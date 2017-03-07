Новости о жизни г. Сочи

Наши читатели постоянно жалуются на то, что курортный город завален мусором. Сетуют на отвратительный запах гниющих отходов со стороны мусороперерабатывающего завода ООО "ТСМ", который входит в холдинг миллиардера Олега Дерипаски. Кстати, до недавнего времени ООО "ТСМ" работал в связке со "Спецавтохозяйством по уборке города" (САХ), взяв его в управление. В результате такого "управления" на территории "ТСМ" скопились тонны отходов высотой с многоэтажный дом, а курорт еще больше стал похож на одну большую помойку. Сочи, несмотря на концепцию "Ноль отходов", погрузился в мусорный коллапс. Между тем население платит за мусор по грабительским тарифам.

Мало того, мусороперерабатывающий завод ООО "ТСМ", как пиявка, присосался и к бюджету города, постоянно прося дотаций. Хотя во всем мире переработка и утилизация мусора являются высокодоходным бизнесом. Получается, наш Сочи стал заложником политики мусороперерабатывающего комплекса.

Намусорить в душу

Наш город-курорт Сочи, как это ни печально, сегодня просто утопает в мусоре. Как подметили наши возмущенные читатели, мол, есть проблемные в этом плане города, но такого, как у нас, они еще не видали! В лихих 90-х еще можно было встретить случаи, когда люди жили по соседству с горами мусора, но сейчас... У нас в городе в этом отношении творится какой-то беспредел. Хотя начиналось все вполне оптимистично.

Эта картина становится на курорте типичной

Одним из основных экологических обязательств для проведения Олимпийских игр-2014 в Сочи являлась реализация концепции "ZERO WASTE" (англ. – "ноль отходов"). И наши власти пошли на программу "Ноль отходов", концепция которой предполагала развитие системы переработки отходов во вторичное сырье, а также реализацию мероприятий по сокращению объема отходов, образующихся в городе. На территории Сочи были закрыты свалки, олигарх Олег Дерипаска запустил мусороперерабатывающий комплекс, мусор стали вывозить за 300 километров в Белореченск. Однако вместо нуля отходов у нас началась веселая жизнь среди куч мусора.

Всегда стыдно, когда проезжаешь около мусороперерабатывающего завода – ООО "ТСМ".

Прошедшим летом работа этого предприятия чуть не вылилась в экологическую катастрофу, когда на его территории скопились тонны отходов высотой с многоэтажный дом.

Воняло так, что жители близлежащих кварталов – Фабрициуса/Транспортной – писали петиции во все инстанции. Не за горами лето, и горожане опасаются повторения летней истории и боятся не только вони от гниющих отходов, но и нашествия переносчиков инфекции – грызунов и тараканов. И опасаться есть чего. Так как ответов "ТСМ" не дает в принципе, мы провели собственное расследование и выяснили, что мусор там продолжает копиться. Для этого стоит лишь подняться на улицу Пятигорскую в нужном месте и посмотреть в сторону "ТСМ" – там вырисовываются кучи мусора высотой в добрую пятиэтажку.

Болит душа и когда едешь в сторону Красной Воли, склоны – все в мусоре. А ведь именно там отдыхающие, среди которых много иностранцев, едут к объектам туристического показа – к Воронцовским пещерам, Орлиным скалам, едут и в сторону Чайсовхоза. Сколько там мусора – даже представить страшно. Хотелось бы отметить и улицу с громким названием Новороссийское шоссе. Хотя там нет объектов туристического показа, но местным жителям от этого не легче.

Обочины дорог здесь за несколько лет превратились в отвалы строительного и бытового мусора, который замаскирован травой и прикрыт опавшими листьями.

Причем все это происходит на виду – на въезде и выезде с Новороссийского шоссе регулярно дежурят доблестные стражи ГИБДД. Как мимо них незаметно провозят тонны мусора – вопрос.

