Новости о жизни г. Сочи

Сочинцы не только отличаются приветливостью и доброжелательностью, но и любовью к животным. Курорт буквально кишит непугаными кошками, ручными голубями, лениво растянувшимися на солнечных пятачках собаками. Недавно голубей - любимцев городских жителей - стал кто-то травить. "Доброжелатели" так и не были обнаружены - управляющие компании открестились, никто не признается. Есть предположение, что таким образом кто-то хочет пресечь распространение инфекций, которые, к сожалению, передают эти птицы "счастья".

На самом деле - голубиная проблема является серьезной для Сочи, многие птицы больны, являются переносчиками заболеваний, которым подвержены и люди. Они роются в открытых мусорных баках, где полно всякой заразы. При этом птиц еще больше жалко, ведь они не виноваты в сложившейся ситуации. Кстати, при этом кормить их хлебом, что делают сплошь и рядом, категорически нельзя, это вызывает расстройство пищеварения и понос у птиц. Как навести порядок и решить проблему, разбиралась "Народная газета Сочи".

Птицы "счастья" или "летающие крысы"?

– В Заречном районе – на Цветном бульваре, на улицах Гагарина, Красноармейской – травят голубей. Только на Цветном обнаружили 40 мертвых птиц. На выступах жилых домов – трупики воробьев. Вслед за ними исчезают и другие мелкие птахи, обитающие на курорте. Кто же додумался до такого варварского способа сокращать популяцию голубей (ни управляющие компании, ни службы заказчиков не признаются). Понятно, что городские голуби – разносчики инфекций, но нельзя же травить птиц! Может нарушиться экологический баланс – птицы сдохнут и не склюют вредителей растений, растения заболеют. И это в свете того, что появилось множество новых вредителей растительности. И еще один нюанс – кто теперь будет убирать с чердаков дохлых птиц? – вот такой крик души отправили в нашу редакцию неравнодушные читатели.

Действительно, на курорте периодически кто-то травит голубей. Появилась информация, что птицы были отравлены фосфидом цинка, который используют для травли бытовых грызунов. Проще говоря, кто-то щедро "накормил" местную достопримечательность крысиным ядом. Ведь люди воспринимают голубей по-разному: одни как символ мира и любви, который несет людям счастье. Другие, наоборот, называют их "летающими крысами" – назойливыми, нечистоплотными разносчиками инфекций.

Видимо, последние на курорте и подкидывают птичкам отраву. Действительно, голуби являются переносчиками опасных инфекций, от них можно заразиться туберкулезом, рожей, туляремией, токсоплазмозом, энцефалитом, листериозом. И это далеко не полный перечень, городские птицы могут переносить в своем организме около ста разных заболеваний.

Голуби могут носить на себе около 90 возбудителей болезней, 7 из которых представляют опасность для человека.

К сотрудникам Орнитологического парка в Имеретинской низменности недавно обратилась женщина, выхаживающая голубя с лучистым грибком, который передается и людям. А ведь мило воркующие (но при этом больные) голуби садятся на руки к детям и взрослым, поднимают пыль, перемешанную с зараженным пометом, присаживаются на балконы и вообще везде, где им заблагорассудится. Не очень приятно и то, что голуби прогуливаются по памятникам и знаковым местам, оставляя многозначительные кляксы.

Стоит вспомнить лишь один загаженный памятник Максиму Горькому около вокзала, который сразу бросается в глаза отдыхающим. Однако таким варварским способом, как точечная травля, делу не поможешь. Погибших птиц тут же заменяют новые. И, по словам специалистов, здесь нужен комплексный и цивилизованный подход.

Голубиное царство

Голубиную проблему решать на курорте надо, и чем быстрее, тем лучше. И полезно это в первую очередь будет для самих сизых голубей. Мы обратились за комментарием к главному ветеринару Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности Александру Дворецкому. Как оказалось, у него есть специально разработанная программа по приведению сочинского голубиного царства в цивилизованные рамки. Он неоднократно заявлял вышеозначенную тему на уровне городских властей, в том числе и перед Олимпиадой, чтобы не стыдно было за разгуливающих вокруг ободранных и явно больных птиц, которые роются в открытых мусорных баках.

