Новости о жизни г. Сочи

Не так давно сочинская блогосфера взорвалась сообщениями о том, что у нас, оказывается, крупные компании, которые, по идее, должны быть градообразующими, уводят налоги в офшоры. Такие мастодонты, как АО "Международный аэропорт Сочи", ОАО "Сочинский мясокомбинат", АО "Сочи Парк", ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" и другие, базируясь на землях курорта, используют офшорные схемы, не платя львиную долю налогов в госказну.

Между тем, если все российские компании не будут использовать офшорные схемы, а будут работать прозрачно, как это делает средний и малый бизнес курорта, то доходы бюджета можно увеличить в разы, решив массу накопившихся социальных проблем.

Но местная власть упорно закрывает на это глаза, ограничиваясь отписками на поставленные вопросы. Кстати, офшорной проблемой озаботились уже на самом высшем уровне. В Госдуму наконец-то внесен законопроект о деофшоризации экономики, который заставит владельцев офшоров уведомить о своих долях налоговиков и платить налог с прибыли. А вот если спрятал в офшоре и не признался в этом, то милости просим в следственный изолятор. В хитросплетениях офшорного бизнеса на курорте пытался разобраться корреспондент НГС.

Подымите мне веки: не вижу!

О важности данной темы – без комментариев. Какой сферы в городе ни коснись – будь то развитие детского спорта, образования, социальной сферы – существует ограниченность бюджета на развитие. То спортивную форму детям купить не на что, то в школах устраивают "экскурсии", чтобы продемонстрировать дыры, на которые просят денег из семейного бюджета. Учителей и преподавателей спортивных школ регулярно гоняют на уборку города, вместо того, чтобы нанять необходимый штат рабочих коммунального хозяйства и дворников, и так далее и тому подобное.

Наряду с этим городская власть упорно закрывает глаза на то, что на курорте обосновались и процветают компании, которые угоняют миллиарды рублей в офшоры. Может быть, по примеру Гоголевского "Вия", наконец следует поднять веки тем, кто ничего не хочет видеть? Мы, пытаясь прояснить ситуацию, направили запрос по выше означенной теме в департамент экономики и стратегического развития администрации Сочи. В том числе поинтересовались, как обстоит ситуация с уплатой налогов крупными организациями курорта, которые, на основе налоговых документов, выписок из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридический лиц), через подставные фирмы числятся в офшорах.

АО "Международный аэропорт Сочи" – на 100% принадлежит кипрской компании TRANSPORT AMD – 2 LIMITED. 99,98 % акций ОАО "Сочинский мясокомбинат" – это активы компании COWELL HOLDINGS LIMITED (место нахождения – город Лимассол на юге Кипра).

ООО "Роза Хутор" через ООО "Спорт Инвест" принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Кипре, – 99,08% владеет БЕЛЬФАНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и 0,92% – акционерная компания с ограниченной ответственностью "ВАЙТЛИВ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". АО "Сочи Парк" – на 90% собственность компании "НОДАВЭЙ ЛТД", зарегистрированной в городе Чарлстаун на острове Невис (Карибские острова).

– Обозначенные выше организации производят налоговые платежи в консолидированный бюджет Краснодарского края, – ответила нам директор департамента экономики и инвестиций Лейла Гандалоева.

При этом было уточнено, что наш запрос логичнее бы было адресовать не администрации города Сочи. И прямиком отправили нас в... органы, к счастью, налоговые. Хотя, как мы считаем, администрация Сочи должна быть в первую очередь заинтересована в наполнении местного бюджета. И не отделываться сухими отписками. Мы считаем – надо в интересах города поднять эту тему и увеличить доходность бюджета. Ведь собственные доходы бюджета города и края (с учетом инфляции) не растут вот уже лет семь!

Значит, бюджет города и края, как ответила нам администрация, получает налоги от этих компаний. И видимо, по их мнению, дела обстоят хорошо. Давайте разбираться. Да, получает. Но честно было бы ответить – получает мизер. К примеру, перечисленные выше компании отчисляют такие виды налогов, как налог на физлиц (и то далеко не все имеют филиалы в Сочи), налог за землю и рекламу. Но все это является ничтожным, по сравнению с тем, что они не платят налог с миллиардов рублей прибыли и показывают в бухотчетности, что срабатывают в убыток (все это можно проанализировать на основе документов с официального сайта Федеральной налоговой службы, что мы сделаем ниже).

Это является официальной информацией. Любой может ее проверить, пройдя по ссылке на сайт Федеральной налоговой службы по адресу: egrul.nalog.ru, или заказав выписку из ЕГРЮЛ. При этом возникает вопрос – какой объем недополучает бюджет города и края от выходок компаний, которые базируются на сочинской земле, но налоги уводят в офшоры?

Можно это сделать на основании оборота хотя бы на примере одной компании ООО "Роза-Хутор", выручка которой только за 2015 год составила около 32 миллиардов год. На минуточку, годовой бюджет города Сочи составляет около 13 миллиардов рублей! При этом крупные предприятия и не думают отчислять налоги в местный бюджет. А местные чиновники, видимо, не думают, что с этим надо что-то делать.

