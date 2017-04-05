Новости о жизни г. Сочи

Видимо, скоро у нас в курортном городе опять грядет сухой закон. В Торгово-промышленную палату Сочи поступил пока еще не утвержденный проект постановления администрации города Сочи, сутью которого является увеличение "алкогольной дистанции" до 50, 100, 300 или 500 метров от различных социальных объектов.

Причем кратно возрастает антиалкогольная дистанция от так называемых медицинских организаций (стоматологических, косметологических и массажных кабинетов), аптек и общеобразовательных учреждений, к которым относятся и частные студии детского развития.

Законодатели мотивировали все эти изменения заботой о подрастающем поколении. Мол, дети, проходя в школу и детские студии, видят алкоголь в витринах магазинов, их притягивают этикетки, и в дальнейшем все это приведет к алкоголизации. Чем могут обернуться изменения алкогольной дистанции в курортном городе и станет ли у нас народ меньше пить, выяснял корреспондент НГС.

Хочешь выжить конкурента - открой массажный кабинет

На самом деле Постановление администрации города Сочи №50 об увеличении расстояния от магазинов, которые торгуют алкоголем, с нынешних 15 метров (для общепита) и 25 метров (для розницы) до 50, 100, 300 или 500 метров, в зависимости от разных категорий объектов, является очень неоднозначным.

Во-первых, под объектами здравоохранения законодатели, к примеру, понимают и стоматологи-ческий кабинет, и клинику по забору крови, и даже аптеки. Хотя в аптеках продаются алкогольные бальзамы, настойки и тот же боярышник, которые любят попивать за углом неустойчивые граждане.

Однако если новые правила будут приняты, алкомаркет рядом с аптекой стоять теперь не будет! Не положено. Не должен находиться рядом с заведениями, которые торгуют алкоголем, по каким-то причинам и массажный кабинет. То есть работал, к примеру, много лет респектабельный ресторан, потом рядом, в пятиэтажке, купили однокомнатную квартиру, сделали там массажный или косметологический кабинет, и любимый многими ресторан лишился алкогольной лицензии (просим заметить – это все в курортном городе!). И стоматология тоже должна быть от алкомаркета на приличном расстоянии, боятся, наверное, что вдруг анестезия не подействует и пациент может нырнуть в магазин за обезболивающим.

С общеобразовательными объектами – тоже нет понимания. К перечню "общеобразовательный" относятся все учебные заведения, находящиеся в шаговой доступности. Это и вузы, и профессиональные училища, и школы, и различные частные студии дополнительного образования для детей (например, "Ладушки" или "Малышок").

Где между ними помещать официальные точки алкогольной продукции – вопрос. Получается, официально торговать алкоголем у нас в курортном городе, куда приезжают миллионы туристов, скоро будет нельзя. В этом плане очень показателен микрорайон Бытха, где много общеобразовательных учреждений. Получается, что весь этот район, в случае принятия ограничительных запретов, накроет сухой закон. О развитии малого и среднего предпринимательства в таких ус-ловиях говорить не приходится, при этом придется туго как бизнесу, так и городской казне.

– Мы посчитали, что при таком раскладе приблизительно 800 торговых точек вылетают из оборота алкоголя, – рассказала вице-президент ТПП Сочи Наталья Ахтырская, – под сокращение могут попасть около 5000 сочинских работников. По самым приблизительным подсчетам, город недополучит в бюджет около 30 млн рублей налогов.

Кроме относительно небольших магазинчиков, торгующих крепкими напитками, под раздачу попадут и крупные сетевики.

– "Магнит", "Пятерочка" , "Перекресток" и прочие крупные магазины тоже вылетают из торговли алкоголем, – продолжает Наталья Ахтырская. – Я с ними разговаривала, они в шоке, говорят, что надо будет закрывать алкогольные отделы, и магазины станут нерентабельными. Вы не задумывались, почему в сетевых магазинах есть акции? Потому что идет реализация алкоголя, за счет которого и можно делать скидочные бонусы. Теперь про акции придется забыть.

Придется, видимо, забыть нам и о статусе курортного города.

Если примут "алкогольную поправку", отдыхающим проще будет поехать в ту же Турцию, где "все включено" и таких проблем нет. Турист едет на курорт, в том числе чтобы расслабиться и отдохнуть, а не бегать как сивка-бурка в поисках спиртного за полкилометра. Будут в пролете и производители спиртного, которое некому будет реализовывать.

