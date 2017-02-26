Новости о жизни г. Сочи

Нам очень повезло, то мы живем около незамерзающего Черного моря, где круглый год можно заниматься парусным спортом на базе детских спортивных школ курорта. Наш город практически единственный, в котором есть Центр развития парусного спорта. Из года в год растет популярность парусного спорта, увеличивается число детей, увлеченных яхтингом. Подростков влечет азарт соревнований, романтика путешествий под парусами. Пожалуй, больше никакое занятие не дает такого ощущения свободы, энергии, восторга, таких возможностей проявить себя. Занимаясь этим видом спорта, дети получают невероятный эмоциональный заряд, много новых навыков и море друзей.

Этот вид спорта существует у нас на базе Спортивной школы олимпийского резерва №4 города Сочи. Заместитель директора СДЮСШОР №4 Нонна Гребенникова согласилась рассказать, чем живет школа в настоящий момент и является ли этот вид спорта доступным для детей курорта.

Несомненно, повезло

Кроме теплого климата и моря, нашим детям, безусловно, повезло и в том, что в 1980 году в СССР случилась Олимпиада, которая придала новый импульс развитию парусного спорта на курорте. Парусный центр (на территории Юг-Спорта, где сейчас занимаются воспитанники спортивной школы абсолютно бесплатно) был построен к Олимпиаде-80 как запасная база.

Кроме того, спортивная подготовка по парусному спорту осуществляется на базе отделения парусного спорта в Спортивной школе олимпийского резерва №4 города Сочи в поселке Лазаревском по адресу: ул. Социалистическая, 1 и в Адлере – на ул. Просвещения, 16 Б. Также парусный спорт представлен крейсерскими яхтами, которые базируются в яхт-клубе курорта и морском порту. Ежегодно проводятся регаты в этих классах яхт, в которых принимают участие уже взрослые спортсмены СДЮСШОР №4.

В спортивной школе на отделении парусного спорта в настоящий момент проходит обучение 100 детей от 9 до 18 лет. Начальная группа занимается 6 часов в неделю (3 занятия) и старшие профессиональные группы - 24 часа в неделю (6-дневные тренировки). При этом при приеме обязательно требуют справку от врача, что ребенок по физическим параметрам допускается к занятию парусным спортом.

Спортсмены школы имеют спортивные разряды от 3-го юношеского до кандидатов в мастера спорта, а также входят в состав сборной Краснодарского края (на 2017 год - 19 человек) и в сборную России. Тренерский состав по парусному спорту включает в себя 7 преподавателей. Воспитанники школы являются победителями и призерами краевых и всероссийских соревнований по парусному спорту различного уровня.

Хочется отметить отделение парусного спорта в Лазаревском районе, которое было открыто в апреле 1999 года сначала на базе Детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту 8-го яхт-клуба ВМФ, а после его расформирования (в 2008 году) продолжило свою деятельность в СДЮСШОР №4 Лазаревского района. Отделение воспитывает спортсменов, которые показали отличные результаты в парусном спорте.

За 17-летнюю историю существования здесь прошли обучение свыше 500 детей. 9 спортсменам присвоено звание мастера спорта России, 5 спортсменов завоевали звание чемпиона России. Воспитанники отделения – Антон Шелихов и Татьяна Базюк – под руководством тренера мастера спорта России Романа Мацюсовича в период с 2006 по 2012 год становились призерами международных соревнований, а в 2008-м и 2012 годах Татьяна Базюк завоевала право выступить на летних Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.

В настоящее время воспитанники отделения являются неоднократными победителями и призерами спартакиады Краснодарского края, спартакиады Южного федерального округа, чемпионатов и первенств России. Прошлый год тоже был щедрым на награды. Воспитанница СДЮСШОР №4 Соня Бугакова заняла второе место в чемпионате России в Тольятти, а Андрей Червяков показал в классе яхт "Лазер" одно из призовых мест.

Уметь просчитывать

Мы поинтересовались, какие положительные черты воспитывает парусный спорт у подрастающего поколения.

