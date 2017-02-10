Новости о жизни г. Сочи

Мы продолжаем свою постоянную рубрику, где рассказывается про бесплатные виды спорта, которые доступны сочинским детям на базе муниципальных спортивных школ курорта. На этот раз речь пойдет об одном из популярных и любимых игровых видов - баскетболе. Это олимпийский вид спорта, что является дополнительным стимулом для тех детей, которые хотят достичь высоких спортивных результатов. Занимаются им и в оздоровительных целях. Он развивает выносливость, координацию, скорость реакции и силу.

О том, как живет юношеский баскетбол, сложно ли записаться в секцию и может ли при этом помешать маленький рост, наша беседа с директором Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2 Юрием Глазковым.

Сочи, море, баскетбол

Баскетбол пришел к нам из города Спрингфилд штата Массачусетс (США). Преподаватель колледжа Джеймс Нейсмит захотел придать больше живости скучным зимним урокам физкультуры и решил занять студентов новой подвижной игрой. С самого детства учеба Джеймсу давалась с трудом, поэтому большинство времени он проводил на улице. Одной из его любимых игр была "утка на скале", в которой игрок должен был поразить броском камня вершину другого камня, который был крупнее по размеру.

Играя в "утку на скале", Нейсмит обнаружил, что выверенный бросок камнем гораздо эффективнее быстрого и сильного броска. Биографы Нейсмита утверждают, что именно эта игра стала прародителем баскетбола. Первый баскетбольный матч состоялся 15 декабря 1891 года, популярность этого вида спорта стала расти, и вскоре о нем заговорили на весь мир. У нас в курортном городе баскетбол очень популярен. Благодаря специальной программе в Сочи появилось много дворовых площадок с кольцами, где можно собраться командой и весело, с пользой провести время.

– Установка уличных баскетбольных площадок – большое подспорье в культивации этого вида спорта, – уверен директор Детско-юношеской спортивной школы №2 Юрий Глазков, – в любом случае, этот вид спорта начинается с игры с мячом во дворе, и потом дети подрастают и приходят в спортивные школы. Но проблема остается в спортивных залах, их не хватает. В основном занятия этим видом спорта проходят на базах общеобразовательных школ.

В ДЮСШ №2 баскетболом занимается 186 человек (в школе работают два тренера по этому виду спорта – Евгений Стаценко и Валерий Языджян). Развивается баскетбол и в спортивных школах Центрального района. Многие дети курорта мечтают стать баскетболистами на примере выдающихся сочинских спортсменов – Евгения и Захара Пашутиных – заслуженных мастеров спорта, участников Олимпийских игр в Сиднее.

Евгений Пашутин – главный тренер баскетбольного клуба УНИКС, Захар Пашутин – главный тренер баскетбольного клуба "Химки-Подмосковье". Известен и выпускник ДЮСШ№2 – Вячеслав Дубко, который в настоящее время является вице-президентом Федерации баскетбола Краснодарского края.

Маленьким - большая дорога

Интерес у сочинских ребятишек к баскетболу имеется, дети хотят заниматься. В том числе и потому, что это недорогой вид спорта. Для занятий нужны шорты, майка, кроссовки и баскетбольный мяч. По словам директора Детско-юношеской спортивной школы №2, бюджетный вариант формы начинается от 1500 рублей.

Мы поинтересовались: бывает, что дети приходят записываться на баскетбол, а им отказывают, потому что нет мест? Или берут всех желающих?

– Комплектование, в любом случае, происходит по году рождения. Мы не можем восьмилетнего включить в команду одиннадцатилетних, и наоборот – собрать всех в одну команду. Их просто не допустят до соревнований, – объяснил Юрий Глазков, – в любом случае, это должна быть определенная возрастная группа, к примеру, подростки – 2000 и 2001 года рождения. Однако есть и исключения. Талантливые дети приходят, и их забирают в команды, которые есть. Хотя в составе команды играют пять человек, но необходимо доводить их до 12 человек, вместе со всеми запасными и т.д.

Набор в баскетболе начинается с 8 лет. Набирают именно с этого возраста, не раньше, потому что того требуют нормы СанПина. В младшем возрасте многие из ребятишек еще не докидывают мяч до кольца, им можно давать не все физические упражнения, и мячи у них намного меньше, чем у взрослых воспитанников. Здесь, как при приеме и на другие виды спорта, нужна справка от врача. Набор в секции бесплатный, идет с 1 сентября. При поступлении есть вступительные экзамены – тесты на общефизическую подготовку – наклон, прыжок, челночный бег.

Здесь, как рассказали тренеры школы, не надо бояться чего-то сверхъестественного. Это требования, которые входят в курс физической школьной подготовки, которой дети занимаются и выполняют на уроках физкультуры.

Кстати, как рассказал директор ДЮСШ №2 Юрий Глазков, при наборе теперь не смотрят – высокий ты или маленький. Последних даже берут охотнее.

– Тенденция поменялась. И в мире, и в большом баскетболе как таковых высокорослых игроков уже становится мало в командах, – продолжает директор спортивной школы, – конечно, высокие есть, но еще должны быть и маленькие, юркие, которые могут хорошо передвигаться по площадке. У низкорослых даже больше шансов попасть в команду, чем у высоких. Акцент в игре сейчас в основном делается на них. Да, гиганты могут проще забросить, а вот доставить результативно мяч – это как раз задача низкорослого игрока.

Локобаскет, и не только...

Ребята Детско-юношеской спортивной школы №2 играют как в уличных и ночных турнирах по баскетболу, так и принимают участие в одном из крупнейших спортивных проектов России "Локобаскет – Школьная лига". За время своего существования "Локобаскет" успел побывать практически во всех школах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Недавно учащиеся ДЮСШ №2 заняли 2-е место в краевом "Локобаскете" среди 10-11 классов (1999-2000 г.р.), который проводился в Сочи на базе Детско-юношеской спортивной школы №2. На первом месте оказались школьники из Туапсе. Все командам, которые участвовали, РЖД подарило форму высокого качества. Сильная команда ребят-баскетболистов и 2001-2002 года рождения, которые прошедшей осенью выиграла первенство Краснодарского края. В настоящее время они уже перешли в разряд чемпионата, и играют со взрослыми.

В разные периоды работы школа подготовила ряд выдающихся спортсменов, в том числе:

Владимир Ткаченко – заслуженный МС СССР, чемпион Европы, обладатель межконтинентального кубка, бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу (тренер В.И. Елдин);

Евгений Пашутин – заслуженный МС РФ, заслуженный тренер РФ по баскетболу, серебряный призер чемпионата мира в 1998 г. в г. Афины, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Сиднее. Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС (тренер Ю.И. Пахмутов);

Захар Пашутин – МС МК, серебряный призер чемпионата мира, чемпион СНГ, участник Олимпийских игр в Сиднее, капитан лучшей баскетбольной команды в Европе в 2006 г. московского ЦСКА, в январе 2017 года назначен главным тренером «Химки-Подмосковье»;

Сергей Сланевский – МСМК, участник Всемирной универсиады по баскетболу (тренер Ю.И. Пахмутов).

11 февраля в Сочи "Большой" впервые примет большой баскетбол. Лучшие российские игроки и легионеры из восьми стран отправляются на Юг, чтобы провести на олимпийской арене первый баскетбольный матч звезд Единой лиги международного турнира сильнейших российских и зарубежных команд. Дети ДЮСШ №2 тоже не останутся в стороне от крупного спортивного события. В рамках предварительной договоренности старшая команда школы (2000-2001 г.р.) должна сыграть там показательную матчевую встречу. С кем будут играть – пока неизвестно.