Сгустил краски и эксперимент с ликвидацией контейнерных площадок, которые начали убирать с центральных улиц для удобства дорожного движения. Планировалось перенести их на придомовые территории. Однако на многих улицах контейнеры убрать-то убрали, но взамен на придомовых территориях ничего не появилось. Теперь жители ул. Островского и Воровского, которые звонили в редакцию, выносят мусор аж на Парковую или Карла Либкнехта! И носят самые добросовестные. Остальные скидывают по привычке вдоль дорог, в местах, где раньше стояли мусорные баки. В чем причина мусорного коллапса?

Плохому танцору...

Причина мусорного коллапса кроется в работе мусороперерабатывающего комплекса – компании олигарха Дерипаски, которая взяла в управление городское предприятие "САХ". Получается, что у нас и сбор, и утилизация находились в руках одной организации, которая сделала город заложником своей воли. Населению выставили огромные тарифы за мусор, которые повышаются год от года. В других городах тариф за вывоз мусора значительно ниже.

К примеру, в Краснодаре – от 50 до 65 рублей на человека, у нас же с человека берут 200 рублей с копейками. Между тем, несмотря на огромные тарифы, мы по уши завалены мусором. Он должным образом не убирается и не вывозится из города. Люди, находясь в неведении и не разобравшись, начинают ругать городскую власть. А "мусорные короли", видимо, еще специально подогревают ситуацию, мол, виновата администрация. Хотя, позвольте просить, а в чем она виновата?

Завод, являясь монополистом в сфере переработки отходов, не желает вывозить накопившийся мусор со своей территории, а когда ситуация переходит критическую грань, начинает жаловаться, что нет денег, и обращается за дотацией к администрации города. И это возмущает. Итак весь город платит за мусор огромные суммы (в том числе и частные предприятия), тарифы зашкаливают до небес.

Но при этом предприятие, у которого в руках и переработка мусора, и его сбор, и вывоз, получается, никак не может существовать без бюджетной поддержки. Хотя во всем мире мусор – это высокодоходный бизнес. Да и бизнесмены не должны ориентироваться на бюджет, а зарабатывать сами. Выживает же в городе масса предприятий без поддержки городского бюджета?

Сбор и утилизация находились в руках одной организации, которая сделала город заложником своей воли

Кстати, при таком недобросовестном отношении к вопросу сбора, утилизации и вывоза мусора, монополист боится мелких игроков мусорного рынка – 21 компанию, которая работает помимо них и составляет им якобы конкуренцию. На одном из совещаний они потребовали от главы города Анатолия Пахомова перекрыть кислород этим компаниям. Видимо, таким образом они хотят поправить свой якобы убыточный мусорный бизнес. Во-первых – это нарушение антимонопольного законодательства, во-вторых, надо понимать, что это конкурентный рынок. Надо самим лучше работать и самостоятельно решать свои проблемы.

Получается, в настоящий момент весь город стал заложником мусороперерабатывающего комплекса – спрута, который повязал город по рукам и ногам. Хотя, когда холдинг олигарха Олега Дерипаски в свое время заходил на сочинскую землю, всем рисовали привлекательные прожекты. Под впечатлением от этих прожектов мусорщикам отдали в управление и "Спецавтохозяйство по уборке города", чтобы все для эффективности было в одних руках. В результате такого управления "САХ" вообще стал убыточным предприятием. Никаких улучшений не произошло.

Здесь верна поговорка, что плохому танцору... мешают. Управленцы Дерипаски в неудачном хозяйствовании винят всех, только не себя. То им конкуренты мешают, то денег не хватает. А ведь это серьезная компания, которая, подписываясь на серьезное дело, должна была все просчитать - население города, его потенциал, объем и другие факторы. Они же взялись работать. А сейчас довели ситуацию до крайней точки, когда горы мусора воняют на много километров вокруг, а администрация курорта подает на них в прокуратуру, а прокуратура – в суд.

