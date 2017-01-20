Новости о жизни г. Сочи

Не так давно в Правительстве РФ заговорили о введении курортного сбора. Пилотный проект коснулся четырех самых популярных у туристов регионов - Алтайского, Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных Вод. В Кавминводах уже введен так называемый налог на туриста. У нас в курортном Сочи - еще пока нет. До сих пор обсуждается сумма: сколько же брать с отдыхающих - 100 рублей единоразово или 150 с каждого человека в сутки (фигурируют и другие цифры).

При существующих у нас 3 миллионов отдыхающих, даже при 100 рублях с человека, набегает немалая сумма. При этом непонятно, кто будет взимать деньги, на что они конкретно пойдут и не распугает ли эта мера туристов. Ведь в нашей стране уже был опыт взимания подобного сбора. Во всех нюансах старой-новой инициативы разбиралась "Народная газета Сочи".

Немного истории…

Введение курортного сбора должно быть завершено к 1 марта 2017 года – такие указания даны в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Пилотный проект по введению курортного сбора будет осуществлен в четырех регионах – Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах. Все это делается, по версии официальных источников, с одной целью – улучшить базу санаторно-курортных комплексов. В настоящее время в России насчитывается 1,9 тыс. санаторно-курортных комплексов, 46% из них не используются из-за плохой материальной базы. На ремонт объектов требуется миллиарды рублей. Часть средств на восстановление и развитие санаториев предполагается привлечь за счет введения курортного сбора.

Между тем эта идея не нова, на протяжении истории подобные курортные сборы уже вводились, и не раз. Опыт курортных сборов в России имеет достаточно большую историю – в Российской Федерации закон "О курортном сборе с физических лиц" действовал с 1991 по 2004 год. Дети возрастом до 16 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, пенсионеры и ряд других категорий граждан от сборов освобождались. Все остальные платили сбор по месту временного проживания.

При этом предельная ставка по выплатам не превышала 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Отменили сбор во многом из-за его неэффективности – поступления он обеспечивал весьма незначительные.

Как уточнили "Народной газете Сочи" в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в настоящий момент законопроект "О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае" разрабатывается Министерством по делам Северного Кавказа Российской Федерации. Сумма, которая будет взиматься с одного прибывающего на курорт туриста, пока не определена.

– В действующей редакции проекта закона размер курортного сбора предполагается установить не более чем 150 рублей за одни сутки пребывания пользователя курортной инфраструктурой в объектах размещения, – уточнила для нашей газеты заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования в управлении экономики и активных видов туризма Министерства курортов Краснодарского края Юлия Фридрих.

Между тем сочинских отельеров и лиц, приближенных к сфере туризма, очень настораживает заявленная сумма. У людей возникают вопросы: на что пойдут собранные средства и кто ими будет распоряжаться? Ведь даже при заявленных местной властью трех миллионах отдыхающих в год, если брать с каждого единовременно по 100 рублей, то выходит ощутимая сумма. Также, как отмечают профессионалы, все это может отпугнуть туриста от отдыха на Черноморском побережье.

Туристический налог - вилы в бок?

Замдиректора Росюгкурорта Валерий Сычев считает, что туристический сбор должен носить единоразовый характер, в противном случае все это может оттолкнуть людей.

– Сборы по 150 рублей с человека в сутки, и даже по 100 рублей, погубит идею саму по себе и более того – оттолкнет людей, – рассудил Валерий Сычев. – Это будет очень большая сумма – 1000 рублей за тур с человека. Для семьи из трех человек – это уже три тысячи рублей. Все будут стараться избегать наших курортов. Обычно в большинстве стран он устанавливается не в сутки, а как единовременный сбор с одного человека. В Европе эта сумма варьируется, грубо говоря, от 2 до 6 евро. В нашем случае это должно быть рублей 100 – но не в сутки, а единоразово!

В Евросоюзе сегодня насчитывается 14 стран, в налоговом своде которых подобная статья платежей в казну имеется. Размер туристического налога в большинстве из них колеблется от 2 до 6 евро в виде единоразового платежа.

