Новости о жизни г. Сочи

12 апреля исполняется 56 лет со дня первого полета человека в космос. В 1961 году имя первого космонавта Юрия Гагарина не сходило со страниц газет и журналов. О советском герое писали все - и центральная пресса, и региональные издания, в том числе и наша, сочинская газета "Красное знамя".

Но самое примечательное в этой истории то, что Юрий Гагарин после своего первого полета в космос отдыхал именно у нас на курорте. Мы познакомим вас с вырезками из газет того времени.

Наш гость - Юрий Гагарин

4 июня 1961 года сочинская газета "Красное знамя" писала: "В Сочи отдыхал Герой Советского Союза, первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. В дни своего пребывания в городе-курорте Ю.А. Гагарин побывал в парке "Дендрарий", на горе Большой Ахун, в санаториях имени С. Орджоникидзе, "Сочи" и других. Всюду, где бы ни появлялся космонавт, его тепло и сердечно принимали жители города и отдыхающие".

Газета "Известия": "Советский человек в космосе! Величайшая победа нашего строя, нашей науки, нашей техники, нашего мужества"

Побывал Юрий Гагарин и в музее Николая Островского, где в книге отзывов оставил запись: "Таких людей не забывают. Жизнь Н. Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи".

В дни пребывания в Сочи Юрий Алексеевич посадил гималайский кедр на улице Островского, 24 и молодую магнолию в знаменитом саду Дружбы в парке "Ривьера".

Во время отдыха Гагарин не только ходил по официальным мероприятиям, где встречался с первыми лицами нашего курорта – Медуновым и Чуркиным, но и успевал отдыхать и активно заниматься спортом.

В один из вечеров он посетил Сочинский цирк. В Книге почетных гостей он сделал запись: "Хорошо работают наши артисты. Спасибо за те счастливые минуты, которые мы провели у вас".

В последние дни пребывания в Сочи Юрий Гагарин побывал и в студии Сочинского телевидения, где ему были продемонстрированы кинокадры, снятые им в Сочи.

Встречался первый космонавт и с простыми сочинцами, а на прощание поблагодарил всех за теплый прием:

– Большое спасибо вам, дорогие сочинцы! От всего сердца желаю успехов в труде и личной жизни!

Мечты сбылись

– Не в 2017-м, а в 1961-м, – писала в апреле 1961 года корреспондент ТАСС Л. Маркелова. – Вы, может быть, помните, как изобразил Константин Эдуардович Циолковский свою мечту о полете космического корабля с людьми на борту. Время этого события он отнес к 2017 и последующим годам. Группа ученых разных национальностей, построив космические корабли, отправляется в путешествие – сначала вокруг Земли, затем на Луну и, наконец, совершает полет в пределах Солнечной системы. Как фантастический роман читали мы эти строки... И действительно, он писал о том, что ученые выйдут за пределы атмосферы, где сила тяжести отсутствует, скорость движения чрезвычайно велика, перемещения масс на всякие расстояния ничего не стоят, а члены экипажа телеграфируют солнечным светом на Землю о своем космическом житье... Он только не предполагал, что события развернутся гораздо быстрее – не в 2017-м, а на полвека раньше, в 1961-м. "Человек из страны Советов совершил первый рывок в космос. Честь и слава ему! Честь и слава стране, воспитавшей героя, одного из тех, кому принадлежит будущее... Грядущие поколения хорошо запомнят этот год – 1961! Околосолнечное пространство, начиная с этого знаменательного года, стало подвластно людям!"

Константин Циолковский: "Я верю, что многие из вас будут свидетелями первого заотмосферного путешествия"

Сведения предоставлены МКУ "Сочинский городской архив"