Семья - всему пример

Теперь о моральной стороне вопроса. Законодатели правы в одном – нацию, конкретно наших детей, надо спасать от алкоголя. Только вот, наверное, другими методами.

Многие из нас проходили (и продолжают проходить) мимо полок со спиртным, не становясь от этого алкоголиками. Пропаганда алкоголя идет с экранов телевизоров, в каждом фильме не обходятся без бутылки – однако это в расчет не берется. А вот ввести в курортном городе бредовые "алкогольные" ограничения – можно. Не надо здесь мешать мух с котлетами, как говорится.

– Алкоголизация, если быть честными до конца, зависит не от того, сколько бутылок с алкоголем ты увидел на витрине, а зависит от семьи, от воспитания, окружения, – считает Наталья Ахтырская (и трудно с ней не согласиться – прим. ред.), – от того, какие навыки прививаются ребенку.

По мнению многих здравомыслящих людей, для того, чтобы нация не пила, надо приучать к трезвости и здоровому образу жизни не одно поколение. А то, что хотят сейчас сделать, к сожалению, уведет в тень легальных торговцев алкоголем. На рынок хлынет огромное количество контрафактной продукции. Начнутся отравления фальсификатом. Неужели все поверят в то, что желающие выпить будут бегать за горячительным за 5 километров, а не пойдут к соседней бабушке и не купят самогон? И все это, заметьте, в курортном городе! Начнут подпольно гнать чачу, продавать домашнее вино, таксисты будут продавать водку из-под полы, как в былые времена.

Вернется нелегальная торговля алкоголем. Более того, государство не сможет контролировать теневой бизнес. И наши дети, о которых пекутся законодатели, будут видеть другое – как от контрафактного алкоголя начнут травиться их же родители.

Уйдут в тень и продавцы алкоголя, которые раньше торговали официально. Алкогольную продукцию им продавать будет нельзя, так как заберут лицензию, но и хранить ее при этом у себя тоже нельзя! Что делать дальше? Предприниматель выпьет ее сам? Конечно, будут втихаря реализовывать алкоголь, который теперь будет считаться контрафактным.

Хотя алкоголь прошел через ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ. То есть львиная доля сочинских предпринимателей сразу выпадает из правового поля в нашей стране. Вот такой бред и несуразица.

Что делать?

Несмотря на серьезность ситуации, сочинские предприниматели не спешат бить в колокола.

– На сегодняшний день к нам не было ни одного обращения от предпринимателей по этому поводу, – уточнил руководитель сочинского отделения Общероссийской общественной организации поддержки предпринимателей "Опора России" Максим Жосан. – Наша организация будет реагировать сразу, как только поступят заявления. Реальная поддержка бизнесу будет тогда, когда мы станем командой единомышленников и нас будет много. Предпринимателей у нас постоянно давят, у многих отбирали и продолжают отбирать бизнес. При этом многие рассуждают – ну, мой ларек сегодня не трогают, что я полезу? Когда соседей ломали, некоторые даже потирали руки. К сожалению, это так.

В Торгово-промышленной палате Сочи, кроме нареканий в адрес предпринимательской пассивности, есть конкретные предложения, что можно сделать в данной ситуации.

Действительно, если мы все так заботимся о детях, пусть и предприниматели выполнят ряд определенных условий, к примеру, затемнят полки с алкоголем, если витрина выходит на улицу, повесят везде видеокамеры, подпишут хартию об ответственности. Все мы – против алкоголя, но мы также и за то, чтобы люди не травились контрафактом и чтобы в бюджет поступали деньги. И все мы знаем закон экономики – если услуга востребована, то ее все равно будут оказывать тем или иным способом. В результате на рынке появятся тонны фальсификата, который невозможно будет контролировать.

Законодателям надо хорошенько подумать о результативности увеличения "алкогольной" дистанции. Запретительные меры могут только усугубить и так тяжелое положение. Бороться за здоровье нации, видимо, надо немного по-другому. Хочется, чтобы все было грамотно продумано и тщательно выверено.

P.S.Когда номер готовился в печать, прошла информация, что мэрия решила все же не вводить новые правила об увеличении алкогольной дистанции от объектов образования и здравоохранения. Как уточнил градоначальник: "Хотим мы этого или нет, но гости, когда приезжают на отдых, хотят и выпить тоже". Поэтому все остается на тех же условиях, как и было. В противном случае городской бюджет, как мы уже писали, мог бы потерять около 30 миллионов рублей в виде налоговых поступлений в бюджет. Да и вообще, если честно, идея была абсурдная. Хорошо, что руководство курорта вовремя опомнилось.