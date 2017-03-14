Новости о жизни г. Сочи

Мы уже не первый раз рассматриваем на страницах газеты перспективы культивирования винограда и развития виноделия на сочинской земле. Есть повод вернуться к этой приятной теме еще раз. На Российском инвестиционном форуме, который состоялся в конце февраля, проходила пресс-конференция Союза виноградарей и виноделов России, где рассказывали о благоприятном создании условий для увеличения производства вина и нормативно-правовой базе, доработка которой жизненно необходима для отрасли.

Какие преференции ожидают фермеров-виноделов, а также стало ли у нас на курорте виноградарство перспективным направлением, выяснял корреспондент НГС.

Терпкая тема

Отношение у нас в Сочи к выращиванию винограда и производству вина – специфическое. Местные власти ведут с виноградарями многолетний диалог – перспективно ли у нас на курорте выращивать виноград или нет?

– Виноградарством у нас не занимаются в промышленных масштабах в силу природно-климатических условий, – уточнил начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности Сочи Вячеслав Линин. – Люди возделывают янтарную ягоду лишь на своих небольших участках, к примеру, в Адлере есть виноградники с элементами агротуризма.

У виноградарей на этот счет собственное мнение. Как рассказал нашей газете председатель Союза виноградарей Сочи Сергей Дырдин, у нас не очень благоприятные условия для выращивания столовых сортов винограда, которым не подходит влажный климат.

Но местные винные технические сорта в Сочи изумительно себя чувствуют и дают богатые урожаи

И это без применения ядохимикатов, которыми пользуются во всех винодельческих районах равнинной Кубани. Все это Сергей Дырдин с товарищами регулярно подтверждает на своих участках. Наиболее интересно, по его мнению, создание у нас купажных вин.

Привлекателен и тот факт, что виноград в Сочи не надо укрывать на зиму – круглый год тепло. Большие урожаи можно собирать на высоких шпалерах и беседках. Как рассказал Сергей Дырдин, одна лоза сорта винограда Болгарский винный может давать до полутоны урожая! Всего же он надавливает со своего виноградника до трех тонн вина каждый год.

Сочинский винодел Сергей Дырдин

– Каждый год выставляю вино собственного производства на выставках-ярмарках товаропроизводителей в Краснодаре, где оно регулярно получает достойную оценку, – поделился с нами Сергей Дырдин, – сейчас расширяю ассортимент, занимаюсь процеживанием вина из фейхоа, которого заложил на пробу около 100 литров.

Выступавший на Российском инвестиционном форуме президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович тоже солидарен с сочинскими виноградарями.

– С точки зрения климата и земли, я уверен, в районе Сочи достаточно мест, где виноград расти должен, – рассказал Леонид Попович корреспонденту НГС. – Правда, эта земля сегодня покрыта какой-то другой растительностью. Но ради виноградной лозы иногда растительность убирают. Поэтому вопрос местных властей Сочи – как они эти места будут находить.

Винная карта бита?

На сегодняшний день государство узаконило малое виноделие. Оно приравнено к сельхозпродукции, что отменяет акцизы с вина как спиртосодержащей продукции. Об этом, в том числе, шла речь в рамках пресс-конференции Союза виноградарей и виноделов России на Российском инвестиционном форуме. Действительно, уже давно настала пора поддержать мелкого производителя, который выращивает и производит настоящее вино. Ведь ни для кого не секрет, что полки супермаркетов у нас завалены низкосортными винными напитками.

Крупные винодельческие предприятия, даже те, у которых есть свои виноградники, не всегда делают хорошее вино, так как выгоднее зарабатывать на больших объёмах напитков среднего качества. А так называемые "разливайки" вообще предпочитают иметь дело с низкосортными винными материалами, а порой и с порошком, который разводят водой и добавляют туда различные усилители вкуса. Малое же виноделие заинтересовано в качественном продукте. И именно оно может наполнить рынок настоящим вином. Так происходит во всём мире. Вспомним, например, знаменитые замковые вина Франции. А в Австрии, к примеру, которая чуть больше Ставропольского края, 28 тысяч фермерских хозяйств, занимающихся виноделием.

