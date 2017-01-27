Новости о жизни г. Сочи

Политика нашего государства направлена на повышение демографической ситуации. В том числе среди мер поддержки фигурирует и выделение земельных участков многодетным семьям - гражданам, имеющим трех и более детей. Однако в нашем курортном городе программа с выделением земли данной категории практически не работает. При существующей на сегодняшний день очереди в 3 тысячи многодетных в прошлом году им выделили всего 46 участков, притом что очередь неумолимо растет. Многие за годы такого ожидания автоматически теряют свое право на земельный надел.

При этом многодетным не сообщают номер их очереди, списки очередников не находятся в открытом доступе. Участки раздают подобно лотерее - не тем, кто первый по очереди в реестре, а тем, кто первый успел подать заявление после опубликования специального перечня. Участки выделяют в неприспособленных для строительства местах, и что самое главное - без коммуникаций. Последний вопиющий случай - многодетные не могут попасть к участкам на левой стороне реки Кудепста, потому что нет моста. Люди не могут приступить к строительству. В проблеме разбиралась "Народная газета Сочи".

"Громкая" статистика

Чтобы понять, как обстоит дело с выделением участков многодетным, далеко ходить не надо. Как подтверждает информация, взятая с официального сайта администрации, в 2016 году многодетные семьи Сочи получили аж 46 земельных участков! (http://www.sochiadm.ru/press-sluzhba/75661/). Не лучше обстояла ситуация и до этого.

До 1 марта 2015 года (до запуска официальной программы по обеспечению многодетных земельными участками) людям было выделено всего около 300 наделов. Причем многие из них – в Детляжке и Вардане – были изъяты и заменены на другие, потому что не была предусмотрена территория под прокладку дорог и коммуникаций.

– Обеспечиваются мероприятия по изъятию 158 земельных участков из числа ранее предоставленных 297 земельных участков указанной категории граждан, – уточнил "Народной газете Сочи" директор Департамента имущественных отношений Владимир Пермяков.

По той же информации с официального сайта, в 2017 году многодетным семьям планируется выделить более 160 участков. Тоже не густо. При таких темпах выдачи земли многодетные очередники (а их по разным сведениям на курорте от 2,5 до 4,5 тыс. человек) получат свои заветные сотки через десятилетия или не получат вообще, дети вырастут, и право на льготу будет утрачено. К тому же очередь не стоит на месте, а постоянно пополняется новыми льготниками.

– Через 10 лет моему младшему ребенку будет 16,5 лет, и я тогда через 1,5 года автоматически выбываю из темы, – бьет тревогу мама троих детей Светлана Константиновна, – считаю, что у нас все так закручено, чтобы большинство естественным путем вышло из системы получения земельных участков. Дети выросли – вот и все, нет проблем. При этом на официальном сайте администрации города выставляют на торги тысячи гектаров муниципальной земли. Ну, вы выделите оттуда землю многодетным, как положено. При этом Президент Владимир Путин четко сказал – нас поддерживать! Мы рождаем нацию, делаем вклад в общество, государство. Не одного ребенка рожаем, а минимум троих. Как-то это не честно.

Право на получение земельного участка возникает у граждан, имеющих троих и более детей! Возраст младшего не должен превышать 18 лет! Обратите внимание - младшего, а не старшего! Многие не знают о своем праве.

Как мы писали выше, в 2017 году многодетным семьям планируется выделить более 160 участков. Первые 99 территорий расположены в районе села Верхнениколаевское. На сегодняшний день по ним уже завершены кадастровые работы. На сессии Городского Собрания Сочи 15 февраля будет утвержден данный перечень участков. После публикации решения многодетные родители могут подавать заявления в МФЦ. И тут, как пожаловались многодетные мамы, и начинается самое интересное.

Тайна за семью печатями?

Мало того что земельные участки выделяются многодетным очередникам у нас в Сочи в час по чайной ложке, так при этом возникает путаница, неразбериха и с системой выдачи. Те, кто встал на очередь раньше, получают земельные наделы позже и наоборот. При этом списки очередников не находятся в открытом доступе.

– Департамент имущественных отношений администрации нам вообще не предоставляет никаких сведений - сколько нас стоит на очереди, кто за кем идет, – рассказала многодетная мама Елена Щеглова. – Выдача участков сейчас происходит подобно лотерее. Заявления принимают в МФЦ в течение 20 дней после опубликования Перечня участков, который утверждается Городским Собранием Сочи. Заявления принимают от всех очередников, независимо от положения в реестре – первый ты или последний. При написании заявления очередники не получают информации по участкам, на которые уже написаны заявления. При этом рассматривается только одно первое заявление от одного очередника. И участок получит совсем не тот, кто первым прибежал с заявлением в МФЦ!

