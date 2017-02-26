Новости о жизни г. Сочи

Пляжная тема является одной из самых популярных в нашей газете. Мы возвращаемся к ней год от года, но ничего не двигается с мертвой точки. Читатели с регулярной настойчивостью жалуются на то, что невозможно попасть к морю в том или ином месте Сочи. Вход к народному достоянию перекрыт бетонными блоками, шлагбаумами с охраной и высокими стенами. В основном запретная зона действует на территории ведомственных санаториев. Вот опять не за горами летний сезон, а у нас на курорте начался новый виток пляжного дела.

В конце прошлого года депутаты Городского Собрания Сочи согласовали передачу земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Российской Федерации. Речь идет о единственном пляже для жителей Бытхи в районе ФГУП "Юг Спорт".

На повестке, как гласят официальные документы, передача земельных участков пляжей в Адлерском, Хостинском, Центральном и Лазаревском районах города. Не явится ли все это прецедентом к захвату очередных морских берегов и огораживанию их от простых людей? В проблеме разбирался корреспондент НГС.

Море за забором

Тема доступности пляжных территорий, если честно, уже набила оскомину. Некоторые жители Сочи даже судятся за то, чтобы беспрепятственно попадать к морю для отдыха. Не по вкусу море за забором и гостям нашего курорта. Спрашивается, а зачем ехать к Черному морю, если невозможно пройти на пляж искупаться? Мы периодически поднимаем эту тему в "Народной газете Сочи". И вот опять, пожалуйста, новый виток, который может неизвестно к чему привести. На одной из осенних сессий депутаты Городского Собрания Сочи согласовали передачу земельных участков из муниципальной собственности в государственную.

Речь идет об участках пляжной территории площадью 586 и 676 кв. м – единственном пляже для жителей Бытхи в районе ФГУП "Юг Спорт". Главным аргументом, почему участки береговой территории должны перейти в федеральную собственность, явилось то, что там расположен объект капитального строительства, являющийся собственностью Российской Федерации – гидротехнические сооружения (волноотбойная стена, которая находится под водой рядом с береговой полосой). Почему при этом передается вся пляжная полоса – непонятно. Что, волноотбойная стена простирается по береговой полосе? Встает вопрос – где в этом месте проходить к морю жителям города и туристам? Неизвестно, будут ли туда свободно пускать всех желающих искупаться и отдохнуть.

– Речь идет о единственном пляже для жителей Бытхи, который, собственно говоря, планируется под видом гидротехнических сооружений отдать Минспорту, я предлагаю не поддерживать это решение, – пояснила на сессии свою позицию председатель комитета по местному самоуправлению, законности и правовой защите интересов граждан Татьяна Черновалова. – Речь идет об оформлении и передаче земельного участка под гидротехническими сооружениями. Пляж никаким образом в поручениях не фигурирует. Между тем сегодня мы испытываем большую проблему на Бытхе. Людям там просто некуда ходить на пляж.

Депутат предложила вернуть этот проект в департамент по земельно-имущественным отношениям, сделать оформление под гидротехнические сооружения, а пляж благоустроить и передать в аренду. Для свободного доступа населения. Однако, несмотря на это и на то, что хостинская депутатская группа была категорически против, решение все же было принято. Все это вызывает закономерное беспокойство. Ситуация с пляжами по всему Большому Сочи является очень сложной. Многие из них недоступны для жителей и гостей города.

Где-то пускают по документу, удостоверяющему личность, и только местных, где-то требуют определенную плату, а куда-то вообще нельзя попасть, если вы не отдыхающий санатория. Особенно проблемным в этом отношении является Центральный район города Сочи. Береговая полоса здесь очень узкая и исчезает год от года, ее добрая половина перекрыта заборами. На пляж гостиницы "Жемчужина" можно пройти только на платной основе. Одно время руководство ресторана "Синее море" не пускало отдыхающих на пляж, потом, по настоянию общественности, проход открыли. В Адлере можно вспомнить громкую историю с пляжем санатория "Южное взморье", который так и остался закрытым. Если пройтись по тропе здоровья – терренкуру, то станет понятно, что и жителям спальных густонаселенных жилых районов, которые располагаются рядом, тоже не до купания.

