главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, - а поле было просто замечательное.

Понравился стадион и Станиславу Черчесову, тем более что он принимал участие в его закладке перед Олимпийскими играми:

Фантастический стадион, с удовольствием еще раз приедем сюда. Спасибо болельщикам, которые, несмотря на счет, гнали нас вперед. Их поддержка очень помогла. Надеюсь, поможет и дальше.

Следующий турнир, который состоится на стадионе «Фишт» в июне этого года, будет Кубком конфедераций. На арене пройдет четыре встречи. В 2018 году сочинская арена примет пять игр чемпионата мира по футболу, включая один четвертьфинал.

View the embedded image gallery online at:
https://ngsochi.com/sport/2800-prakticheski-pobeda-rossiya-belgiya-3-3.html#sigProId0131a603f8

Похожие статьи

Фотографии Сочи
 Фотографии Сочи

Последние комментарии

Официально

  • Управление ПФР информирует страхователей +

    Управление ПФР в городе-курорте Сочи информирует страхователей о необходимости представления ежемесячной отчетности по персонифицированному учету (по форме СЗВ-М) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Таким образом, отчетность за март страхователи должны сдать в территориальные Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края не позднее 15 апреля 2017 года. Подробнее...

  • Разъяснение получателям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет +

    Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года №2568-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" и Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденным приказом Министерства от 25 декабря 2012 года №734, установлена ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется одному из родителей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года. Подробнее...

  • В Краснодарском крае ведется набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничные органы +

    В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (общего) полного (11 классов), а также соответствующие медицинским и профессионально-­психологическим требованиям. Подробнее...
  • 1

Designed by Jn Jeels