Какие меры поддержки сейчас существуют для наших фермеров, выращивающих виноград и занимающихся производством вина?

– Сейчас виноградарям разрешено производить определенный объем вина, продавать этот объем, в том числе предлагать его туристам на месте, получив на это специальную лицензию, – рассказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, – но все это сейчас только формируется. В законе что-то продекларировано, и я думаю, в течение года- двух, мы наработаем практику, и тогда будет яснее и понятнее, насколько действительно эти льготы – льготы. Остальное пока в стадии разработки.

Пока фермеры, чтобы торговать у себя на месте, должны платить за получение лицензии 65 тысяч рублей в год. Вроде бы, вполне приемлемо. Но и тут встречаются свои подводные камни. Может быть, в связи с тем, что льготы с лицензией появились недавно и еще не отработана практика, или по другим причинам, но наши сочинские фермеры не могут их получить, как ни стараются. Как нам рассказали виноделы, есть куча условий, которые они не могут выполнить, чтобы получить лицензию. Например, одним из условий является постройка собственной винодельни.

Но те, кто запланировал строительство, вдруг сталкиваются с устаревшими СНИПами. Они рассчитаны на винодельни огромных объёмов, которые строили в советские времена. А фермеру такие громадины не нужны, ему бы и гаража хватило. Но если дойдёт дело до узаконивания, то разрешат ли ввести в эксплуатацию мини-винодельню, для которой не расписано никаких СНИПов и регламентов? И таких нестыковок море. Потому и лицензий пока ни у кого нет.

Закон явно нуждается в доработке. Сейчас фермерам, за неимением лучшего, приходится изощряться. Придумывают экскурсии в свои фермерские хозяйства с дегустацией. Люди платят вроде как за экскурсионное обслуживание, куда включается и цена выпитого ими вина.

Предложение к местной власти

Также на пресс-конференции Союза виноградарей и виноделов России акцентировали внимание на том, что начиная с этого года ставки субсидирования на посадку виноградников и ухода за ними отданы на рассмотрение региональной власти. Все регионы Российской Федерации (кроме Крыма) фактически сохранили тот хороший уровень субсидирования, который был. В Крыму эта ставка по сравнению с Россией увеличена в 2,5 раза. Это говорит о том, что власти Крыма очень заинтересованы, чтобы винограда было как можно больше. Спикеры мероприятия просчитали, что один гектар виноградника приносит в целом, после начала плодоношения, более 250 тысяч рублей налогов государству и дает много рабочих мест! Поэтому даже с социальной точки зрения – посадка виноградников должна являться стратегической задачей и интересовать местную власть.

– Рассматривая итоги прошлого года, если хозяйства эффективно занимаются закладкой виноградников, то они практически закрывают свои затраты субсидиями на 80%, – рассказал руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Олег Толмачев.

Здесь хотелось бы обратиться к управлению сельского хозяйства, продовольствия и промышленности Сочи – наши местные фермеры уже не раз на своем опыте доказали, что выращивание винограда технических сортов даже без применения пестицидов – дело рентабельное. У наших виноградарей получается культивировать технические сорта винограда, собирать достойные урожаи и получать качественное вино, которое отмечают на выставках сельхозтоваропроизводителей различного уровня.

Когда-то, кстати, у нас на курорте уже выращивался виноград (столовых сортов), который зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Однако – виноград винограду рознь. Может быть, стоит пересмотреть этот вопрос и озаботиться разработкой обоснования для субсидирования на посадку виноградников технических сортов и ухода за ними?

Наши сочинские виноградари давно ждут, чтобы на них обратили внимание

На их подворья традиционно приезжают испить вина гости из других городов, заглядывают и сочинцы, которые уже давно оценили местный оригинальный и полезный напиток. Хотелось бы, чтобы людей, которые бы насладились чудесным букетом сочинского вина, стало как можно больше.