– У нас очень техничный вид спорта, он развивает в детях такие качества, как усидчивость, подвижность, умение быстро принимать решения, – рассказала заместитель директора СДЮСШОР №4 Нонна Гребенникова, – с другой стороны, воспитывается коллективизм. Выезд на соревнования сопряжен с определенными нагрузками. Нужно коллективно загрузить в машину лодки, а потом выгрузить. Поэтому воспитанники школы учатся помогать друг другу – у кого-то что-то поломалось, делают сообща. Потому что есть чувство локтя, чувство команды.

В отличие от многих других видов в парусном спорте не так сильно выражена зависимость от природных данных спортсмена. И зависимость от веса и роста не сильная, и при этом всегда можно выбрать подходящий для себя (под рост и вес) класс яхт. Однако прежде чем отдать своего ребенка в секцию парусного спорта, надо учесть, что этот спорт не из легких. Ребенок должен уметь просчитывать ситуацию, у него должна быть развита моторика.

Есть циклические и зальные виды спорта – бег, плавание, баскетбол, когда ты ставишь какую-то программу и отрабатываешь все до совершенства. В парусном спорте все по-другому. Вот, к примеру, вышли на воду, была хорошая погода, ветер дул 3 м/с. Отгоняли первую гонку, прошел час, и поменялось направление ветра, появилась волна, стал накрапывать дождь. Соответственно, яхтсмен должен уметь быстро перестроиться, провести гонку уже под другими параметрами.

Кстати сказать, воспитанники спортивной школы парусного спорта благодаря полученным навыкам начинают лучше учиться, осваивать математику, физику.

Занимаются дети в СДЮСШОР №4 на яхтах различного класса. Классы яхт рассчитаны как для начинающих, так и для уже умеющих справляться с доской ребят. Самый простой – "Олимп". Для тех, кто уже катается год, – "Оптимист", те, кто более уверен в своих силах, соревнуются на "Кадетах", "Лазерах", "Луче" и парусной доске. К сожалению, лодок не так много, и они дорого стоят. От этого в принципе зависит и набор детей, он ограничен. Дело в том, что оборудование для парусного спорта выпускается в основном иностранными государствами. Отсюда и ценовая политика.

Попутного ветра

Любой серьезный спорт требует серьезного к себе отношения. И парусный спорт здесь не исключение из правил. Настоящие реалии таковы, что родителям, как и во многих других видах спорта, что-то из спортивной одежды приходится приобретать самостоятельно.

– Что-то мы в рамках финансирования стараемся приобретать – спортивные костюмы, одежду, обувь, спасательные жилеты, особенно в этом отношении было хорошо в предолимпийские годы, удалось обновить спортивное снаряжение, – продолжает Нонна Гребенникова, – однако в некоторых случаях родители самостоятельно приобретают специальные гидрокостюмы мокрого и сухого типа, гидроботинки. Самый демократичный вариант здесь начинается в районе 5-7 тысяч рублей.

С 23 февраля на курорте начнутся традиционные всероссийские соревнования по парусному спорту "Зимняя Ривьера". Ожидается, что в регате примут участие около 160 яхтсменов - спортсмены сборной команды страны по парусному спорту основного и молодежного составов. Всего планируется провести 12 гонок, которые будут проходить ежедневно с 23 по 28 февраля. Победителей и призеров соревнований определят по сумме результатов всех гоночных дней.

Как советуют специалисты, не обязательно покупать новую спортивную одежду, можно купить б/у или на интернет-сайтах. В Краснодаре есть специальный магазин для отделения парусного спорта, где тоже можно приобрести все необходимое для занятий. Покупать что-то очень дорогое нет смысла, ребенок может быстро вырасти из супер-дорогой одежды.

Наверняка многие мальчишки и девчонки мечтают управлять парусами, прокладывать путь по звездам и быть настоящими морскими волками. Воплотить эту мечту сегодня вполне реально, стоит только позвонить, а потом прийти в одну из спортивных школ курорта, где занимаются парусным спортом.