Новости о жизни г. Сочи

115 лет назад Сочинское общество пособия бедным построило на Мацесте первое деревянное ванное здание. И с этого времени началось культурное освоение мацестинских источников. Обратимся к путеводителю Сергея Дороватовского «Сочи и Красная Поляна с окрестностями», изданному в Санкт-Петербурге в 1911 году. Прежде всего нам интересны сведения о Мацесте.

Как начинался наш бальнеологический курорт.

«Из города надо ехать по шоссе по направлению к Адлеру и на девятой версте, не доезжая до моста через р. Мацеста, свернуть влево, в долину реки Мацеста. По проекту министерства при выезде в долину предполагалось разбить общественный парк, о чем предупреждает и надпись на столбе «парк». Предполагались хорошие шоссированные дороги, мосты через реки, предполагалось на серном источнике устроить надлежащий курорт со всеми удобствами для больных. Многое предполагалось… И все это осталось только в проекте.

Вы едете пустым диким местом, заросшим колючками, а не парком. Дорога отвратительная, мостов нет, и через реки три раза приходится переезжать вброд. Культурные участки разработаны крайне слабо и находятся в каком-то беспризорном состоянии. Все это производит безотрадное впечатление. На источнике построены какие-то убогие балаганы из досок, и нет решительно никакого приюта для больных. Простолюдины живут под открытым небом, даже не в палатках, а цыганским табором.

В одном балагане поставлено несколько ванн. Воздух такой, что пробыть в нем даже несколько минут не каждый сможет, и грязь вопиющая. Купаются все вместе со всякими болезнями. Разделение существует только для полов. Мужчины купаются в одну часть дня, женщины – в другую. Доктора нет. Иногда бывает студент-медик. Всем заведует сторож. Стыд и срам, а не курорт! А между тем этот источник по целебным свойствам ставят выше известных пятигорских и ахенских источников.

Дебет источника до 150000 ведер в сутки. Температура воды 24С. Над уровнем моря 60-70 футов. От шоссе до источника 2-2 1/3 версты. Есть предложение Мацестинский источник взять в трубу и вывести на берег моря, чтобы там устроить все приспособления для лечения больных.

У туземцев мацестинские серные источники пользовались широкой славой, и до сих пор горцы приезжают сюда издалека лечиться от ломоты и ревматизма».

Сильная струя источника вытекает из пещеры, образовавшейся в скале. Пещера так наполнена сероводородом, что всякое живое существо, попавшее туда, моментально задыхается.

А теперь обратимся к другой книге – к мемуарам старожила нашего города, врача-хирурга Кирилла Аркадьевича Гордона «Старый Сочи – воспоминания очевидца».

«Куда спешить? Солнце медленно перемещает тени. Жизнь так же медленно и не спеша переворачивает страницы дней. Тут еще 19-й, а может быть даже 18-й век. Прошло не менее получаса, чем мы снова двинулись в путь. Линейка спускается теперь под гору – это уже долина реки Мацесты, и вот к обычным запахам леса примешивается острый, еще еле уловимый запах. «Мацестой запахло, - говорит кто-то из пассажиров, - скоро доедем».

Запах сероводорода делается сильнее, и мы выезжаем на речку, вода которой опалесцирует от выпавшей серы. И вот, наконец, и цель нашего путешествия. Большая ровная поляна у подножия полукруга невысоких белых известковых скал. Из двух небольших гротов у их основания вытекают ручейки мацестинской воды с сильным запахом сероводорода. На их пути на поляне выкопано несколько больших ям, обложенных камнями. В этих примитивных бассейнах и купались человек 1-15 больных. Купались без костюмов, откинув стыд во имя здоровья, мужчины и женщины. Как, впрочем, это имело место на многих античных и средневековых курортах.

Никто не наблюдал за правильностью показаний и методикой приема ванн. Каждый лечился так, как сам считал правильным. Не обходилось поэтому без трагических случаев. Некоторые чересчур предприимчивые пациенты пытались залезать в пещеры, откуда вытекала вода, и задыхались там от избытка сероводорода. Поэтому вход в гроты мы нашли закрытыми решетками из тонких жердей, на которых были написаны предостерегающие надписи. У края поляны имелся небольшой деревянный барак, крытый дранкой, и в нем установленная на камнях железная ванна.

Пациент сам мог натаскать воды, собрать в лесу дрова и, разложив под ванной костер, принимать теплые ванны. Некоторые больные, кроме приема ванн, проводили курс грязелечения. Обмазав больные части тела черной грязью, они лежали на траве на солнце, прикрыв головы ветками или кусками материи.

«Первобытные» купальщики

Такой или приблизительно такой Мацеста оставалась еще около 10 лет. Первые положительные сдвиги в истории Мацесты произошли в 1902 году, когда совместно с доктором Подгурским Мацесту посетил попечитель Черноморского побережья министр А.Е. Ермолов. Он приказал выделить из казенных средств сначала 500, а затем 5000 рублей Сочинскому обществу пособия бедным для улучшения условий лечения на Мацесте.

С помощью этих средств в промежутке между 1903 и 1909 годами это общество построило деревянный павильон с двумя ваннами и кубом для подогрева воды, подаваемой с помощью ручного насоса; оборудовало бетонированный бассейн с проточной водой под открытым небом; выстроило деревянный барак для проживания больных и пригласило фельдшера для наблюдения за приемом мацестинских процедур.

Первое ванное отделение

Так возник полукустарный народный курорт, еще далекий от совершенства.

За летний сезон 1910 года было отпущено 1800 подогретых ванн. Примерно 15 ванн в день по 20 коп. за ванну, что давало доход 3 рубля в сутки. Купание в проточном бассейне было бесплатным, и учета этих больных не велось. К месту источников по-прежнему вела плохонькая грунтовая дорога, трижды вброд пересекавшая тогда гораздо более полноводную реку Мацесту.

В последние годы первого десятилетия ХХ века популярность Сочи как бальнеологического курорта возросла, и примитивное оборудование, которое смогло установить на Мацесте Сочинское общество пособия бедным, перестало соответствовать требованиям времени. Тем более что проводимые в то время геологические и гидрологические исследования полностью подтвердили, что Мацеста в дальнейшем может стать крупным бальнеологическим курортом.

За дело взялся доктор Подгурский

Виктор Францевич Подгурский и памятник на Старой Мацесте

Среди сочинцев был человек, который ясно представлял себе, какие богатейшие возможности для развития курорта таит в себе Мацеста. Это врач-физиотерапевт Виктор Францевич Подгурский, который выступал с докладами перед широкой русской врачебной общественностью.

Осенью 1910 года доктору Подгурскому после многочисленных хлопот (с помощью его тестя, богатого московского коммерсанта М. М. Зензинова) удалось образовать акционерное общество, которое получило от царского правительства в долгосрочную аренду мацестинские источники с окружающей их территорией. Акционерное общество было обязано в кратчайший срок открыть современно оборудованный бальнеологический курорт.

Работа закипела. 25 июня 1912 года курорт уже начал функционировать. Он состоял из 1-этажного каменного ванного здания с 18 кабинами, 2-этажной каменной гостиницы на 45 номеров с рестораном и обширного декоративного парка. Была также благоустроена дорога от приморского шоссе до источников, а через реку перекинуты солидные мосты и налажено регулярное сообщение с Сочи.