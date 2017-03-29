Новости о жизни г. Сочи

Наша газета несколько лет назад уже поднимала тему недоступности лыжных трасс компании ПАО "Газпром" на Красной Поляне для детей, которые занимаются лыжными гонками и биатлоном в местной спортивной школе.

Спортивные школы в силу ограниченности бюджета не в состоянии обеспечить воспитанников ски-пассами для подъема к местам тренировок, а представители крупнейшей газовой компании, девизы которой "Мечты сбываются" и "Газпром - детям", не хотят пойти навстречу и берут за один подъем по канатной дороге 800 рублей с ребенка. Как рассказали нам родители начинающих спортсменов - обращения к руководству компании, местной власти (которая, в свою очередь, обращается выше) и именитым спортсменам ничего не дают.

Между тем наши ребята, талантливые лыжники и биатлонисты, не имеют возможности полноценно тренироваться и готовиться к всероссийским соревнованиям.

Мечты сбываются?

"Народная газета Сочи" постоянно пишет о детском спорте, в меру сил стараясь продвигать его развитие. Да и вообще, в городе редко кто откажется помогать такому благому делу. А крупнейшая газовая транснациональная корпорация – известные меценаты, которой принадлежит комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", не хочет пойти навстречу сочинским детям-спортсменам. Кстати, с подобной ситуацией мы уже сталкивались несколько лет назад. Тогда, после наших публикаций, детей стали пускать к горнолыжным трассам, и конфликт был исчерпан. Но, видимо, не до конца. На минувшей неделе в редакцию опять обратились расстроенные родители, которые с болью в душе рассказали о том, что им уже не под силу оплачивать тренировки своих детей.

– Чтобы подняться по канатной дороге на комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", нам надо заплатить 800 рублей с человека (в месяц обычно проводится 20-25 тренировок), – рассказал нам Николай, отец одного из детей. – Одного ребенка не отправишь, поэтому ездим вдвоем, а это уже 1600 рублей. А ведь еще и приходится тратиться на проезд туда/оттуда до Красной Поляны, а это на автобусе 250 рублей в один конец с человека. Дети при этом за билет платят, как взрослые. Это только надо потратить тысячу рублей на билеты в общественном транспорте, не считая средств за подъем на канатке.

При этом дети-лыжники показывают хорошие спортивные результаты. Недавно на первенстве России из 23 команд наши лыжники были пятые. В спринте один ученик пришел седьмым. На данный момент команда из города Сочи уехала на эти же старты в Первоуральск. Но при таком подходе, вероятнее всего, как поделились родители, их детям придется бросить спорт. Сил нет за все платить.

Юные спортсмены мечтают кататься на лыжах, стрелять,

им все это интересно

По словам Николая, годовые детские ски-пассы стоят 19000 рублей. А "Газпром" запрашивает по 800 рублей за один подъем! Муниципальная спортивная школа по зимним видам спорта таких денег не имеет. Для того чтобы приобрести хотя бы 50-60 ски-пассов по 19 тысяч рублей каждый (чтобы дети занимались по очереди), требуется более одного миллиона рублей.

Сумма неподъемная для городского бюджета. Как рассказали родители, не идет руководство "Газпрома" и на то, чтобы снизить сумму одного подъема по канатной дороге. С детей-спортсменов берут как со всех – именно 800 рублей, и не рублем меньше! Хотя, детям-лыжникам нужны лишь беговые трассы, которые обычно пустуют. При этом, когда комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону строился (перед Олимпиадой), звучали громкие слова, что дети курорта будут там тренироваться. На деле сейчас – другое. Заниматься биатлоном и беговыми лыжами просто негде.

– Обращались в Союз биатлонистов России, в городскую администрацию, которая выходила с письмом на председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с просьбой разобраться и рассмотреть возможность для детей заниматься на безвозмездной основе в зимний период, – продолжает рассказывать Николай, – но, видимо, дети как-то мешают зарабатывать деньги в период "высокой коммерческой активности". Складывается впечатление, что "Газпрому" на наших детей просто наплевать. Получается – как хотите, так и тренируйтесь.

