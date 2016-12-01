Новости о жизни г. Сочи

Сочинцы по результатам на конец ноября занимают седьмое место в турнирной таблице. В ноябре черноморская дружина провела пять матчей. В ноябрьской домашней серии у сочинцев два поражения, и три победы «леопарды» занесли себе в актив.
Итоги домашних матчей:
|ХК Сочи - Металлург МГ
|0:5
|ХК Сочи – Трактор
|2:1
|ХК Сочи – САЛАВАТ ЮЛАЕВ
|4:3 (по буллитам)
|ХК Сочи – СЛОВАН
|3:0
|ХК Сочи – Медвещчак
|0:1
Хотя сочинцы все же уступили в завершающем домашнюю ноябрьскую серию матче хорватскому клубу со счетом 0:1, по итогам встречи «Сочи» - «Медвещчак» лучшим игроком в составе сочинцев был признан наш вратарь Константин Барулин. Отметим, что он отразил 23 из 24 бросков и несколько раз выручал свою команду.
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