По словам специалиста, он в целом поддерживает инициативу с налогом на туристов, но считает, что он не должен превышать 20 рублей в сутки. 200 рублей за 10 дней пребывания на курорте было бы необременительно для отдыхающего, а собранная таким образом сумма пригодилась бы для развития курортной инфраструктуры.

Также замдиректора Росюгкурорта поднимает и другой немаловажный вопрос, который не отражается в официальных законопроектах. Кто будет распоряжаться средствами, которые поступают в рамках налога на туриста?

– Как отчитывается город – у нас 3 миллиона отдыхающих. Даже если брать с каждого единовременно по 100 рублей, то выходит нехилая сумма – 300 миллионов рублей. Это большие деньги. Кто и как всем этим будет распоряжаться? – недоумевает замдиректора Росюгкурорта Валерий Сычев. – По опыту зарубежных курортов, этими деньгами должны распоряжаться общественные туристические организации. Заметьте, не муниципалитет! То есть профессиональное сообщество должно сформировать план-бюджет, на какие цели нужно выделять средства и в каком объеме.

Как резюмировал специалист – новая инициатива у нас носит гипертрофированный характер. Все не продумано до конца. Профессиональные нюансы зачастую недоступны чиновникам, которые в этом вопросе достаточно легко машут шашками. В итоге, чиновники спешат выполнять указания, но не предполагают, что будет дальше и к чему все это может привести.

– Считаю, что по 150 рублей в сутки брать с человека – нереально, – согласна и заместитель начальника управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Юлия Малороднова. – Уже открыта Турция, мы можем спугнуть нашего туриста. Мы подавали свое предложение в край – сделать сбор единоразовым и по 100 рублей с человека.

На что пойдут средства?

Теперь другой немаловажный вопрос: на какие цели должны пойти средства, собранные от курортного сбора?

– Средства, собранные от курортного сбора, проектом федерального закона предусмотрено направлять на работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в том числе – парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, – ответила заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования в управлении экономики и активных видов туризма Министерства курортов Краснодарского края Юлия Фридрих.

Белых пятен в туристической инфраструктуре у нас на курорте действительно хватает. И собранные средства (с условием, что сумма будет необременительна для туристического кошелька) наверняка бы пригодились.

– Здесь могут быть какие-либо инвестиционные проекты по развитию того же аграрного или паломнического туризма, экскурсионных площадок, – рассуждает заместитель начальника управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Юлия Малороднова. – Где-то необходимо сделать подъездные пути к объектам показа или укрепить набережные, многие из которых были переданы в муниципальную собственность, необходимо обновлять и гидротехнические сооружения.

В большинстве европейских стран туристические сборы единовременные и вполне демократичные

Замдиректора Росюгкурорта Валерий Сычев предлагает собранные от турсбора средства пустить на создание информационных туристических центров.

– Считаю, что курортный сбор предназначен в первую очередь для развития туристической отрасли, чтобы любой турист, приезжающий в Сочи, мог обратиться, к примеру, на железнодорожном вокзале в определенное место, где бесплатно объяснят, где находятся туристические изюминки, выдадут буклеты, брошюры, карты города. За счет этих средств должны печататься такие справочные материалы. Плюс город должен организовывать выставки, играть роль промоутера территории. Вот для этого и должен идти этот сбор, – уверен Валерий Сычев.

В заключение хотелось бы отметить, что введение налога на туриста – неплохая мера. Наш Сочи действительно нуждается в обновлении курортной инфраструктуры.

Только вот ставка дополнительного сбора не должна быть обременительной для туристического кошелька. Если сделать ее неподъемной для отдыхающих, то эффект может быть прямо противоположный, и мы можем только потерять, а не приобрести. Большинство европейских стран не перегибают палку в этой области. Туристические сборы там единовременные и вполне демократичные. Может быть, нам стоит обратить внимание на мировой опыт в этом вопросе?