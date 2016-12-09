Новости о жизни г. Сочи

1 декабря Президент Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию, где поставил основные задачи для страны в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике. Среди прочего, глава государства дал посыл чиновникам прислушиваться к людям.

– Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни, – уточнил Владимир Путин в своем послании. – К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и когда так происходит, действительно хочется спросить: вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?

Жонглерство высшего уровня

А что у нас в Сочи? Как у нас чиновники прислушиваются к мнению людей? Судя по последнему решению о передаче старого детского сада-яслей в центре Хосты под социальный центр для реабилитации наркоманов, алкоголиков и бомжей, мнение населения у нас и в грош не ставят. Местным чиновникам, видимо, наплевать на слова Владимира Путина.

В прошлом номере "Народной газеты Сочи" мы уже описывали в подробностях всю ситуацию («Операция "БОМЖ" Жители Хосты против!»), поражаясь тому факту, что подобный социальный приют задумали разместить в самом центре курортного поселка, в шаговой доступности от СОШ№3, детских садов, центра детского творчества. Удивляет и полное игнорирование государственных задач, которые направлены на реконструкцию зданий бывших детских садов, чтобы использовать их по прямому назначению. У нас, при огромных очередях в дошкольные учреждения, здание бывшего детского сада хотят отдать на откуп асоциальным элементам.

30 ноября на сессии Городского Собрания Сочи депутатами все же было вынесено решение о передаче общественной организации АНО "Центр профилактики вредных зависимостей в молодежной среде" здания детского сада площадью 607 квадратных метров, за которым закреплено 20 соток земли. При этом не были услышаны ни доводы депутатов по Хостинскому избирательному округу №5, ни мнение населения.

– Мы все прекрасно знаем посыл нашего федерального руководства, что все бывшие детские сады должны использоваться по своему прямому назначению, – уточнила депутат Татьяна Черновалова. – Тем более что это имущество передано муниципалитету. У нас 4 тысячи детей стоит на очереди на получение мест в детском саду. И еще самое главное – люди возмущены. Полностью игнорируется мнение населения, хотя уже собрано более тысячи протестных подписей против создания в центре Хосты подобного социального приюта.

На последнее замечание по поводу мнения населения выступавшая на сессии заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Романец уверила, что общественность на их стороне, сославшись на мнение председателя ТОС "Хоста" Евгения Ачоха. Хотя, хм... Евгений, как оказалось, считает по-другому.

– Такая проблема с асоциальными элементами есть, и ее решать надо, и такой центр нужен, но не в центре Хосты – это неправильное решение администрации, – пояснил свою позицию Евгений Ачох. – Это раздражающий момент для населения. Детский сад есть детский сад, и надо думать о том, чтобы он функционировал для детей.

Какой можно сделать вывод из выше сказанного? Налицо, мягко говоря, лукавство от чиновницы. Председатель ТОСа в принципе за то, чтобы такой объект был, но против, чтобы он был в Хосте. Однако его слова переворачиваются и трактуются в определенную, нужную кое-кому сторону.

У администрации обострение?

Жителей никто и не думал спрашивать. Это один момент. Второй - представители администрации так толком и не смогли объяснить, что это будет за социальный центр и с какими функциями. Распространяется разная информация, но даже между строк понятно, что там будут находиться люди,которые могут представлять опасность для жителей Хосты и их детей.

– Мы так и не услышали на сессии внятных ответов, что же это будет за центр, – уточнила Татьяна Черновалова. – Все время идет разная информация. Сначала было сказано, что чемпионату мира по футболу нужен центр для алкоголиков, наркоманов, бомжей. Потом прозвучали другие слова – что это будет социальная адаптация. Понятно, что этой же категории лиц. Такие граждане болеют в том числе и туберкулезом, который передается воздушно-капельным путем. Возникает вопрос – почему такое желание разместить в центре спального района, рядом с детскими садами, школой с детским домом творчества этот обьект? Почему бы его не вынести на окраину города?

На что Ирина Романец дала ответ, который вызвал однозначную реакцию.

– Я еще раз подтверждаю, что никакого асоциального объекта там не будет, туда не будет осуществляться привоз пьяных, больных и так далее, – уверила Ирина Романец, – это будет центр временного пребывания людей, строго находящихся в ремиссии, там не будет людей, которые выпили и пришли туда.

