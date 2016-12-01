Новости о жизни г. Сочи

18:00 22 Декабря 2016

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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На льду мало места

Сочинцы по результатам на конец ноября занимают седьмое место в турнирной таблице. В ноябре черноморская дружина провела пять матчей.  В ноябрьской домашней серии у сочинцев два поражения,  и три победы «леопарды»  занесли себе в актив. 

Итоги домашних матчей:

ХК Сочи - Металлург МГ  0:5
ХК Сочи – Трактор 2:1
ХК Сочи – САЛАВАТ ЮЛАЕВ 4:3 (по буллитам)
ХК Сочи – СЛОВАН 3:0
ХК Сочи – Медвещчак 0:1

Хотя сочинцы все же уступили  в завершающем домашнюю ноябрьскую серию матче хорватскому клубу со счетом 0:1, по итогам встречи «Сочи» - «Медвещчак» лучшим игроком в составе сочинцев был признан  наш вратарь Константин Барулин.  Отметим, что он отразил 23 из 24 бросков и несколько раз выручал свою команду.

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Хоккей

Скрестили клюшки

Хоккей

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