Департамент имущественных отношений, в свою очередь, ссылается на закон о запрете распространения персональных данных, по которому очередность является закрытой информацией. Вот какая забота о людях! Только вот у многодетных от такой несправедливости наворачиваются слезы на глаза. При очередном выделении участков все 2000 семей (или больше, в общем, все, кто есть в очереди и кто желает получить именно предоставляемый участок) бегут писать заявления. И никто не знает – кто же будет счастливчиком, который получит заветный кусок земли?

А потом выясняется, что девочки, которые встали на очередь позже некоторых своих многодетных подруг, получили участки раньше их. Как говорят многодетные – разыгрывается какой-то "лохотрон". Если честно – какая-то глупая секретность или, может быть, наоборот, кому-то выгодная? Почему нет очереди в открытом доступе? А зачем тогда было вообще формировать какую-то там очередь из многодетных, если распределение участков происходит в обход первостоящих – как говорится, кто первый встал, того и тапки.

Чтобы хоть как-то восстановить справедливость и вести статистику очередности, многодетные семьи Сочи в социальных сетях стали создавать специальные группы "Многодетные Сочи" (Вконтакте), "Земля 2" и "Земля 3" (в WhatsApp), "МногоДеткиСочи" (в Viber) – и писать запросы и жалобы в различные инстанции.

– Цель нашей группы – восстановить реестр, – рассказала нам одна из администраторов группы многодетных "Земля 3" Ольга Горинская. – Мы стремимся наполнить наш реестр данными, чтобы добиться получения документа, как в Департаменте имущественных отношений, это поможет нам понять свою очередность и даст возможность первоочередникам договориться между собой, чтобы получить участки согласно очереди. В настоящее время наш реестр содержит информацию о 2300 очередников, хотя их намного больше.

Мост жизни

К земельным участкам в Кудепсте ни проехать ни пройти

Кроме путаницы с очередностью и выдачей земельных участков многодетным, у нас в городе власти отличаются и тем, что выделяют участки этой незащищенной категории без коммуникаций. Причем без самых элементарных коммуникаций –– на этих участках нет вообще – НИ-ЧЕ-ГО! Участки выделяют в неприспособленных для строительства местах – на склонах, в оврагах, к которым нет ни дорог, ни мостов. Стоит лишь привести случай, когда многодетные не могут попасть к своим выделенным участкам на левой стороне реки Кудепста, потому что нет моста. Официальные ответы администрации по этому поводу – противоречивые и размазанные, с ними легко ознакомиться в группах, созданных многодетными в Интернете.

– В Департаменте строительства администрации в ближайшее время не планируют ничего выделять на строительство моста, нет финансирования, – сокрушается Марина Шуринова, которой тоже достался участок в Кудепсте. – Мы к реке даже пройти не можем, сделали хотя бы от ул. Искры к реке проход нормальный, кругом лужи, болота, какие-то бетонные ограждения, через которые мы перескакиваем с колясками, это вообще не по-человечески.

Наш редакционный запрос тоже не прояснил суть вопроса. Как ответили нам в Департаменте имущественных отношений: "В МУП города Сочи "Муниципальный институт генплана" разработана документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения и строительства объекта "Жилой массив между ул. Искры и ул. Гостеприимной вдоль реки Кудепста в Адлерском и Хостинском внутригородских районах города Сочи", включающий мероприятия по землеотводу территорий под строительство мостов через реку Кудепста. Подготовлено предложение на проектирование двух мостовых переходов через реку Кудепста". Только вот через сколько лет все эти предложения будут претворены в жизнь? Про это чиновники невежливо промолчали.

Получается, чтобы попасть к своим участкам в ближайшее время, многодетные должны сброситься на мост? И дополнительно сброситься на коммуникации? То есть при такой постановке вопроса набегает примерно по 2,5 миллиона рублей с семьи за "бесплатные" участки. А где местная власть, которая по закону должна решать подобные ситуации? Без коммуникаций многодетные не могут приступить к строительству. При этом разрешение на строительство не дают, пока нет коммуникаций! А откуда им взяться? Получается замкнутый круг.

Хочется спросить – почему у нас в городе программа с выделением земельных участков для многодетных семей такая запутанная? Участки выделяются в сложных местах, без коммуникаций... И почему их вообще выделяется так мало? Почему по поставленным вопросам приходят маловразумительные отписки? При этом обещают много, а делают мало. Многодетные с детьми на руках уже устали обивать пороги различных инстанций.

P.S. Когда материал готовился в печать, прошла информация, что наши сочинские многодетные выступили с обращением в Законодательное Собрание Краснодарского края с инициативой по изменению порядка выделения участков многодетным семьям.

Изменения должны коснуться ст. 8 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ. В ЗСК готовятся соответствующие поправки, в соответствии с которыми распределение участков будет осуществляться по новым правилам – в конвертах, которые многодетные будут вытягивать, с адресом и кадастровым номером конкретного земельного участка. На процедуру распределения будут приглашены многодетные семьи, уже вставшие на очередь (первостоящие), в количестве, которое соответствует количеству земельных участков из утвержденного Городским Собранием перечня.