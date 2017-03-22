Новости о жизни г. Сочи

Краевые власти у нас продолжают работать над повышением туристической привлекательности. Недавно для этой цели в Краснодарском крае был создан консультативный совет по стратегическому маркетингу курортных территорий. Совет будет принимать участие в разработке и продвижении бренда "Курорты Краснодарского края", в том числе и нашего Сочи. Будут разрабатываться бренды как отдельных курортов, так и туристских продуктов региона. Действительно, все мы знаем знаменитые брендированные территории: Франция, к примеру, это - гламур и вино, Париж - мода, Германия - качество, Бавария - авто и пиво.

А с чем ассоциируется наш город-курорт, в чем наша уникальность и неповторимость, которую с помощью удачно подобранного бренда можно предложить потенциальным покупателям-туристам? Что изменится в Сочи, если у нас появится свои оригинальные бренды? Во всем разбирался корреспондент "Народной газеты Сочи".

Раз, два - и в дамки!

Тема брендирования территорий и тем самым повышения туристической привлекательности на самом деле является важной. Ведь путешествия и туризм приносят в казну налоговые поступления. Поэтому туристические регионы должны привлекать туристов, в том числе и за счет продуманной маркетинговой политики, конкурентных цен и грамотного и разнообразного продуктового портфеля. К тому же, как рассказали нам специалисты, владение определенными брендами (особенно в бизнесе и в сфере культуры) государству и владельцам дает возможность продавать свой продукт в разы дороже и эффективнее.

Так называемая "игра в брендинг" приносит ощутимую пользу. Все мы знаем знаменитые брендированные территории, которые вызывают нужные и четкие ассоциации, которые, в свою очередь, вызывают желание и потребность купить определенный продукт. Турция (Анталия) ассоциируется с дешевым туризмом и опцией "все включено", Лас-Вегас – с развлечениями, Франция – с гламуром, винами, сыром и духами, Париж – с новинками в сфере моды, Англия - с аристократией, Лондон - с финансами, Япония - с передовыми технологиями, Сибирь - с водкой, лесом, пушниной и т.д.

Создай определенный продукт, соответствующий бренду своей территории, и потребитель будет покупать его автоматически. К примеру, бренд "Made in Germany" скажет о многом. Когда же и у нас появится что-то "Made in Sochi", на которое турист полетит, как пчела на пыльцу?

– Для города, конечно, нужен бренд как таковой – это вопрос узнаваемости территории, через брендирование мы обозначим свою привлекательность, – считает заместитель директора Росюгкурорта Валерий Сычев. – И мне кажется, что курорт надо в целом брендировать как город Сочи, не разбивая его на районы. Делить на Имеретинский логотип или Адлерский курорт – не нужно. Нам нужно продвигать курорт, опираясь на масштабность и целостность территории. Бренд должен быть крупным и вместе с тем достаточно простым и узнаваемым.

По мнению специалиста, брендирование нашего города-курорта необходимо начать с разработки логотипа.

– Это, знаете, как бренд метро – с буквой "М", и все понимают, что это метро, приблизительно что-то такое должно быть, понятное для всех, – продолжает Валерий Сычев, – необходимо, чтобы была узнаваемость.

И еще одна немаловажная деталь, по мнению Валерия Сычева, чтобы бренд курорта заработал, необходимо правильно выбрать стратегию (через какие каналы и как продвигать) и обязательно заложить под это бюджет (хотя бы на полиграфию)! А с бюджетом у нас последнее время дела плохи. Поэтому надо, чтобы в первую очередь власть на местах озаботилась проблемой повышения туристической привлекательности и не поскупилась на брендирование Сочи и наших курортных продуктов.

Также нас интересовало, какие туристические продукты у нас в Сочи могут быть брендом? Что у нас узнаваемо? Чем мы можем зацепить и привлечь?

– Сходу – Мацеста, но это узко и только как санаторно-курортный фактор, используемый для лечения, – рассуждает заместитель директора Росюгкурорта Валерий Сычев, – тут надо подумать, брендом может быть как само Черное море или Олимпийские кольца с неоткрывшейся эмблемой – как вариант. Нужно создавать бригаду и изучать.

Семейный и недорогой

Заместитель начальника управления по курортному делу и туризму Юлия Малороднова рассказала, что в управление по курортному делу уже поступило задание по разработке бренда курорта, где будет сделан акцент на событийном туризме и вовлечении гостей города в проводимые на его территории мероприятия.