Как уводят деньги

Теперь хотелось бы разобраться, каким образом крупнейшие компании выстраивают схемы увода денег в офшоры. Почему они не платят налог с миллиардов рублей прибыли, показывая при этом в бухотчетности, что срабатывают в убыток? Ведь все мы знаем, что, к примеру, тот же горнолыжный курорт Роза Хутор или Международный аэропорт Сочи в период Олимпиады (да и после) приняли миллионные потоки туристов. Между тем, заказав в налоговой службе нехитрую справку о бухгалтерском балансе этих предприятий, можно увидеть любопытные вещи.

С 2009 года в России налог на прибыль организаций, не работающих по упрощенной системе налогообложения - 20%. На Кипре - при использовании различных схем - от 0 до 5%.

Международный аэропорт Сочи показал за 2014 год налог с прибыли – ноль, Роза Хутор за 2015 год – налог с прибыли – ноль. Представляете? Местный малый и средний бизнес, различные ОООшки, получается, заплатили в казну налог с прибыли больше, чем успешные компании. Благодаря каким схемам такие манипуляции становятся возможными? Эти схемы стандартны.

Давайте рассмотрим алгоритм действий, как деньги уводят в офшоры, на примере той же компании ООО "Роза Хутор", которая через подставную фирму ООО "Спорт Инвест" принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Кипре. Так, согласно бухгалтерской отчетности, ООО "Роза Хутор" и в 2014 и в 2015 годах демонстрировала убытки. В 2015 году горнолыжный курорт выручил 3 миллиарда 220 миллионов – треть от всех доходов бюджета города Сочи, но из-за запредельной себестоимости официальный убыток составил 5 миллиардов 364 миллиона рублей. Поскольку прибыли нет, налог, соответственно, 0 рублей. Да, они все это продемонстрировали в отчетности, но как нам пояснили экономисты, это не значит, что при этом они реально получили убыток.

Стоит прошерстить Интернет, и станет понятно, что и в 2014 году (разгар Олимпиады) и в 2015 году курорт Роза Хутор просто заполонили туристы. Получить убыток в 5 миллиардов при таких условиях – это надо очень постараться. Откуда он взялся, этот убыток?

Как нам объяснили экономисты, офшорные предприятия используют схему кредитования дочерних предприятий под бешеный процент. К примеру, представьте себе – вы создали компанию "Спорт Инвест", зарегистрированную на Кипре, которая, в свою очередь, создает дочернюю, на 100% принадлежащую ей компанию, но в России! И компания "Спорт Инвест" дает в долг своей же дочерней компании. Это стандартная схема того, как уводят деньги в офшоры. При этом, при существующих сейчас средних банковских ставках по кредитам 18-25% в год, головные офшорные предприятия ссужают своих "дочек" под 50% в год.

Это, как утверждают специалисты, внутренний кредит. Закон компании при этом не нарушают. Естественно, дочернее предприятие при такой игре попадает в кабалу от головной компании. И в итоге, получая реальную прибыль, курорт Роза Хутор вынужден выплачивать огромный долг своей же головной компании. Как вы понимаете, все это делается специально, чтобы сделать убыточными дочерние компании, какими и являются у нас на курорте – ООО "Роза Хутор", "Международный аэропорт Сочи", ОАО "Сочинский мясокомбинат" (и далее по списку).

В итоге, эти, да и другие офшорные компании, в России налог с прибыли не платят вообще. А от всего этого беспредела бюджеты различных уровней недополучают колоссальные средства.

По какому пути пойдем?

Между тем еще три года назад Президент Владимир Путин, недовольный масштабами оттока капитала за границу, в своем Послании к Федеральному Собранию поручил разработать меры по деофшоризации. И парламентарии вняли указанию. Теперь, с вступлением нормы в законную силу, российских владельцев офшоров заставят уведомить о своих долях налоговиков, а в противном случае будут принудительно ставить на учет. Не платящим налог с прибыли в контролируемой иностранной компании грозят наказанием.

В том числе и уголовным. Получается, уже в конце 2017 – начале 2018 года все предприятия, так или иначе работающие в России, обязаны раскрывать своих конечных бенефициаров-доходополучателей. К примеру, тот же курорт ООО "Роза Хутор" должен будет показать, что курортом через подставные фирмы владеет олигарх Владимир Потанин. Сейчас увидеть и доказать сей факт невозможно. Мы просто все это негласно знаем, благодаря предположениям и публикациям в СМИ. Но фактически мы не можем знать наверняка, а кто же еще владеет курортом Роза Хутор? А этой компанией, между прочим, может владеть кто угодно. В том числе и чиновники самого высокого ранга, которые, по закону, не имеют права владеть частным предприятием.

Хотелось бы, чтобы с офшорными предприятиями навели порядок. В случае если все офшорные компании будут работать прозрачно, оплачивать налоги в полном объеме, как это делает весь средний и малый бизнес, то доходы в бюджет города можно будет увеличить в два или три раза. А от местной власти хотелось бы более активной позиции в вопросах наполнения бюджета.

Ведь наверняка городское руководство в курсе всех этих офшорных махинаций и увода львиной доли налогов за границу. Но почему-то всех все устраивает – тишь да гладь да Божья благодать. А потом начинается нытье – то нет денег на компенсацию проездных для пенсионеров, то дети в школах курорта почему-то должны платить за школьные обеды не самого лучшего качества внушительные для родительского кошелька суммы.

Будем надеяться, что власть наконец-то разберется с офшорным беспределом и жители нашего курорта действительно заживут, как на курорте. Будем ждать результатов.