Новости о жизни г. Сочи

18:12 24 Декабря 2016

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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С Новым 2017 Годом

Депутат ГСС Татьяна Черновалова

Татьяна ЧерноваловаДорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество для нас были и остаются особенными праздниками - они дарят надежду на лучшее будущее, собирают вместе близких и родных людей, заставляют чаще биться сердце в ожидании чуда.

Желаю, чтобы чудеса в вашей жизни по-прежнему  случались, а в домах царили взаимопонимание, любовь и благополучие!

Желаю всем здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и, конечно же, удачи!

Депутат ГСС Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

Дорогие сочинцы!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Каждый дом сейчас живет ощущением предстоящих новогодних праздников, радости от исполнения желаний и встречи с близкими людьми.

В эти замечательные дни хочу пожелать всем моим землякам благополучия, семейного счастья, отменного здоровья и веры в собственные силы.

Пусть ваша работа всегда приносит вам удовольствие и высокий стабильный доход, а семья служит надежным тылом!

Хорошего вам настроения и счастливых новогодних праздников!

Депутат ГСС Людмила Манцурова

Людмила МанцуроваДорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Для нас это важные семейные праздники, поэтому самое главное, чтобы в ваших семьях всегда царили мир, добро и любовь.

Пусть в наступающем году сбудутся все ваши заветные желания!

Пусть вас окружают умные, добрые и честные люди, а любое дело спорится и приносит только хороший результат.

Пусть близкие и друзья радуют вас своим вниманием, пусть каждый день Нового года станет праздником для вас!

Успехов, удачи, терпения и мудрости!

Берегите друг друга, будьте здоровы и защищены любовью близких!

Почетный гражданин города Сочи Нора Ираклиевна Лепсверидзе

Нора Ираклиевна Лепсверидзе

Дорогие сочинцы!

Поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!

Пусть следующий, 2017 год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей, а Рождественская ночь наполнит душу прекрасным волнением.

Отмечайте эти добрые семейные праздники в кругу близких и любимых людей, вступайте в новый год и в новую жизнь с улыбкой и замечательным настроением!

Пусть дома вам всегда будет тепло и уютно, а на работе продуктивно и созидательно!

Будьте здоровы, делайте добро людям, и к вам оно обязательно вернется!

Желаю всем счастья, любви, красоты и благополучия!

Депутат ГСС Родион Цырульник

Родион ЦырульникДорогие сочинцы! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!

Это праздник у нас встречают с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Приход Нового года всегда связан с обновлением, воплощением задуманного и ожиданием будущих больших свершений.

Пусть этот год станет для вас годом развития и созидательной работы, принесет радость и удачу, будет стабильным и спокойным!

Желаю вам веры в себя и в свое дело, а вашим семьям - крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Пусть в ваших домах царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает и помогает жить и работать!

Председатель ТОСа «Светлана» Елизавета Ярыжко

Елизавета Ярыжко

Дорогие друзья!

Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, но все равно прекрасным.

В эти предновогодние дни хочется всех поблагодарить за внимательное и доброе отношение друг к другу, за дружбу, за любовь, за стремление протянуть руку помощи в трудную минуту.

Пусть наступающий, 2017 год будет добрым, созидательным, полным нашего неиссякаемого жизнелюбия и стремления сделать мир вокруг лучше!

Пусть в ваших домах звучит детский смех и всегда будет тепло и уютно!

Будьте здоровы, счастливы, сострадательны и терпеливы!

Я уверена, все доброе к вам обязательно вернется и наполнит вашу жизнь новым смыслом. С новыми целями и свершениями! С Новым годом!

Депутат ГСС Владимир Торосян

Владимир ТоросянДорогие сочинцы!

В преддверии Нового, 2017 года хочу пожелать вам всего самого светлого, доброго и прекрасного!

Приближаются новогодние праздники – пора перемен, счастливых улыбок и планов на будущее.

Пусть этот год принесет вам успех в делах, счастье в семью и хорошее настроение!

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, веры в себя, успешных начинаний и новых блистательных идей!

Фотографии Сочи
 Фотографии Сочи
Алексей Иванович ВОЕВОДА

Алексей Иванович Воевода

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проводит личный приём граждан 29 декабря 2016 г. в Сочи.

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