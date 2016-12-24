Новости о жизни г. Сочи

Депутат ГСС Татьяна Черновалова

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество для нас были и остаются особенными праздниками - они дарят надежду на лучшее будущее, собирают вместе близких и родных людей, заставляют чаще биться сердце в ожидании чуда.

Желаю, чтобы чудеса в вашей жизни по-прежнему случались, а в домах царили взаимопонимание, любовь и благополучие!

Желаю всем здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и, конечно же, удачи!