Новости о жизни г. Сочи

В центре города-курорта, жемчужине Хосте, хотят организовать социальный центр по приему бездомных и алкоголиков. И не где-нибудь на окраине, как это приято во всех цивилизованных странах, а в самом сердце Хосты! Причем для бомжей, алкоголиков, наркоманов и прочих маргиналов присмотрели - ни много ни мало - здание бывшего детского сада-яслей, которое находится в густонаселенном микрорайоне, в шаговой доступности от СОШ №3, детских садов, Центра детского досуга.

Такое абсурдное решение было принято, несмотря на то, что в городе уже есть два выделенных ранее объекта на эти цели - в поселке Вардане Лазаревского района и на ул. Мира в Адлере (причем второй был специально построен к Олимпиаде). При этом жителей Хосты не спросили, хотят ли они жить по соседству с асоциальными элементами. Операция "БОМЖ" готовилась в строжайшем секрете, однако жители Хосты почуяли неладное и обратились к депутатам. В скандальной истории попыталась разобраться "Народная газета Сочи".

Терпеть, дышать и переживать?

Пару недель назад стали витать слухи о том, что в самом центре нашего курорта – Хосте – должен появиться социальный центр, куда будут свозить для перевоспитания и передержки все асоциальные элементы – бомжей, наркоманов, алкоголиков и проч. Социальный центр будет совмещать в себе и функции вытрезвителя, где будут заниматься профилактикой алкоголизма. Все это делается якобы в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. Проще говоря, при таком раскладе жемчужина курорта скоро наводнится не совсем здоровыми физически (да что греха таить – и психически!) гражданами.

При этом стоит уточнить, что разместить этот самый приют для бомжей и алкоголиков задумали в бывшем здании старого детского сада-яслей по адресу: переулок Ушинского, 6 (во дворах около здания СОШ №3), который раньше принадлежал санаторию "Голубая горка", а потом был передан муниципалитету. Чтобы осуществить столь "судьбоносную" задумку, 30 ноября на сессию Городского Собрания Сочи будет вынесен проект решения о внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от 26.11.2015 №46 "О согласовании администрации города Сочи предоставления в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений в 2016 году".

Все это противоречит государственным задачам. Ведь в свое время еще Дмитрий Медведев, будучи президентом, ставил задачи о возврате в муниципальную собственность и реконструкции зданий бывших детских садов, чтобы использовать их по прямому назначению. Таким образом, здание бывшего детского сада-яслей снова вернулось в муниципалитет, было передано на баланс детскому саду №83. Там можно было бы спокойно разместить дополнительные группы для дошколят детсадов №83 или №36.

Мы отправили запрос по поводу размещения социального центра по приему бездомных и алкоголиков в Хосте на главу города Анатолия Пахомова. Однако, как нам неофициально ответили, "пока никаких комментариев по этому поводу не будет. Здесь все очень сложно".

Теперь позвольте спросить, с какой стати отдавать на откуп асоциальным алиментам здание бывшего детского сада-яслей, когда город задыхается от нехватки мест и переуплотненности в детских дошкольных учреждениях? Несмотря на то, что город остро нуждается в дополнительных детских группах и страдает от нехватки мест, этот детский сад передают некой организации АНО "Центр профилактики вредных зависимостей в молодежной среде", и депутаты Городского Собрания об этом узнают случайно.

Между тем жители Хосты уже начали собирать протестные подписи и отправлять их на имя Президента Владимира Путина, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, депутата Государственной Думы от Сочинского округа Константина Затулина. Почему жители против? Потому что бомжи, наркоманы и алкоголики не к месту в центре курортного поселка, куда приезжают гости и где проходят знаковые мероприятия. Рядом с объектом, где планируют разместить социальный приют, находится школа, детские сады, это густонаселенный жилой спальный микрорайон.

В округе много детских площадок. Маргинальные граждане, которых городская власть хочет пригреть в центре Хосты, в лучшем случае могут болеть туберкулезом, не считая ВИЧ и других опасных заболеваний. Тот же туберкулез передается воздушно-капельным путем. Если подобный приют все же появится в центре Хосты, то вся округа, включая детей, будет терпеть, дышать и переживать по поводу того, что ни дай Бог – подхватишь какую-нибудь заразу.

Куча вопросов

– На прошедшей неделе на хостинской депутатской группе был рассмотрен этот вопрос, – рассказала депутат Татьяна Черновалова. – Стало известно, что у нас в городе уже были определены объекты – социальные центры для бездомных и алкоголиков. На их строительство выделялись средства и предоставлялась земля. Один из них – в бывшем пионерском лагере в поселке Вардане Лазаревского района, второй был специально построен к Олимпиаде на ул. Мира в Адлере. Надо вначале проверить, как используются эти объекты.

Причем на улице Мира был возведен большой центр, с душевыми, со всей инфраструктурой, и даже с вагончиками для проживания. Да и в Вардане – тоже неплохо – отдали пионерский лагерь на откуп лицам без определенного места жительства, когда, наоборот, необходимо развивать детский отдых в туристическом районе. Давайте теперь заберем еще и потенциальный детский сад, и на том успокоимся!

Возникает куча вопросов – как эксплуатируются ранее выделенные объекты для размещения асоциальных элементов, что там есть сейчас и зачем выделять еще одно здание бывшего детского сада, если уже есть предоставленные помещения? Причем помещения, находящиеся в тех местах, где местное население не против. Вопрос – работают ли они? И зачем тогда открывать еще один в самом центре Хосты? В свое время, чтобы создать подобные приюты, городом и Олимпстроем были потрачены немалые денежные средства.

– Жители Хосты очень недовольны идеей появления на курорте подобного центра, – продолжает депутат Татьяна Черновалова. – Причем делается это все без обсуждения с населением, с ТОСом. Мы сами узнали об этом случайно на депутатской группе. У нас на сегодняшний день на получение мест в детские сады стоят в очереди порядка 4 тысяч детей. Однако, несмотря на это, здание бывшего детского сада, который мог бы принять детей, хотят использовать не по прямому назначению.

Неадекватные решения

Напрашивается мысль – кому изначально могло прийти в голову в центре курортного поселка Хоста организовать приют? В других городах язвы на теле пытаются спрятать, вынося подобные объекты на городские окраины или за город. А у нас, в курортном городе, получается, выставляют напоказ. Только для какой цели?

Наши городские власти зачастую принимают непонятные для горожан решения. Только прежде чем их принимать, может, некоторым депутатам и главе города стоит более взвешенно оценить ситуацию? У нас есть встречное предложение – давайте поместим этот социальный приют на ул. Первомайской, рядом с домом, где проживает глава города Анатолий Пахомов. Напротив его дома есть прекрасная площадка, парковка, где можно оборудовать приют для бомжей, совмещенный с вытрезвителем для алкоголиков и наркоманов. Прежде чем принимать такое решение, необходимо сесть и хорошо подумать. Хостинцы очень недовольны сложившейся ситуацией и настроены действовать решительно.