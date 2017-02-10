Новости о жизни г. Сочи

В качестве наследства от Олимпиады-2014 нам осталась колоссальная олимпийская инфраструктура в Имеретинской низменности, на базе которой сейчас работают другие объекты. Среди них созданный по инициативе Президента Владимира Путина О "Сириус".

Центр учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства Фонда "Талант и успех". Пока это единственный центр в России. Да и в мире подобных центров немного. Журнал "Nature" признал "Сириус" лидирующим в своей сфере. С даты его учреждения (с 2015 года) здесь обучилось 12000 российских детей, каждый из которых освоил программу в 24 дня, было прослушано около 100 часов профессиональных программ. Причем все здесь - включая проезд - абсолютно бесплатно. Мы заинтересовались, чем живет центр для одаренных детей в настоящее время, занимаются ли там сочинские дети и есть ли у них какой-то приоритет при поступлении? И вообще - как туда попасть? Ведь все-таки мы тут, рядом… И ехать далеко не надо.

Заманчиво и со вкусом

Олимпийское наследие нам, конечно, досталось внушительное. И если в некоторых странах, которые ранее принимали Олимпиады, это самое наследие стоит разрушившимся и поросшим травой, то у нас находят применение инфраструктуре. К примеру, образовательный центр для одаренных детей "Сириус", который появился в рамках наказов Президента Владимира Путина. Бывший отель превратился в современный "умный" кампус для воспитанников и педагогов, часть помещений которого переоборудовали под классы.

Для юных артистов балета сделали три балетных зала высокого уровня, для юных музыкантов – концертные залы и классы, для юных художников – студии, мастерские и выставочный зал в здании бывшего Главного медиацентра Олимпиады. Там же открыли лаборатории и мастерские для изучения естественно-научных дисциплин, технического творчества. Для фигуристов и хоккеистов используются три ледовые арены – "Шайба", "Льдинка" и "Снежинка".

В "Сириус" приезжают известные ученые, спортсмены, музыканты, деятели культуры, руководители ведущих предприятий, научных центров, вузов. Наставники рассказывают об открытиях и технологиях будущего, организуют турниры, проводят контрольные прокаты, вместе выступают, сочиняют музыку, пишут картины. Это очень динамичная творческая среда, где сконцентрировано живое знание, передающееся следующему поколению талантливых россиян.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 600 детей в возрасте 10-17 лет из различных регионов России, по 200 по каждому направлению. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы (смены) рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, а в течение учебного года – общеобразовательные занятия. Центр работает круглый год.

Проезд и пребывание детей в Центре – бесплатные. Образовательные программы реализуются по трем направлениям: "Наука" (математика, физика, химия, биология), "Спорт" (фигурное катание, хоккей, шахматы), "Искусство" (академическая музыка (фортепиано, струнные, духовые, ударные инструменты), хореография (балет, классический танец), живопись, литературное творчество). Каждый занимается по своей профессиональной программе до 6 часов ежедневно и еще посещает занятия общеобразовательной школы.

Здесь, надо уточнить, бывают разные смены. Это предметные смены, ориентированные на научно-исследовательскую деятельность, и региональные смены, предполагающие жесткий отбор по индивидуальным достижениям. Также бывают проектные смены для детей, увлеченных наукой.

Кроме вгрызания в гранит науки, которого здесь предостаточно, есть и развивающий досуг – образовательные туры в Красную Поляну, программы в планетарии, экскурсии на санно-бобслейную трассу, творческие встречи с олимпийскими чемпионами, шахматистами, открытые мастер-классы по живописи и многое другое.

Центр "Сириус" – это не только образовательная площадка, но и отличное место для отдыха и оздоровления детей. Центр оснащен открытым и закрытым бассейнами, термальным комплексом с турецкой, финской и русской банями, спортивными площадками, теннисными кортами, кинотеатром, библиотекой – вот лишь неполный список мест, где дети проводят время в перерывах между занятиями, тренировками и репетициями. В непосредственной близости от Центра расположен детский пляж, где за безопасностью следят спасатели и медики. Так что, попасть в "Сириус" вполне заманчиво!

Отбор или поиск?

