Новости о жизни г. Сочи

Депутат ГСС Татьяна Черновалова
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество для нас были и остаются особенными праздниками - они дарят надежду на лучшее будущее, собирают вместе близких и родных людей, заставляют чаще биться сердце в ожидании чуда.
Желаю, чтобы чудеса в вашей жизни по-прежнему случались, а в домах царили взаимопонимание, любовь и благополучие!
Желаю всем здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и, конечно же, удачи!
Депутат ГСС Дмитрий Васильев
Дорогие сочинцы!
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Каждый дом сейчас живет ощущением предстоящих новогодних праздников, радости от исполнения желаний и встречи с близкими людьми.
В эти замечательные дни хочу пожелать всем моим землякам благополучия, семейного счастья, отменного здоровья и веры в собственные силы.
Пусть ваша работа всегда приносит вам удовольствие и высокий стабильный доход, а семья служит надежным тылом!
Хорошего вам настроения и счастливых новогодних праздников!
Депутат ГСС Людмила Манцурова
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Для нас это важные семейные праздники, поэтому самое главное, чтобы в ваших семьях всегда царили мир, добро и любовь.
Пусть в наступающем году сбудутся все ваши заветные желания!
Пусть вас окружают умные, добрые и честные люди, а любое дело спорится и приносит только хороший результат.
Пусть близкие и друзья радуют вас своим вниманием, пусть каждый день Нового года станет праздником для вас!
Успехов, удачи, терпения и мудрости!
Берегите друг друга, будьте здоровы и защищены любовью близких!
Почетный гражданин города Сочи Нора Ираклиевна Лепсверидзе
Дорогие сочинцы!
Поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!
Пусть следующий, 2017 год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей, а Рождественская ночь наполнит душу прекрасным волнением.
Отмечайте эти добрые семейные праздники в кругу близких и любимых людей, вступайте в новый год и в новую жизнь с улыбкой и замечательным настроением!
Пусть дома вам всегда будет тепло и уютно, а на работе продуктивно и созидательно!
Будьте здоровы, делайте добро людям, и к вам оно обязательно вернется!
Желаю всем счастья, любви, красоты и благополучия!
Депутат ГСС Родион Цырульник
Дорогие сочинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Это праздник у нас встречают с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Приход Нового года всегда связан с обновлением, воплощением задуманного и ожиданием будущих больших свершений.
Пусть этот год станет для вас годом развития и созидательной работы, принесет радость и удачу, будет стабильным и спокойным!
Желаю вам веры в себя и в свое дело, а вашим семьям - крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Пусть в ваших домах царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает и помогает жить и работать!
Председатель ТОСа «Светлана» Елизавета Ярыжко
Дорогие друзья!
Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но все равно прекрасным.
В эти предновогодние дни хочется всех поблагодарить за внимательное и доброе отношение друг к другу, за дружбу, за любовь, за стремление протянуть руку помощи в трудную минуту.
Пусть наступающий, 2017 год будет добрым, созидательным, полным нашего неиссякаемого жизнелюбия и стремления сделать мир вокруг лучше!
Пусть в ваших домах звучит детский смех и всегда будет тепло и уютно!
Будьте здоровы, счастливы, сострадательны и терпеливы!
Я уверена, все доброе к вам обязательно вернется и наполнит вашу жизнь новым смыслом. С новыми целями и свершениями! С Новым годом!
Депутат ГСС Владимир Торосян
Дорогие сочинцы!
В преддверии Нового, 2017 года хочу пожелать вам всего самого светлого, доброго и прекрасного!
Приближаются новогодние праздники – пора перемен, счастливых улыбок и планов на будущее.
Пусть этот год принесет вам успех в делах, счастье в семью и хорошее настроение!
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, веры в себя, успешных начинаний и новых блистательных идей!