– С чем можно ассоциировать Сочи? Сочи – город для здоровья и семейного отдыха. Мы придумали бренд города, и он сейчас будет внедряться в сознание – называется "Твой Сочи", – рассказала нам заместитель начальника управления по курортному делу и туризму Юлия Малороднова, – основная специфика здесь – делать так, чтобы люди, которые приезжают, чувствовали себя комфортно в своем Сочи, на своем курорте. Здесь – главное сделать упор на сопричастность. Чтобы гости были как бы членами одной большой сочинской семьи – это и совместные карнавалы, и участие в открытии летнего сезона, и проведение регат, и прочие мероприятия.

Как поделилась с нами специалист, у нас делается ставка на событийный туризм, и под него делается бренд, потому что нигде в России, а тем более за рубежом, не проводится такое большое количество мероприятий, как в Сочи.

В качестве бренда город здесь будет выставлять несколько направлений туристических продуктов

После Олимпиады у нас активно развивается событийный туризм (Олимпиада послужила стимулом), спортивный, экскурсионный и пляжный. В последнее время очень популярно горнолыжное направление, и начинает развиваться круизный туризм, который, при грамотном подходе, может стать туристической изюминкой. Сердцем курорта является и лечебно-оздоровительный туризм. У нас есть точки притяжения – всесезонные курорты Красной Поляны, уникальный Скай-парк, где тоже вне зависимости от сезона приглашают туристов совершать прыжки.

Курорты Красной Поляны летом совместно с Национальным парком и Кавказским биосферным заповедником разрабатывают, а точнее, восстанавливают те пешеходные маршруты, которые были известны еще во времена СССР. Плюсом туда добавляются велосипедные и конные прогулки, полеты на парапланах и поездки на квадрациклах.

Местом притяжения, которое можно забрендировать, является и Имеретинская низменность с широкими пляжами и объектами спортивной и событийной инфраструктуры, на которой в круглогодичном режиме проходят различные мероприятия.

В Хосте у нас расположена Мацеста – сердце курорта и бальнеологическая составляющая, в том числе сероводородные и минеральные источники. В центре Сочи проходят всевозможные культурные фестивали, концерты, КВНы, "Кинотавры" и "Кинотаврики" (чем не бренд курорта при грамотном подходе?).

Лазаревский район можно позиционировать как семейный дешевый отдых с аквапарками и экскурсиями (33 водопада, "Кавказский аул" и проч.). Брендом в Лазаревском может служить семейный и недорогой отдых, там достаточное количество мини-отелей, и что очень важно – широкие пляжи с мелкой галькой, которая не вымывается.

Зарабатывать на истории

Также можно развивать и брендировать сюжеты военно-исторического и этнографического туризма. Благо в Сочи, где каждый кирпич – история, сюжетов хватает. Для примера – Европа уже давно научилась зарабатывать на собственной истории. Чуть ли не каждая деревня там организует свои исторические реконструкции, чтобы завлечь туриста. Военно-исторических тем, на которые можно ставить исторические фестивали, у нас множество, и в первую очередь – это Кавказская война. Нива этнографического туризма – тоже практически непаханая. К примеру, греческая община у нас одна из крупнейших в Сочи.

Представители греческого этноса проживали на территории курорта с древнейших времен, устраивая здесь богатые колонии, что подтверждают останки древних византийских храмов. С Кавказом связана и одна из самых известных греческих легенд – о Прометее. За похищение с неба огня и передачу его людям Прометей был прикован к горам Кавказа по приказанию громовержца Зевса (в Сочи на Орлиных скалах стоит памятник Прометею). А в предании об аргонавтах Ясон плывет на "край земли", так греки называли побережье Черного моря. Однако все это особо не раскручено.

Только продвигая территорию нашего курортного Сочи, развивая бренд территории и туристических продуктов, можно привлечь внимание и увеличить поток как отдыхающих, так и представителей новых направлений бизнеса. Бренд – такой же продукт, как и остальные, но чтобы он заработал, необходимо приложить определенные усилия.

Необходимо, чтобы образ нашего Сочи существовал в умах и сердцах потребителя. И чем раньше мы начнем работать над брендингом территории, тем быстрее это произойдет, и тем быстрее нам удастся наполнить местный бюджет, который уже давно нуждается в серьезных вливаниях.