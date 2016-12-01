Новости о жизни г. Сочи

17:52 22 Декабря 2016

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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Бродячие животные

Мы уже не раз поднимали на страницах "Народной газеты Сочи" вопрос о содержании животных у нас на курорте. Одни, чтобы урегулировать вопрос с бродячими животными - кошками и собаками, предлагали стерилизацию, другие - отдать все на откуп приютам и питомникам (которые и так переполнены). В общем, универсальный рецепт, что делать со стаями собак и кошек, так и не был найден.

Однако в конце октября возможное решение проблемы предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор одобрил поправки, внесенные в краевой закон "О содержании домашних животных в Краснодарском крае". Теперь собаки и кошки, вне зависимости от породы, должны проходить обязательную процедуру чипирования.

На особом контроле и захоронение погибших животных, для чего необходимы специальные кладбища. Готовы ли сочинцы к таким переменам в судьбах братьев наших меньших, разбирался корреспондент НГС.

Операция "чип"

С собаками и кошками, разгуливающими на улицах нашего города, периодически пытаются что-то делать. Однако все предпринимаемые меры желательного эффекта не дают. Пара-тройка существующих в Сочи приютов переполнены и принимают животных в "час по чайной ложке". Единичная стерилизация, которой занимаются волонтеры на свои средства, тоже не дает желаемого результата.

Регулировать численность братьев наших меньших, а также призывать к ответственности нерадивых хозяев, которые не следят за своими питомцами, не получается.  Уже доходит и до трагедий. Стоит лишь вспомнить недавний случай, когда собака породы московская сторожевая в начале лета разорвала женщину в районе Лысой горы. По рассказам людей, собака была хозяйская, но имела свободный доступ на улицу, где разгуливала без намордника и поводка. Пес нанес женщине раны, не совместимые с жизнью, врачам ее спасти не удалось. 

Как считают законодатели, новые изменения в правилах содержания домашних животных должны поменять ситуацию. Основные изменения касаются обязательной регистрации и чипирования собак и кошек вне зависимости от породы. Как сообщает сайт администрации Краснодарского края, владельцы должны будут оформить паспорт на каждого питомца. Эта информация будет вноситься в общероссийскую единую базу данных чипированных животных ANIMAL-ID.

Чипирование – это электронная идентификация животных, своеобразный электронный паспорт, где могут содержаться данные не только о самом питомце, но и о его хозяине, а также много других полезных сведений (прививки и другое). Данный паспорт невозможно потерять. Процедура делается один раз в жизни. То есть теперь при нападении животного или нарушении правил выгула будет с кого спросить.

Новые поправки дают определение и потенциально опасного животного. Таковым признается животное, проявляющее немотивированную агрессию к людям или другим животным, в том числе собаки крупных пород и их метисы, имеющие высоту в холке выше 30 сантиметров. Законом также установлено, что потенциально опасные животные должны содержаться на придомовой территории в огражденном месте или на привязи.

Еще одним нововведением явилось то, что хозяева обязаны убирать за своими питомцами экскременты в общественных местах. Запрещено держать собак и кошек на балконах, лестничных клетках, чердаках, в подвалах и в транспортных средствах.

Особое внимание уделяется вопросам захоронения погибших животных. Запрещено хоронить их в земле, выбрасывать в мусорные контейнеры, самостоятельно вывозить на свалки и полигоны. Для этого будут использоваться специальные скотомогильники. Если животное погибло, надо сообщить об этом в госветлечебницу, и специалисты окажут помощь.

Как пояснил руководитель краевого государственного управления ветеринарии Георгий Джаилиди, данные меры в результате должны повлиять на более осознанное и взвешенное решение людей завести и содержать домашнего питомца.

Прощай, Жучка!

Поправки вступили в законную силу уже в конце октября, однако у нас на курорте о них пока мало кто слышал, и отношение к ним довольно таки резонансное. Как нам разъяснили в управлении по организации похоронного дела Сочи, об этой инициативе слышат впервые. Где брать место для кладбищ-скотомогильников для животных в настоящее время – вопрос.

– У нас в Сочи не хватает кладбищ для людей, не говоря уже о собаках, – ответили нам  в управлении по организации похоронного дела, – никакого распоряжения на этот счет пока не было. Может, хоронить их в море, в специальных капсулах, как вы писали в свое время в "Народной газете Сочи"? А что, сероводород, который находится в море на определенной глубине, все растворит. Море – самоочищающаяся система, очистит нас и от собак и кошек. Собак – в море.

Микрочипы вживляются под кожу животного с помощью специального шприца, в иголке которого находится микрочип. Данная процедура абсолютно безопасна и безболезненна, сравнима с вакцинацией.

Кто заплатит?

Заводчик бенгальских кошек Ирина Гутник полностью поддерживает процедуру чипирования, считая это обязательной практикой и постепенным решением проблемы с бродячими по улице животными. Всех своих котят она обязательно чипирует, хотя в России, в отличие от Запада, такой практики раньше не было. 

– Очень нужное дело, я двумя руками за данную инициативу, –– уточнила Ирина Гутник, – домашние животные на улице не должны находиться вообще. Есть люди, которые боятся, к примеру, собак, да и для самого животного  улица – небезопасное место. А если к обязательному чипированию добавить еще и меру штрафов, которыми можно наказывать нерадивых хозяев бродячих псов, то это было бы эффективней вдвойне.

Таким образом, действительно можно было бы держать в тонусе владельцев животных и попытаться обязать за ними добросовестно следить. Другой вопрос – где брать деньги на чипирование владельцам приютов для собак, которые занимаются благотворительностью и собственными силами еле наскребают деньги на прокорм животных.

– Если чипировать приютских собак, это получается большая сумма, у нас их больше 100 голов, и представьте, во что это выльется? – недоумевает создатель благотворительного приюта для собак "Хвостики" Ольга Король. – Одно чипирование обходится минимум в 400 рублей. Получается, что на данную процедуру нам необходимо 40 тысяч рублей. Деньги, которые нелишние на те же корма. Еле выкручиваемся, чтобы прокормить собак. Кормим самым дешевым кормом "Чаппи", которого в месяц уходит около 35-40 мешков, а это уже примерно 40 тысяч рублей. Плюс мы варим каши и обрезки. В общем, уходит 50 тысяч рублей в месяц только на то, чтобы питомцы не умерли с голоду. И это не считая расходов на прививки и стерилизацию. 

В настоящий момент понятно одно – инициатива, проявленная, чтобы урегулировать вопросы с содержанием домашних животных, нужна и назрела уже давно. Только как она будет реализовываться на практике? Позволит ли она приструнить нерадивых хозяев, которые, устав от забот, выгоняют животных на улицу, покажет время.

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 Фотографии Сочи

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