– В феврале текущего года анализ ежедневного мониторинга объемов ТКО, поступающих на обработку ООО "ТСМ", и объемов отходов, вывезенных с территории ООО "ТСМ" на лицензированные полигоны Краснодарского края, показал уменьшение объемов отходов, вывозимых с территории ООО "ТСМ", – ответил нам заместитель главы города Юрий Паламарчук. – В связи с этим администрацией города Сочи в адрес прокуратуры города Сочи направлено обращение о принятии мер прокурорского реагирования.

Также Юрий Паламарчук уточнил, что Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края совместно с ООО "РТ-Инвест" и администрацией города Сочи прорабатывается технико-экономическое обоснование проекта по строительству в городе Сочи завода по обезвреживанию отходов с выработкой электроэнергии.

А как у них?

Сегодня – ситуация с мусором в Сочи критическая, поэтому необходимо искать новые пути хозяйствования в этом вопросе. Здесь хотелось бы привести в пример другие страны и города, где вполне успешно справляются с проблемой отходов. К примеру, в Вене работает уникальный мусоросжигательный экозавод, который является настоящей местной достопримечательностью. Уникальные технологии позволили разместить завод в центре столицы, рядом с ресторанами, кафе и гостиницами.

Уникальные технологии позволили разместить мусоросжигательный экозавод

в центре Вены (фото: http://terra-z.com/)

Посмотрев на яркое и интересное здание, вообще сложно догадаться о его предназначении. Венский мусоросжигательный завод не портит ни воздух, ни городские виды, а только радует глаз местных жителей и туристов. В нем ежедневно сжигается около 250 000 тонн мусора! Революционный проект помог решить не только экологические проблемы, но и стал альтернативным источником тепловой энергии. Более ста тысяч венских домов обогреваются благодаря этому мусоросжигательному заводу. При этом австрийская столица считается одним из самых чистых городов Европы. Подобные экозаводы проверены на практике и проявили себя не раз.

В Москве и Подмосковье эксплуатируется 5 таких заводов (там вообще принципиальная позиция, что мусорный бизнес должен быть муниципальным). Хотелось бы, чтобы и у нас на курорте появилось такое предприятие, благодаря которому не пришлось бы вывозить мусор за 300 километров. При таком цикле на несколько пунктов реально снизились бы и тарифы на мусор.

Положителен в борьбе с мусором и опыт нашего Хабаровска, где имеется всего одна мусороперегрузочная станция. В город в свое время были привлечены китайские инвесторы, с помощью которых выполняется сортировка на этой станции, вторсырьё отправляется в Китай и в регионы России. Благодаря чему проблема отходов и утилизации практически решена. В Самаре начала работу новая служба "Городской контроль", которая интересным образом поддерживает чистоту и порядок на улицах города.

Ее основное назначение – вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Уборка производится на основании обращений жителей города. Любопытно, что расходы на работу "Городского контроля" несет не самарская казна, а организации, ответственные за содержание территорий, но не справляющиеся со своими обязанностями. Кроме счетов за выполненную работу, управляющим компаниям теперь еще выписываются штрафы. Почему другие подходят к делу грамотно и творчески, а у нас не могут?

Сейчас перед городом стоит очень серьезная проблема – как вырваться из щупальцев мусороперерабатывающего спрута, который душит курорт высокими тарифами, горами отходов и диктует свои условия? Из этой ситуации есть выход – вероятное строительство в Сочи современного мусоросжигательного завода, про проекты которого мы попытаемся выяснить.

В Европе такие заводы стоят в черте города, окруженные ресторанами, и никто даже не понимает, что это перерабатывающее предприятие, все там так современно и высокотехнологично. Интересует нас и перспектива "Спецавтохозяйства по уборке города", который с 1 марта наконец вернулся в муниципалитет, а также другие мусорные нюансы, о которых мы попытаемся рассказать в ближайших номерах нашей газеты.