Новости о жизни г. Сочи

Ни для кого не секрет, что продукции местных производителей на прилавках магазинов у нас очень мало. Это в советское время город-курорт не только себя обеспечивал овощами и фруктами, но наша клубника, огурцы и зелень расходились по всей стране. Выращенные нами гвоздики разлетались на ура, не считая тонн самого северного в мире чая и субтропических лакомств.

Потом ситуация резко поменялась. Землю стали предпочитать пускать под застройку, нежели что-то выращивать. Однако в последнее время вопросом импортозамещения озаботились на высшем уровне. В том числе взялись за неэффективно используемые заросшие чайные плантации и предложили развивать такое направление сельского хозяйства, как грибоводство.

Не так давно министр сельского хозяйства Александр Ткачев (который не понаслышке знает наш Краснодарский край) предложил сделать акцент на выращивание и переработку грибов, в том числе и дикоросов. Климат у нас на курорте влажный, в лесах полно грибов - опят, лисичек, белых грибов, только разворачивайся, собирай и сдавай. Пользуются спросом у населения и выращиваемые в промышленных масштабах вешенки и шампиньоны, которые сейчас, по словам фермеров, в основном польского производства. Можно ли выращивать грибы в Сочи и есть ли смысл собирать их в наших лесах, выяснял корреспондент НГС.

Грандиозные планы

Россия может накормить грибами полмира, об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Для этого, по словам экс-губернатора Краснодарского края, необходимо поддержать производство грибов.

По словам министра, грибы нужно собирать, перерабатывать, брендировать и продавать за границу. А для этого необходимо, в том числе, наладить переработку дикоросов, потому что сейчас половина из вырастающих грибов пропадает. С переработкой дикоросов у нас в городе-курорте пока все сложно. Нет как официальных пунктов приема, так и людей, которые бы этим занимались на серьезной основе. Хотя грибов в наших влажных, гористых лесах очень много – это и лисички, и опята, и белые грибы.

Грибники за одну прогулку по лесу в среднем собирают от 1 до 3 килограммов грибов

Что касается зимних опят, то это настоящая урожайная находка. За полдня в хорошую погоду, если повезет, с одной поляны или бревна удаётся снять и до 20 килограммов таких грибов. И цены на дары леса вполне солидные. Единицы из местных жителей, за неимением специальных пунктов приема, идут продавать грибы на стихийные рынки. Самые дорогие здесь белые и "царские" грибы. Цены, как на мясо, до 500 рублей за килограмм. Опята уходят за 200-300 рублей за килограмм.

Как подсказали нам грибоводы, в Ростове есть компания, которая закупает грибы у населения, но не повезешь же все туда. Хотя появление таких компаний у нас в Сочи положительно бы сказалось как на занятости населения, так и послужило бы хорошим приработком людям, находящимся в тяжелой материальной ситуации. Создание таких заготовительных пунктов приема – дело будущего. И здесь местной власти есть над чем задуматься. К примеру, в Алтайском крае, Томске, на Дальнем Востоке и в других регионах, пункты приема дикоросов – обычное дело, на сборе даров леса там можно разбогатеть. Там сдается все – почки, кора, травы, ягоды, грибы. Не успевает отойти одна ягода, как поспевает следующая, потом в ход идут грибы и травы, которые там тоже собирают и сдают.

Ударим по шампиньону

Появление централизованных заготовительных компаний у нас на курорте – дело будущего. Однако накормить полмира грибами, если постараться начать их выращивать в промышленных масштабах, мы все же можем, в крае грибоводством занимаются, и успешно. Если подойти с умом – дело это прибыльное. И земли здесь требуется немного. Во-первых, грибы растут в помещении на стеллажах, которые можно поместить друг на друга в несколько рядов. С 1 квадратного метра у нас в крае собирают в среднем от 24-26 кг. производят до 6-7 сборов за год.

