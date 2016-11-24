Новости о жизни г. Сочи

Все мы смотрим американские боевики, где не редкость такой кадр: перед многочисленными мониторами сидит оператор в больших наушниках и отслеживает картинки, далее замечает какой-то экстраординарный случай, и на место сразу же выезжает бригада реагирования.

Что-то подобное замыслили сделать и в нашем курортном городе. Антитеррористическая комиссия города Сочи в целях повышения безопасности в обязательном порядке постановила оснащать многоквартирные жилые дома и прилегающую территорию системами видеонаблюдения. Причем стоимость видеооборудования и ежемесячное обслуживание ложится непосредственно на плечи собственников многоквартирных домов. Многие из горожан уже встали в позу - ведь это дополнительная строка в графе коммунальных расходов.

Между тем мало кто не согласится, что данная мера направлена на улучшение качества жизни самих жителей. Мы попытались разобраться в целесообразности данной инициативы.

Наша безопасность - в наших руках

Полгода назад власти Сочи кинули клич – все фасады многоэтажных жилых домов теперь должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения. Причем – монтаж видеооборудования и дальнейшая ежемесячная абонентская плата ложится на плечи собственников квартир. Такое решение в целях повышения безопасности приняла антитеррористическая комиссия города Сочи. Эта идея не нова для нашего курортного города. Подобными веб-камерами у нас оснащены все основные перекрестки, въезды и выезды из города, злачные места, которые подключены к системе "Безопасный город". На главных улицах Сочи камеры устанавливали за бюджетные средства. Часть установленных в городе веб-камер смонтирована и на средства частного капитала – это тоже в основном социальный проект.

Все записи с данных камер использовались постфактум, когда появлялась необходимость в прояснении истины и расследовании различных инцидентов. Предоставленные материалы помогают как в разборах ДТП, так и в расследованиях преступлений: угонов, убийств, случаев суицида.

Соль новой идеи в том, что вся информация с веб-камер теперь должна не только оседать мертвым грузом на дисках, но анализироваться в режиме он-лайн операторами в специальном муниципальном информационном центре.

Данные меры, как отмечают специалисты, не только помогут эффективно бороться с преступностью, но и сохранят немало человеческих жизней. Стоит лишь вспомнить шокирующий всех случай убийства 15-летней девочки близ железнодорожной станции Магри Лазаревского района. Видео, как преступник расправляется со школьницей, попало на камеры, которые висели вдоль железнодорожного полотна. Да, кадры помогли в поиске преступника, но ребенка этим уже не спасти. А ситуация ведь могла развиваться совсем по-другому, если бы информация с видеокамер сразу бы попала в информационный центр и ее отследили операторы.

С появлением такого сервиса наверняка удалось бы предотвратить многие преступления и спасти людские жизни

Это поможет оперативно выехать на место спасателям, врачам или полиции.

Мы не раз слышали жалобы пожилых читателей, что к ним никто не подходит на улице, когда становится плохо. Да и плохо на улице может стать не только пожилому человеку. В большинстве случаев такое равнодушие оборачивается летальными исходами, потому что необходимо срочное реагирование. Появление веб-камер, в том числе и на фасадах многоэтажных домов, а также оперативная передача информации, наверняка бы помогли сохранить многие жизни.

Предположения и кривотолки

– Данное решение заседания антитеррористической комиссии подлежит обязательному исполнению, – уточнил для нашей газеты заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук.

Однако при проработке данной в общем-то хорошей инициативы у горожан назрело несколько вопросов. Люди хотят быть уверенными в том, что видеокамеры, за которые им придется платить, не повиснут мертвым грузом.

Дело в том, что в настоящий момент единый центр сбора информации существует, но поступающая информация анализируется, как говорится, задним числом.

Почему она оперативно не обрабатывается – вопрос. Возможно, у города нет средств, чтобы посадить в едином информационном центре необходимое количество операторов. Или существуют другие причины?

– В едином информационном центре минимум должно быть около 24 мониторов. Встает вопрос - сколько необходимо операторов и с какой периодичностью они должны меняться, чтобы не замыливался глаз? – поделился своим мнением на этот счет наш читатель Николай Андросов.

Настораживает горожан и то, что, по слухам, половина веб-камер в городе, которые установлены на муниципальные средства по системе "Безопасный город", не работают. А ведь на это в свое время были вбуханы миллионы рублей. Как высказали предположение наши читатели, перебои с электрическим питанием, которые не редки в городе, привели к тому, что камеры просто выгорели из-за перепадов напряжения. Не будет ли повторяться ситуация? И не логичнее бы было сначала привести в порядок то, что есть, а потом начинать что-то новое?

Вызывает кривотолки и возможная стоимость видеооборудования и ежемесячных абонентских платежей, которая будет оплачиваться из кармана собственников жилья.

– Стоимость видеооборудования начинается от 20 тысяч рублей и рассчитывается на основании сметных расчетов, производных с учетом характеристик многоквартирного дома (количество подъездов, этажей, квартир) за монтаж и установку видеооборудования. Ежемесячная оплата за услуги по видеонаблюдению, передачу сигнала провайдером также рассчитывается исходя из характеристик многоквартирного жилого дома, – обнадежил Юрий Паламарчук.

Хотя эта сумма наверняка уменьшена.

– Самый минимальный 8-камерный сервер стоит 11 тысяч рублей, жесткий диск – 6-7 тысяч рублей, каждая камера как минимум - 4200 рублей. Если сервер 8-камерный – то надо подцепить 8 камер, если 16-камерный, то, соответственно, эта сумма увеличивается в два раза. Минимум необходимо готовить около 50 тысяч рублей, – поделился с нами специалист по монтажу систем видеонаблюдения одной из фирм города.

На блогах, в Интернете люди и вовсе делятся какими-то заоблачными цифрами:

– Нам предложили – 65000 руб. Цена камеры + 10000 руб. – установка + ежемесячное обслуживание с каждой квартиры – 3500 рублей, – сообщают собственники квартир.

Многие из горожан уже встали в позу – ведь это дополнительная строка в графе коммунальных расходов.

– Если хулиганы расколотят эту камеру на улице, кто платить будет – опять жильцы? – недоумевает жительница многоэтажки на Красноармейской Наталья. – И так платим за каждый чих, и опять какие-то новые сборы, непонятно на какие цели. И вообще, мой дом стоит около дороги, кто там будет пакостить?

Другие наши читатели уверены, что "охрана общественного порядка – дело стражей правопорядка, и нечего давать послабление полиции, пусть не расслабляются, уповая на видеокамеры".

Подойти с умом

Однако если подойти к делу с умом, можно и избежать больших финансовых затрат на установку оборудования. Один из домкомов в Кудепсте Сергей Беседин подошел к проблеме творчески и по пути наименьших затрат для жителей. На первоначальном этапе установки видеооборудования все для жителей его дома обошлось бесплатно.

– Я самостоятельно собрал сервер из того, что было под рукой, неравнодушные люди мне принесли камеры, и к Новому году, как я обещал администрации, оборудование будет установлено, – рассказал Сергей Беседин. – Своими силами уже установили камеру в доме на Апшеронской, 18, информация уже пишется, архивируется.

Если отбросить административные недоработки проговоренной нами инициативы, налицо ее явные плюсы. Все мы хотим жить спокойно и счастливо, не опасаясь за здоровье и благополучие своих родных и близких.

Уверенность в том, что все снимает скрытая камера, наверняка поможет предотвратить многие преступления.