Чтобы дети хоть как-то поддерживали спортивную форму, сейчас приходится идти на крайние меры – пешком со снаряжением по выходным подниматься 10 километров в горы на Хмелевские озера. И тренироваться там на комплексе "Олимпия". Но это не выход. Туда даже нет автомобильной трассы, приходиться идти по лесной грунтовой дороге.

Персоны нон грата

Детский лыжный спорт – отделение лыжных гонок и биатлона – на сегодняшний момент, получается, в прогаре. У хоккеистов есть стадион, развивается шорт-трек, хорошо задействованы ледовые арены. Лояльно относятся к детям-горнолыжникам на курорте Роза-Хутор ("Горная Карусель"), где безвозмездно выдают кучу ски-пассов, там дети поднимаются и занимаются без проблем. Получается, Роза-Хутор так развивает свой имидж, поддерживает будущее поколение, готовит хороших спортсменов и специалистов, которые, возможно, в дальнейшем будут у них работать и развивать их компанию. А с "Газпромом" – совсем другая история, им не нужны ни сочинские дети, ни будущее лыжного спорта, ни положительная репутация. Хотят заработать миллион, потеряв на имидже два. Плохой бизнес для могущественной компании.

Родители создали петицию с описанием этой проблемы и разместили в Интернете под названием "Олимпийские объекты – детям", собирают подписи. Уже десятки тысяч человек просмотрели этот крик души, и тысячи подписали. Все возмущены тем, что Олимпиада строилась для развития спорта, а на деле, получается, наоборот.

У представителей лыжно-биатлонного комплекса на это свои аргументы. Родители нам предоставили ответ на запрос, датированный 30 ноября 2016 года, за подписью заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Александра Козлова.

– ПАО "Газпром" выражает готовность принять спортсменов детско-юношеского центра на базе ЛБК "Лаура" на безвозмездной основе в сезон низкой коммерческой востребованности объекта (с 01 апреля по 24 декабря 2017 года), – ответил представитель "Газпрома".

Хотя это чистой воды отписка. По наблюдениям родителей, на беговых лыжных трассах "Газпрома" катаются всегда, вне зависимости от сезона, от силы 15-20 человек, подъемники ездят полупустые. Дети-лыжники при этом точно никому не мешают. Что это – жадность или принципиальность представителей богатейшей компании?

Лыжные трассы практически не задействованы, но при этом качественно укатываются. Только вопрос – для кого?

Да и надо помнить, что биатлон – это, в первую очередь, зимний вид спорта. В тот период, когда на трассах нет снега, бег на лыжероллерах имеет свою актуальность лишь для поддержания формы.

Выход из ситуации?

Родители и школа по зимним видам спорта считают, что выходом из сложившейся ситуации могло бы быть выделение городом автобуса для перевозки детей до места тренировки. А от "Газпрома" – выделение пропуска для проезда автобуса до биатлонного комплекса "Лаура". Этот шаг позволил бы детям готовиться к соревнованиям, и, может быть, уже совсем скоро мы смогли бы услышать фамилию спортсмена из Сочи, который всходит на высшую ступень пьедестала. И комментатор скажет: "Все это стало возможно благодаря наследию Олимпиады, при поддержке "Газпрома". Но сейчас, увы, это только мечты.

Хотя многие дети курорта мечтают заниматься именно этим видом спорта. Потому что нравится биатлон, беговые лыжи и занятия на свежем воздухе. Юные спортсмены мечтают ездить на лыжах, стрелять, им все это интересно. Есть перспективные ребята, которые стремятся добиться результатов, однако чтобы развить спортивный талант – необходимы условия. Несмотря на то, что после Олимпиады осталось спортивное наследие, пользоваться им, получается, можно только на платной основе. Богатейшее предприятие "Газпром" при этом остается в стороне и жалеет средства на ски-пассы. Все это неправильно. Как известно – чужих детей не бывает.

"Народная газета Сочи" будет разбираться в этом вопросе, мы уже отправили запрос в департамент физкультуры и спорта города Сочи, будем выходить на руководство "Газпрома". Хочется, чтобы у наших детей была возможность заниматься классическими лыжами и биатлоном. О результатах – в следующих номерах газеты.