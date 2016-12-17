Новости о жизни г. Сочи

23 ноября на должность главы Хостинского района города Сочи был назначен Игорь Яшнов. Проблем у района достаточно, однако Игорь Николаевич не случайный человек в кресле руководителя, профессиональный управленец, который не первый год в административной команде и просчитывает все на сто ходов вперед.

Что ожидает наш любимый район с приходом нового главы, какие у жемчужины курорта планы и перспективы, а также как Игорь Яшнов собрался выстраивать диалог с гражданами - в нашем интервью.

– Игорь Николаевич, расскажите о себе. Вы известны сочинцам как управленец в различных сферах деятельности. Где удалось приобрести необходимые профессиональные качества?

– Качества приобретаются везде, где бы я ни работал, начиная с руководства компанией, которая у меня была с 1998 по 2003 год, еще до работы в администрации. В дальнейшем началась работа уже в административных кругах – муниципальном образовании город-курорт Сочи в должности заместителя главы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству, первого заместителя главы Центрального, а далее и Хостинского районов. В 2007 году был назначен главой Центрального района. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя главы города Сочи. Весь этот жизненный путь и дает опыт, знания, навыки, умения. Очень важно, что за это время появилось много знакомых в городе, выстроились хорошие взаимоотношения с людьми на различных участках работы. Это я считаю одним из самых больших плюсов – гораздо легче работать, когда телефонный справочник содержит более трех тысяч контактов, которые накопились за эти годы. Прямая связь с каким-либо руководителем позволяет оперативно и правильно решать те или иные задачи.

– Как планируете выстраивать диалог с населением?

– Сейчас идет активная работа с населением в форме сходов граждан, которые позволяют уточнять, выявлять те проблемы, которые есть. Стараюсь работать над разъяснением населению тех или иных правовых конструкций. Очень часто люди заблуждаются, ставят задачу, а потом обижаются, думают, что власти не хотят ее решать. А у власти, к которой они обращаются, нет полномочий на это, они не имеют права.

Каждая встреча ведет за собой систематизацию по отраслевому принципу – образование, здравоохранение, коммунальное хозяйство и прочее. Далее все это перекладывается на бумагу, висит в форме задач и будет висеть до тех пор, пока проблемы не будут решены, какими бы сложными они ни были. Население к этому хорошо относится и с удовольствием идет на контакт, и мы добиваемся того, чтобы диалог был конструктивный. Очень много федеральных структур, которые отвечают за те или иные решения. Необходимо точно, правильно, в соответствии с имеющимися полномочиями готовить обращения, получать обратную связь и доносить населению. Вот такую конструкцию мы вырабатываем. Еженедельно в моем кабинете проводятся совещания под руководством первого заместителя главы города Мугдина Чермита, раз в неделю собираемся по вечерам и подбиваем те дорожные карты, которые у нас существуют. Там же обозначены и наказы избирателей, которые прозвучали перед выборами депутатов Государственной Думы. Работа проводится совместно с нашей территориальной депутатской группой Хостинского района, депутатами Городского Собрания Сочи, депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края. Строить взаимоотношения с населением будем на принципах справедливости, порядочности и законности. Поэтому, если у граждан есть вопросы – пожалуйста, записывайтесь на прием! Будем разбираться, смотреть. Если нашего уровня недостаточно, будем подниматься выше.

– На что в первую очередь обратили внимание, когда приступили к реализации полномочий? С чего начали свою работу?

– Со всего (улыбается), спектр проблем огромный. Плюс в нагрузку добавились ураганы, мы вынуждены были срочно мобилизовать все свои силы – организовали круглосуточный штаб. Первый заместитель главы города Мугдин Чермит и Дагомысское ДРСУ помогли с техникой, вместе с МЧС работали в круглосуточном режиме. Оперативно вывезли все 66 поваленных деревьев, восстановили под ветром и дождем 12 крыш и две системы газоснабжения. И как только закончили борьбу с последствиями урагана, тут же получили погодные условия, связанные со снегопадом и гололедом. Опять организовали круглосуточный штаб, но уже в другом составе. Привлекли технику для полива, уборки, подсыпки автомагистралей. Было обеспечено нормальное движение транспортных средств. Посмотрим, какая зима будет дальше.

