Новости о жизни г. Сочи

В прошлом номере газеты мы обещали нашим читателям подробно рассказать о результатах подписания соглашений, которые на Российском инвестиционном форуме представлял наш город-курорт. Несмотря на то, что произошел перенос сроков проведения форума и он впервые за 16 лет своего существования состоялся не в конце сентября, а в конце февраля, организаторы все успели. На мероприятии было подписано 377 соглашений на 490,3 млрд рублей.

Наш город-курорт Сочи заключил пять крупных соглашений в разных отраслях городского хозяйства. Общая стоимость проектов составила 13,7 млрд рублей.

Работа в новом формате

Инвестиционный форум проходил в этом году в новом формате. Изменилось не только название, но и дата проведения. Теперь это не международный, а Российский инвестиционный форум. И дата его проведения – не бархатный сезон, а февраль. По словам устроителей мероприятия, перенос даты форума с октября на февраль пошел на пользу курорту. Зимой туристы едут в основном в Красную Поляну, в то время как Имеретинская низменность не загружена людьми, поэтому знаковое мероприятие помогло на время загрузить прибрежный гостиничный кластер в Адлере в низкий сезон. Как отметили организаторы, сжатые сроки подготовки мероприятия (прошло всего 4 месяца с проведения последнего инвестфорума) не сказались ни на качестве проработанных инвестпроектов, ни на их количестве.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму порядка 490,3 млрд рублей. Для сравнения: на прошлогоднем форуме соответствующие показатели составляли 255 соглашений на 255 млрд рублей. Традиционно наибольший объем соглашений в Сочи подписывает хозяин форума – Краснодарский край, который заключил соглашений на сумму 140 млрд рублей. Наиболее значимый их них – соглашение с Афипским нефтеперерабатывающим заводом, который намерен вложить в модернизацию производства 30 млрд рублей и создать до 2020 года до 500 новых рабочих мест. Кроме того, в Краснодарском крае заявлены проекты производства биополимеров и лифтового оборудования, строительства нового сыродельного завода, дальнейшего развития курортов и т. д.

Наш курорт заключил на инвестфоруме пять крупных соглашений в разных отраслях хозяйства. В их числе – создание международного детского лагеря, который включает капитальный ремонт и модернизацию всех объектов пансионата "Ромашка", строительство многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподромом и создание предприятия по производству и переработке зеленого чайного листа. Остальные проекты касаются строительства жилых комплексов, которые расположатся в Хостинском и Центральном районах. Общая стоимость проектов города-курорта Сочи составила 13,7 млрд рублей.

Другими интересными проектами, которые тоже касаются Сочи, стали: соглашение по развитию в Краснодарском крае сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на базе сети "Магнит" и соглашение о строительстве сети заправок для электромобилей на территории всего Краснодарского края, в том числе и у нас на курорте.

Делайте ставки, господа!

Главным инвестиционным проектом Сочи на Российском форуме стал проект строительства ипподрома. Как рассказала "Народной газете Сочи" директор департамента экономики и стратегического развития администрации курорта Лейла Гандалоева, стадион для скачек станет частью большого туристско-спортивного комплекса с гостиницами и зонами отдыха. Инвесторы планируют вложить в проект 5,8 млрд рублей. Комплекс расположится в районе улицы Худякова на землях совхоза "Россия" в Адлерском районе. Он включает в себя непосредственно ипподром на 5 тысяч зрителей, площадь его поля составит 550х275м, трибуна рассчитана на 3500 зрителей, крытый манеж – 80х21м, парковки на 1 тыс. мест. Рядом расположится гостинично-развлекательный комплекс на 200 номеров, конно-спортивная школа, туристическая деревня на 74 коттеджа и пятизвездочный отель.

– Строительство туристско-спортивного комплекса с ипподромом является перспективным проектом, – рассказала для нашей газеты директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Лейла Гандалоева. – Рядом находится игорная зона с развлечениями класса "люкс" – высокого класса. Поэтому там очень уместно организовать и другие игровые мегасобытия, к которым как раз и относятся скачки. Это будет тот же самый азарт, только в другой форме. В реализации этого проекта показала заинтересованность фирма из Арабских Эмиратов.

По мнению местной власти комплекс с ипподромом не только будет носить развлекательный характер и притягивать туризм, но и даст толчок развития окружающей территории.

"Ромашка" и чай расцветут по-новому

Следующий по значимости инвестпроект, который представил на инвестиционном форуме наш муниципалитет, касается пансионата "Ромашка" в поселке Совет-Квадже Лазаревского района. Это санаторный комплекс, который получит новое переформатирование. На базе бывшего пансионата "Ромашка" планируется создать международный детский лагерь. Капитальному ремонту и модернизации подвергнутся все объекты пансионата: три жилых корпуса и помещения, предназначенные для занятий с детьми, медицинский и пищевой блок. Появится там и летний киноконцертный зал вместимостью 500 мест, будут обустроены спортивные площадки и создан детский языковой клуб.

Ещё один договор заключён на создание современного комплексного предприятия по производству и переработке чайного листа на сумму 259 млн рублей. Современное комплексное предприятие займется не только получением высших потребительских сортов зеленого и черного чая, но и созданием комплекса агротуризма в этой отрасли.

– В этом году в нашем инвестиционном портфеле сделан акцент на значимые социальные проекты, которые дают толчок, импульс развития смежных направлений, – заметила Лейла Гандалоева, – все подписанные соглашения носят трехсторонний характер – на уровне муниципалитета, Министерства курортов и туризма края и собственно инвесторами.

Помимо инвестиционных проектов, администрация Сочи представила на Российском инвестиционном форуме десять мультимедийных презентаций – пять проектов и пять инвестиционно-привлекательных земельных участков. Они расположены в различных районах города и могут быть интересны представителям малого и среднего бизнеса.

На участках предполагается разместить объекты торговли, гостиничной и развлекательной инфраструктуры

Российский инвестиционный форум в новом формате показал себя в качестве эффективной площадки, где реализуются серьезные проекты в различных отраслях экономики и социальной сферы. Это реальный действующий инструмент, который помогает воплотить многие мечты и намного улучшить качество жизни.