Алкогольная ремиссия - это этап хронической болезни, на котором большинство патологических проявлений заболевания протекает в скрытой форме, но готово проявиться при благоприятных условиях. По отношению к наркоманам этот термин применяется, когда они уменьшают частоту приема наркотиков или прекращают их употреблять. Но психологическая тяга к наркотикам остается и в период ремиссии. Как правило, стадия ремиссии сопровождается тяжелым возвратным синдромом, депрессией, упадком сил, мышечными болями - так называемой "ломкой".

Если говорить простым языком, то ремиссия – это временное улучшение, которое может смениться новым обострением (рецидивом) болезни.И людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, больных физически и неуравновешенных психически, пусть даже в стадии ремиссии (как говорит Ирина Романец), хотят держать в центре Хосты, в шаговой доступности от детских объектов. После слов Ирины Романец стало окончательно ясно, что там будут находиться граждане, которые в любой момент могут сорваться и представляют опасность как для детей, так и для взрослых.

– Получается, что у нас есть деньги для асоциальных элементов, а для детей денег нет, чтобы восстановить здание детского сада? – недоумевал на сессии депутат Дмитрий Васильев. – Я за соблюдение федеральных законов и за то, чтобы к чемпионату мира по футболу у нас появились такие социальные центры, но считаю, что необходимо их выносить в другие, более приспособленные для этого места. Он должен быть точно не в центре Хосты, возле школы и детских садов.

На очереди еще один немаловажный вопрос – если такой не совсем благополучный социальный объект появится в центре Хосты, кто будет заниматься охраной правопорядка?

К чемпионату мира создается приют для асоциальных элементов, неуравновешенных граждан, которые представляют определенную опасность. Мимо этого участка дети будут ходить в школу, детский сад, центр детского творчества. Кто при этом будет охранять жителей от этой категории людей – непонятно. Полиция будет этим заниматься или частная охрана? Так как заправлять всем будет общественная некоммерческая организация, то можно сделать вывод, что никто там охранять ничего не будет. И как прикажете в этих условиях жить хостинцам, которые должны постоянно переживать и бояться за жизнь и благополучие своих близких?

Как принималось решение

Хотелось бы рассказать о том, как этот авантюрный проект продавливался администрацией и как распределились голоса депутатов.

При голосовании депутатские голоса распределились следующим образом: 25 депутатов поддержали этот вопрос, 15 были против (при трех воздержавшихся). Но самое интересное – удивила позиция председателя территориальной депутатской группы Хостинского районаТеймураза Лобжанидзе, который, по идее, должен отстаивать интересы хостинцев. Когда рассматривали этот вопрос на депутатской группе, все единогласно проголосовали против появления в центре Хосты социального центра для маргиналов. Однако после того, как прошла группа, Лобжанидзе отдельно договорился с депутатами – Оганесом Чепняном, Степаном Кагосяном и Татьяной Середенко-Дзаганой о другом варианте голосования по этому вопросу. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что чиновники администрации заранее договорились с так называемым председателем хостинской депутатской группы Лобжанидзе,и он пытался исказить решение депутатской группы, а мнение четырех депутатов выдать за мнение большинства.

Законность и коррупционная составляющая

У депутатов на сессии возникла масса вопросов о законности передачи общественной организации объекта бывшего яслей-сада. Например, почему в нарушение закона объект был передан общественной организации, которая не включена в реестр социально ориентированных организаций. Есть такой специальный реестр, и их там, заметьте, нет! Однако администрация так торопилась отдать все общественной организации АНО "Центр профилактики вредных зависимостей в молодежной среде", что даже не обратила внимания на такую "мелочь", как исполнение законодательства Российской Федерации. Получается – если очень хочется, значит, можно, несмотря на все запреты и законы. Необдуманно отдали муниципальное имущество в обход конкурсов среди других общественных организаций – вопреки закону и здравому смыслу.

Вырисовывается и еще одна несостыковочка. Предполагается, что эта организация будет использовать муниципальное имущество. Получается, что тогда и услуги они должны оказывать бесплатно?

Но на заседании группы комитетов руководитель АНО "Центр профилактики вредных зависимостей в молодежной среде сказал – "конечно, все это будет платное". Оно и понятно, на что они будут жить? То есть они будут и зарабатывать при этом, используя муниципальное имущество. А почему бы тогда не отдать здание яслей-сада частному бизнесу, предпринимателям, которые будут и зарабатывать, и платить аренду городу?