– На какие основные направления, на Ваш взгляд, надо обратить внимание в Хостинском районе? Какие приоритеты выделили для себя?

– На фоне всей остальной работы будем делать упор на приведение в порядок внешнего облика. Очень много, откровенно говоря, всяких ларьков, лишней рекламы, бурьяна. Необходимо подтянуть благоустройство – дороги, тротуары, наружное освещение. Есть некоторые мысли по развитию парковых зон.

Очень люблю Сочи, нашу "зеленку", как я ее называю, – пальмы, газоны, цветы, фонтаны. Наш город должен быть красивым, благоухающим. Должно быть много клумб, зелени, которая должна быть чистой и причесанной. Мы начали активно вырезать бурьян, но погодные условия приостановили эти работы. Категорически намерены избавиться от дикорастущих зарослей – начиная от Курортного проспекта и заканчивая жилым фондом.

Необходимо открыть море. Многие участки заросли настолько, что перекрыли видовые панорамы нашего города. Когда на машине выезжаешь даже в зимнее время, не видно морского горизонта, а все потому, что места зарастают травой, затеняются лишними ветками. В рамках этой работы уже очищен съезд к "Спутнику".

Считаю, что все, что у нас ниже Курортного проспекта, выглядит как непонятный лес-бурьян. У нас лежит карта, где указаны все землепользователи, намерены с каждым из них поработать таким образом, чтобы они все привели в порядок и вычистили.

– Давайте поговорим о проблемных объектах Хостинского района, закрытое отделение "Мацесты", к примеру. Что намерены делать в этом направлении?

– Я считаю проблемными объектами Хостинского района те, которые раздражают население, руководство и гостей города - это заброшенные, неиспользуемые, неэксплуатируемые здания. Часть из них была самоволками, которые остановлены по суду, не снесены, стоят некрасивые остовы. К примеру, напротив санатория "Орджоникидзе" есть остов здания, верхнюю часть которого демонтировали, а нижняя – в заброшенном состоянии. Будем работать над приведением этого места в порядок. Опять же брошенный корпус "Мацесты", которому никак не могут дать ума – меняются собственники, а здание до сих пор в ужасном состоянии. Его необходимо либо демонтировать, либо привести в нормальное состояние и создать там объект, который может быть полезен жителям Хосты и микрорайонов. Такой хозяйственный опыт уже имеется. Еще весной, работая в МУП "Сочитеплоэнерго", получил персональную задачу от первого заместителя главы Мугдина Чермита, чтобы восстановить систему отопления в кинотеатре "Луч", который для жителей Хосты является знаковым местом. К кинотеатру была построена теплотрасса. Перед началом отопительного периода, опять же силами "Сочитеплоэнерго", были выполнены работы по ремонту, восстановлению и достройке внутренней системы отопления. Насколько я знаю, сейчас там тепло и комфортно.

– И последнее – Ваши пожелания сочинцам в Новом 2017 году.

– Хочу пожелать хорошего настроения, семейного счастья, благополучия. Чтобы не обращали внимания на шумиху вокруг так называемого кризиса, поскольку он у нас в большей степени в головах, нежели где-то в другом месте. Многим необходимо выйти из "спячки", переоценить себя в этом мире, в жизни. Больше радоваться жизни, и всем вокруг будет веселее и комфортнее. И приятнее!

Старожилы Хосты благодарят Игоря Яшнова за восстановление системы отопления кинотеатра "Луч", которая нуждалась в ремонте 27 лет.

Также жители выражают благодарность первому заместителю главы города Мугдину Чермиту, по инициативе и под личным руководством которого долгожданное тепло появилось в любимом кинотеатре хостинцев.