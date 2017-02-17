Новости о жизни г. Сочи

На этот раз в нашей постоянной рубрике мы расскажем о шахматах. Это уникальный вид спорта, где переплетаются наука, искусство и спорт. Как, оказалось, шахматы в настоящее время набирают популярность не только в мире, но и в городе-курорте Сочи. Как рассказал нам директор МБУ СШ №11 города Сочи, культивирующей вид спорта - шахматы, Евгений Ильенков, в данном направлении проводится большая работа. Многие родители хотят, чтобы их дети были интеллектуально развитыми. А с учётом того, что шахматы - демократичный и малозатратный вид спорта, количество занимающихся растет с каждым годом.

Игра для избранных

Родиной шахмат считают Индию. Точное время возникновения шахмат в современном виде неизвестно, многие историки сходятся на мысли, что шахматы (в изначальном виде – чатуранга) возникли в начале новой эры. Также предполагается, что шахматы были прототипом различных воин и битв, но без кровопролития, и поэтому завоевали огромный интерес у правителей древних государств, где они могли сразиться друг с другом, не причинив своим войнам ни единой царапинки.

Как рассказал нам директор спортивной школы №11 Евгений Ильенков, в Индии играть в них разрешалось только элитной касте – военной аристократии.

Наш любимый город охватил шахматный бум: в настоящее время в городе Сочи шахматами занимается около 2500 тысяч человек, из них около 1000 детей. Хочется отметить, что несколько лет назад шахматами в городе занималось всего 400 детей, и данный факт не может не радовать!

– Шахматы учат детей анализировать, мыслить образно, развивают логику, – говорят ведущие тренеры города, – научить их этому – самая главная наша задача.

– В нашей школе всегда есть спрос на данную муниципальную услугу. Дети приходят, занимаются, достигают успехов, – говорит директор школы МБУ СШ №11 Евгений Ильенков.

Шахматы воспитывают в людях усидчивость, человек анализирует различные комбинации и, соответственно, все это накладывается на принятие решений в жизни.

У нашем городе проходит много событийных мероприятий, которые способствуют появлению у детей шахматного азарта.

2014 год запомнился матчем за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Вишванатаном Анандом (Индия). После одиннадцатой партии, матч закончился досрочно победой действующего чемпиона Магнуса Карлсена со счётом 6 1/2 – 4 1/2.

В 2015 году в Красной Поляне проходил Чемпионат мира среди женщин. В турнире по нокаут-системе приняли участие 64 шахматистки. Чемпионкой стала Мария Музычук (Украина). Каждый год на протяжении 10 лет в Лоо проводится первенство России. Стали популярными и возрожденные Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по шахматам "Белая ладья". Город-курорт находится в центре шахматной жизни, шахматы не нуждаются в рекламе и являются очень популярными среди наших детей.

Дополнительно, на базе объектов олимпийской инфраструктуры, стал работать образовательный центр "Сириус" для одаренных детей, куда имеют возможность попасть на обучение лучшие воспитанники шахматных школ России. В "Сириусе" в учебных сессиях принимал участие и ученик СШ №11 призер Первенства России Давид Закарян.

Теперь и в школе

Директор МБУ СШ №11 города Сочи Евгений Ильенков был одним из тех, кто предложил ввести обучение шахматам в Сочи в рамках школьной программы. В России существует благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, цель которого – создание социально значимых программ, направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие людей всех поколений.

– Мы с коллегами из "Шахматной федерации города Сочи" написали заявку в фонд Тимченко на подключение нас к этой программе, теперь в 3 школах города Сочи будут занятия с детьми в рамках факультативов, – продолжил Евгений Ильенков.

Вообще, на сегодняшний день наблюдаются позитивная динамика развития шахмат в городе. Шахматы не только становятся нужными, но и приобретают все большую популярность.

В спортивную школу №11 на бюджетное отделение ведется набор детей с 7-9 лет. Также в школе есть и платные группы для обучения шахматной грамотности самых маленьких, которые не достигли и 7 лет. Такой ребенок попадает в спортивную школу (на бюджетное отделение) уже подготовленным и скорее всего будет заниматься и дальше. Наборы в бюджетные группы осуществляются в среднем раз в полгода. Как и в других спортивных учреждениях, набор осуществляется на основании сдачи соискателем норм ОФП и специализированных тестов, которые позволяют определить уровень ребенка.

– Я считаю, что это правильно, – сообщил Евгений Ильенков для нашей газеты, – бывает, что некоторые партии проводятся до 6 часов, и необходимо иметь хорошую физическую форму.

Пока не окунешься в шахматы, думаешь, что все это в принципе легко. Но есть здесь и свои особенности. Все-таки это профессиональный спорт, где есть не только интеллектуальная составляющая, но и развитие физической формы, которая заключается в основном в выносливости.

Дешево и сердито

Дети охотно идут в шахматные секции еще и потому, что это один из самых дешевых видов спорта. Здесь не надо тратиться на экипировку, на аренду полей и больших залов. Самое главное, иметь под рукой учебник или Интернет, чтобы готовиться к партиям и повышать свой уровень подготовки.

Образовательный процесс юных шахматистов спортивной школы занимает в среднем три раза в неделю по 1,5 часа. Через полгода с начала занятий начинает внедряться и соревновательная практика. При этом преподаватели школы большое внимание уделяют и психологической подготовке воспитанников. Шахматы – такой вид спорта, в котором не стоит расслабляться. Немного расслабился, и тебя могут обогнать и перегнать.

Шахматы по всеобщему признанию стали молодеть. И в спортивной школе №11 есть шестилетние дети, с которыми надо держать ухо востро и которые с легкостью обыгрывают девятилетних.

При такой популярности шахмат на курорте, обидно только, что этот вид спорта до сих пор не признан Олимпийским. Олимпийский комитет, до сих пор не понял, к чему он относится – к искусству, науке или спорту. Не знают и к какому виду его отнести – зимнему или летнему. Хотя, на наш взгляд, задуматься о переводе шахмат на другой, более высокий уровень стоит, все это бы позволило привлекать больше финансирования.

Всю интересующую информацию о наборе в СШ №11 и другие вопросы можно уточнять по тел.: 264658655, или на сайте – www.sochichess.ru

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