Какие дети приглашаются на образовательные программы? Экспертный совет по каждому направлению на основании личных (в хоккее и фигурном катании – командных) достижений, которые указываются на сайте "Сириуса" (https://sochisirius.ru/), проводит отбор детей на образовательные программы (смены). Для ребят по направлению "Наука" – это результативное участие во всероссийских олимпиадах, известных всероссийских и региональных научных и технических конкурсах, перечень которых ежегодно утверждает экспертный совет Фонда. Для музыкантов, артистов балета и художников обязательное условие – видеозапись выступления, фотографии последних работ. Эксперты спортивных федераций ориентируются на победы юных спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях.

Однако, как признают преподаватели "Сириуса", критерий отбора одаренных детей на сегодняшний день несовершенны, их надо дорабатывать. К примеру, некоторые дети побывали в "Сириусе" уже 6 раз, посещая разные смены. А другие таланты в глубинке в это время сидят и не знают, что существует такая уникальная площадка.

– Мне знакомы дети, которые по разным программам побывали в "Сириусе" несколько раз. Ведь спектр одаренных детей – на самом деле он узок. Сегодня фактически нет другого инструмента отбора, кроме как Всероссийская олимпиада школьников. Это все 1200 детей, которые получили Президентский грант по результатам Всероссийской олимпиады. Поэтому вот здесь я бы слово "отбор" заменил словом "поиск", – уверен директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич (физико-математическая школа города Санкт-Петербурга), руководитель научной смены "Сириуса".

Предполагается, что с 15 сентября 2016 года по 26 апреля 2017 года научный парк "Сириуса" посетят около 10000 сочинских школьников 7-8 классов.

Вторая задача, по мнению директора Президентского физико-математического лицея №239, состоит в том, что необходимо добраться до конкретного ребенка из глубинки, что сейчас никто не делает. Не все управления по образованию мотивируют детей на участие в олимпиадах, и, соответственно, о "Сириусе" тоже не везде знают. Речь идет именно о региональных сменах.

Сочные перспективы

Приезжают в "Сириус" заниматься и сочинские дети. С начала работы образовательный центр принял 48 школьников из Сочи. Большинство юных сочинцев приезжают в "Сириус" по направлениям "Живопись" и "Литературное" творчество". В ноябре 2016 года Центр принимал команду юных сочинских хоккеистов. В февральской образовательной смене принимают участие 4 школьника из Сочи. Все они обучаются по направлению "Живопись". При этом, как нам рассказала профессор СПбГУ Елена Казакова, которая курирует направление литературного творчества, дети курорта имеют приоритеты в поступлении.

– Они у нас есть на всех программах, на программе "литературное творчество" было несколько сочинских ребятишек, которые мечтают стать журналистами, успешно пишут. Есть и математики, есть ребята спортсмены, приезжают и по направлению "искусство", – рассказала профессор СПбГУ Елена Казакова, – но приоритет появляется у сочинцев тогда, когда возникает какая-то региональная смена. Хочу отметить, что у Краснодарского края часто возникают такие специальные смены. Или, например, мы недавно проводили олимпиадную смену, чтобы помочь ребятам из регионов подготовиться к олимпиаде по литературе. У нас была большая группа ребят из Сочи, потому что, оказалось, что своих филологических школ не хватало, и мы предоставили им такую возможность. И сейчас они успешнее многих на Всероссийской олимпиаде.

Продолжать полет

Конечно, появление такого образовательного центра для одаренных детей – большой плюс. Но хотелось бы конкретики. Ну, побывали тут дети, уехали вдохновленные, получили новые знания. А дальше что? Смысл того, что они тут были?

– Мне кажется, что человек, который однажды летал, не откажется уже от крыльев, – продолжает Елена Казакова. – Он будет понимать, что он одаренный и особенный и будет пытаться летать дальше, искать дальше. Та же самая ситуация, связанная с педагогами. У нас оказываются здесь педагоги на стажировке, и когда они возвращаются к себе, то начинают немного иначе работать. Потому что понимают, что можно другими методами достигать большего.

Пока "Сириус" – это одна такая точка, где считают своей задачей показывать одаренным школьникам, что они нужны России, и что развитие их талантов – важнейший государственный приоритет. Президент Владимир Путин сказал, что во всех регионах должны появиться образовательные учреждения такого же типа. Хотелось бы, чтобы Россия была впереди планеты всей во всех областях науки, культуры и спорта, да и сочинцы не выпадали из общей обоймы. И если вы и ваши дети так хотите в "Сириус", то для начала откройте сайт. Там есть все условия приема. Оставляйте заявку – и вперед, к новым полетам и свершениям.