Готовимся к выходу на пенсию?

Вам не приходила в голову мысль – почему заместитель главы города Ирина Романец так печется именно об этом кусочке земли в Хосте? Когда депутаты у нее на сессии спросили, нельзя ли в другом месте найти участок под приют для асоциальных элементов, она ответила: нет, альтернативы у нас нет. И Ирина Романец это сказала настолько уверенно, что знающих людей это очень удивило. Потому что предварительно, на комитете по земельно-имущественным отношениям Городского Собрания, который возглавляет Максим Медведев, было выяснено, что здания с участками для размещения социального центра есть. Хватает их на переулке Строительном, есть они и в поселке Вардане, и на улице Мира в Адлере.

И самое главное – у нас в самом Сочи имеется территория бывших очистных сооружений. Там есть подходящее строение с большой территорией. Вокруг этого объекта в свое время была установлена санитарная защитная зона. И это отличное решение. Если бы там разместили подобного плана социальный приют для бомжей, алкоголиков и наркоманов, никто бы из жителей Сочи не возмущался.

Более того, он вместит больше людей, потому что там больше территория. По соседству там нет жилья, и самое главное – имеется санитарная защитная зона, вся территория огорожена.

Но возникает вопрос, почему Ирина Васильевна Романец так упорно делает вид, что у нас нет больше никакого имущества, кроме того, что в Хосте? Вывод напрашивается сам собой – кому-то очень понравились 20 соток отличной земельки в центре Хосты. Мы не удивимся, если, захватив эту землю, сделав там что-то наподобие социального центра или вытрезвителя, все это плавно перейдет в частные руки.

Складывается впечатление, что кто-то из руководства городом готовит себе обеспеченный выход на пенсию. Имея участок в центре Хосты с такой дорогостоящей землей, можно особо и не переживать за свою старость. Прослеживается явный интерес, потому что это коммерческий объект. Налицо коррупционная составляющая. Если бы это было не так, то тогда бы Ирина Романец услышала депутатов, которые сказали, что есть подходящие здания для создания социального центра на переулке Строительном и масса других объектов, на которые надо обратить внимание.

Люди - против!

Местное население (как мы предупреждали в предыдущем номере "Народной газеты Сочи") не собираются сидеть сложа руки. После сессии, которая состоялась 30 ноября, собрался актив Хосты, и было принято решение – биться до победного. Если потребуется – проводить митинги, организовывать пикеты и применять все законные способы выражения протеста населения против беспредела. Но, видимо, Ирину Романец и других чиновников,которые имеют отношение к этому делу, мнение населения по этому вопросу не интересует. Все это может привести к социальному взрыву.

Заместитель председателя ТОС "Хоста" Феня Медведева:

– Я выскажу мнение многих жителей микрорайона – мы категорически против размещения в старом здании яслей-сада лиц без определенного места жительства. К нам очень часто обращаются мамочки, которые не могут находиться в декретном отпуске и должны содержать семьи в силу материальной ситуации. Хотят устроить детей в садик и выйти на работу, но не могут этого сделать, потому что в дошкольные учреждения огромные очереди. Второе – буквально в нескольких шагах от этого объекта находится школа, детский сад, центр дополнительного образования, и мечта многих жителей – наша детская площадка "Муравейник" – знаковое место скопления детей и жителей микрорайона. Мы все лето боролись с теми бомжами, которые находились на набережной, просили увезти за пределы города. Понятно, что это несчастные люди, им нужно помочь, но мы говорим о том, что этого не должно быть в центре микрорайона. Хоста – курортный поселок, куда приезжают отдыхать, и людям не нужно такое соседство.

Жительница Хосты Северяна Смирнова:

– Вся Хоста против. Я скажу больше – не просто против, но и в любой момент готовы выйти на митинг. Такой заразы не должно быть в центре, и тем более в центре Хосты. Я понимаю, что людей где-то надо приютить, но для этого должны быть какие-то специальные учреждения за городом. Мы уже собрали более тысячи протестных подписей на губернатора Вениамина Кондратьева, депутата Государственной Думы Константина Затулина, Президента Владимира Путина. Люди вообще против какого бы то ни было учреждения на этом месте, кроме детского сада. То есть – было оно детским садом, детским садом должно и остаться.