На пляжи санаториев (район "Приморье") можно попасть только по санаторным книжкам или специальным пропускам. В районе спортивно-оздоровительного комплекса "Парус" – огромные безымянные ворота, перегораживающие вход к морю, и висит табличка "Проход запрещен". Чуть лучше обстоит дело в Лазаревском районе. Там больше открытых участков для купания и отдыха. Поэтому и отдыхающие в последние годы предпочитают ехать именно туда.

Вопрос со свободным доступом к береговой полосе у нас является сложным, поэтому любая передача пляжных территорий сразу настораживает. Люди уже никому не верят и хотят только одного – пойти искупаться. А перед ними вырастают новые препятствия и стены.

Буква закона

Хотя такая "непропускная система" к кромке пляжа – нарушение закона, потому что это земля является федеральной собственностью. Хотелось бы узнать – когда море и пляжи в Сочи будут служить для блага отдыхающих?

Ведь, по закону, к кромке моря может пройти каждый, и никто не имеет права этому воспрепятствовать

К примеру, статья 39.8. Земельного кодекса РФ "Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности" в пункте 4 написано следующее: "договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе".

То есть черным по белому предусматривается свободный проход к воде. У нас же в городе ни в одном договоре такого нет. Хотя это требование федерального закона. У нас все санатории имеют пляжи, при этом в договоре аренды не прописывают ничего. Кто должен за это отвечать? Если это федеральный пляж, то это должно сделать Росимущество, если муниципальный – муниципалитет. Это требование закона, который для всех один.

Можно подойти к вопросу беспрепятственного прохода к урезу воды и с другой стороны. Водный кодекс тоже в этом отношении на стороне людей. Если взять Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г №74-ФЗ (ред. От 28.12.2013), то в ст. 6 п.6 можно прочитать интересные вещи. Конкретно закон гласит, что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса, или бечевник) предназначается для общего пользования. И ширина береговой полосы общего пользования должна составлять не менее 20 метров.

То есть это должна быть совершенно свободная территория для всех. У администраций санаториев на все это есть свой "железобетонный" аргумент. У них пляжи лечебные, и, соответственно, должен быть установлен строгий пропускной режим.

А как у них?

А вот доступные пляжи на европейских курортах уже давно стали нормой. Во Франции все пляжи являются муниципальной собственностью и могут сдаваться в концессию не более чем на 15 лет как отелям, так и частным лицам. И независимо от того, кто в данный момент является "хозяином" пляжа, любой человек имеет право находиться на его территории. Соответствующая статья во французском законодательстве гласит, что каждый гражданин "имеет право свободного перемещения вдоль береговой линии по полосе, ширина которой составляет три метра".

В городе-побратиме Сочи – Ментоне вход на пляжи тоже для всех свободный и доступный. В Испании пляжи вовсе государственные, а значит, бесплатные и открыты для прохода любого желающего. Та же ситуация в Италии. Проще говоря – пляжная полоса на европейских курортах открыта для доступа. Почему бы нашему Сочи не перенять опыт?

В настоящее время, как нам рассказал председатель комитета по земельно-имущественным отношениям ГСС Максим Медведев, в федеральную собственность будут переданы только пляжные участки на Бытхе, в районе "Ривьеры" и, по уточненным данным, в Дагомысе (на которых расположены федеральные объекты). И никто перегораживать и запрещать доступ на пляжи не будет. Свежо, конечно, предание, да верится с трудом. Несмотря на постоянную борьбу жителей Сочи за беспрепятственный доступ к морю на любой пляж, у нас ничего не меняется. Хотелось бы, чтобы не стало еще хуже. Многих сочинцев, да и гостей курорта, волнует вопрос – полежу ли я на пляжу в новом летнем сезоне и пустят ли меня на этот самый пляж?