– Я эту тему уже неоднократно поднимал на уровне городских властей, перед Олимпиадой хотел запустить программу, в том числе которая касается и бродячих кошек и собак, но, видимо, местной власти это не надо, – рассказал Александр Дворецкий.

А ведь чтобы разрешить беспредел, который творится с голубями в городе, по мнению главного птичьего ветеринара, не требуется больших средств.

– Почему голуби на курорте разносят заразу? Потому что открыты мусорные баки, птицы питаются неизвестно чем, – продолжает Александр Дворецкий, – при этом отсутствует элементарное ветеринарное обслуживание. А как результат – вспыхивают инвазии, то болезнь нью-касла, то вертячка, то еще что-то цепляется.

Неужели профильной коммунальной организации нельзя привести в порядок мусорные баки? Просто необходимо, чтобы организация, которая ответственна за вывоз мусора, в данном случае - Спецавтохозяйство по уборке города, следило, чтобы они были с крышками. Зачастую, кроме голубей, туда залазят собаки, вытаскивают пакеты, раздирают их в поисках еды. И потом вокруг лежат целые кучи мусора. Собаки, кошки и крысы, кстати, точно так же, как и голуби, разносят инфекции по городу, и с этим надо что-то решать.

Вторым пунктом программы Дворецкого по приведению голубиного царства в порядок является строительство голубятен.

– Нужно сделать голубятни, чтобы голуби селились не на чердаках и крышах, где их невозможно достать, – уверен главный птичий Айболит, – необходимо, чтобы они жили в одном месте, куда можно зайти, провести ветеринарное обследование, отобрать больных, моментально пресечь распространение заболеваний. К примеру, при таком заболевании, как вертячка, птицу необходимо сразу утилизировать, чтобы не заразить других.

Если подойти к делу творчески и грамотно, то красивые, ажурные голубятни, кроме всего прочего, наверняка бы украсили город. А сколько радости бы доставили детям, которые обожают птиц! При этом, как считает специалист, пернатых надо и правильно кормить. Тут же поставить какой-то ларек, в котором торгуют семечками, пшеничкой, но не хлебом, от которого у голубей возникает понос и другие расстройства. А вырученные от продажи корма деньги далее можно будет потратить на содержание тех же голубей.

Многие города по-разному пытались и продолжают пытаться бороться с голубями. К примеру, с 1996 года в Мюнхене, а с недавнего времени и в Нью-Йорке, действует запрет на кормление голубей. Под угрозой штрафа и выселения из квартиры кормежка голубей в Гонконге. В Венеции с 2008 года запрещено кормление голубей, а также продажа корма для подкармливания птиц. Английские власти, спасая достопримечательности Лондона, прибегли к помощи держателей ловчих соколов и ястребов, считая, что хищные птицы - естественный и экологический метод, в отличие от практиковавшихся ранее отстрела голубей и подсыпания им отравы.

Стая белых голубей...

По мнению Александра Дворецкого, голубей можно вообще использовать с точки зрения повышения туристической привлекательности. Но для этого необходимо... убрать из города сизых голубей и завести шикарных белых птиц. Сделать это, по его мнению, можно с помощью тех же голубятен, отлавливая там птиц и вывозя их за пределы города. А в качестве пилотного проекта можно было сначала организовать голубиную стаю около администрации. Чтобы гости города любовались красивыми здоровыми птицами и тут же кормили их с рук покупным кормом.

В заключение хотелось бы обратиться к "доброхотам", которые раскидывают на курорте отраву и уничтожают не только голубей, но и другую живность. Как рассказали нам ученые, экологическому равновесию это не вредит – не то количество, не те масштабы. Если какой-то негодяй задумал потравить голубей и специально локально рассыпает яд, то это никаким боком не может повлиять ни на диких птиц, ни на популяцию домашних голубей тем более. Они буквально весной опять размножатся и без проблем займут высвободившиеся ниши.

Эту тему нужно решать с помощью другого подхода, и если местной власти тема голубей неинтересна, то тогда надо подключать инициативных жителей, которые хотят навести порядок в городе и сделать его чище и краше.