Все в лес. Поднимать сельское хозяйство

Однако Сочи пока, к сожалению, в этом вопросе, как и с заготовительными компаниями, полный аутсайдер.

– Грибами у нас на промышленной основе пока никто не занимается, – уточнил начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации Вячеслав Линин, – однако если найдутся желающие этим заняться, пусть обращаются, будем рассматривать.

Кстати, тем, кто решил заниматься грибоводством на промышленной основе, государство готово предоставить субсидии.

– С нового года грибников отнесли к программе "Теплицы России", – рассказал нам руководитель крупной краснодарской компании по выращиванию грибов и производству компоста Алексей Шанго, – туда входят все производители, которые работают с защищенным грунтом, они могут получить субсидии.

Как рассказал Алексей Шанго, сегодня на наших прилавках и рынках грибы на 80% польского производства.

В России сегодня всего 109 грибных ферм, где выращивают шампиньоны и вешенки

В основном это небольшие предприятия производительностью до 50 тонн грибов в год. По словам Алексея Шанго, у нас на курорте есть несколько человек, которые в небольших масштабах пытаются заниматься выращиванием грибов в сарайных условиях, закупают у него компост и берут консультации. Но сарайный вариант производства, по словам специалиста, нерентабелен, и надо подходить к делу серьезно. Сам он, в зависимости от времени года, собирает на своем предприятии до 15 тонн грибов в месяц и успешно занимается этим бизнесом уже 12 лет. Относительно производства грибов в промышленных масштабах в Сочи Алексей Шанго дал несколько советов.

– Для Сочи встает вопрос с субстратом, основные ингредиенты, которые нужны, – это солома и птичий помет, у вас там этого нет. Значит, нужно будет привозить, что играет на удорожание продукции. Но чисто теоретически, конечно, это все возможно, – продолжает руководитель краснодарской грибной компании Алексей Шанго, – надо учитывать, что для выращивания грибов у вас немного жарковато. Необходимо постоянно поддерживать в помещениях среднегодовую температуру - 18-20 градусов. - И это дополнительные затраты, поэтому выращивать в основном выгодно зимой.

Хотя и летом, по словам предпринимателя, есть спрос на грибы. У нас, в отличие от других многих российских регионов, грибы требуют приезжающие отдыхать туристы.

Первые шаги

Если на небольшом подворье фермер задумает заниматься грибами, то ему, как посоветовали наши эксперты, в первую очередь надо будет обратить внимание на помещение. Использовать для этого подвалы жилых домов, как думают многие, крайне нежелательно! Для тех, кто хочет высоких урожаев, главное – проводить дезинфекцию объекта, чтобы вешенки и шампиньоны не болели и давали хорошие урожаи.

– Прежде всего нужны хорошие теплоизолированные помещения, в которых возможно даже пропаривание, – советует Алексей Шанго. – Кроме помещения, необходима климатическая установка, система увлажнения и вентиляции воздуха, паровой котел для дезинфекции. Тогда грибы можно выращивать круглый год. Чем лучше все это будет, тем качественнее будут грибы. Также важен хороший субстрат: компост или лузга подсолнечника, засеянные грибным мицелием. Кто-то может построить себе мощности на 2 тонны загрузки компоста, а кто-то на 5-10 тонн, это все индивидуально. И здесь прежде всего надо исходить, как и в любом производстве, из того, не сколько ты можешь произвести, а сколько сможешь продать.

Хотелось бы надеяться, что вопросам сельского хозяйства у нас на курорте, наконец, начнут уделять должное внимание.

И неважно, что это будет – растениеводство, чаеводство или выращивание грибов.

Главное здесь в том, чтобы у нас, наконец, начала появляться местная, экологически чистая и качественная продукция, по которой все мы истосковались. А если благодаря ее производству на курорте появятся новые рабочие места и пойдут налоговые отчисления в бюджет, это будет плюсом вдвойне. Будем ждать результатов.