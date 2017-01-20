Новости о жизни г. Сочи

Окончание в мае 1864 г. Кавказской войны повлекло за собой освоение Российским государством обезлюдевшего Северо-Западного побережья Кавказа. Одной из страниц этой истории явилось сооружение церквей на Черноморском побережье.

Согласно документам канцелярии начальника Черноморского округа, строительство церкви в Даховском посаде (Сочи) – первого собора в округе – связывается с указанием великого князя, наместника Кавказа Михаила Николаевича, посетившего округ в мае 1871 г. Днями позже начальник округа генерал Д.В. Пиленко отдал распоряжение архитектору Вергилису об осмотре развалин круглого здания, служившего военной церковью в бывшем Навагинском укреплении еще до Крымской войны 1853-1856 гг. и составлении проекта и сметы на возобновление церкви.

Замысел состоял в возведении на месте разрушенного строения нового скромного храма, способного удовлетворить нужды малочисленного населения Даховского посада, насчитывавшего около 300 жителей. Строительство предполагалось за счет государственной казны в сумме до 10000 рублей.

Без духовного напутствия

С выполнением заказа Вергилис не спешил. По прошествии более двух лет проект все еще не был завершен. Все изменило письмо. В октябре 1873 г. генерал Пиленко получает из Москвы послание от статского советника Арсения Васильевича Верещагина, который предложил свои услуги в качестве строителя церкви. При этом брал на себя обязательство организовать строительство на частные средства при некоторых пособиях от казны и при условии безвозмездного использования камня крепостных развалин и других местных материалов.

Это предложение было встречено с пониманием. Арсений Васильевич Верещагин, строитель Сочинской церкви, в своей книге "Путевые заметки по Черноморскому округу" (М., 1874. С.130-131) пишет, что к 1873 году "в Сочинском отделе существовало только одно духовное лицо, а именно, у греков в пос. Калиновка. Начиная от Калиновки на всем остальном пространстве, вплоть до Сухумского военного отдела, нет ни церквей, ни исполнителей христианских треб. Я не касаюсь батальонных священников; при первой роте есть временная церковь и при ней священник… Во время работ моих в Сочи мне часто приходилось говорить с поселянами, которые не без очевидной тоски высказывали, что многие из них уже по нескольку лет не говели и не приобщались Святых Тайн; что как грустно им смотреть на некрещеных своих детей, которые умирают и погребаются без духовного напутствия".

Проект утвержден. Закладка свершилась

В марте 1874 г. Верещагин и взявшийся за финансирование строительства московский почетный гражданин, один из крупных землевладельцев Черноморского побережья Н.Н. Мамонтов, прислали из Москвы план и рисунки церкви, исполненные архитектором А.С. Каминским. В плане церковь мыслилась в форме четырехконечного креста, фасадная ветвь которого вытянута. Церковь имела двухглавую композицию. Ветви креста здания перекрывались сводами, а центр – куполом.

В апреле 1874 г. Кавказское наместничество дало согласие на сооружение церкви Верещагиным и утвердило проект. К полудню 26 мая 1874 г. без особых торжеств, при небольшом стечении поселян и нескольких рабочих, на возвышенности в центральной части посада Даховский совершилась закладка церкви Михаила Архангела.

Арсений Васильевич приступил к делу с энергией и размахом. Он совместил в себе должности и прораба, и снабженца, и бухгалтера, и строительного рабочего, получая от Мамонтова ежемесячное содержание в 200 руб. Трудности, которые пришлось преодолевать Верещагину, были на каждом шагу. Он добился выделения для работ двадцати солдат из квартировавшего в посаде батальона, разрешения на заготовку строительного леса в казенных лесах и использования камня и досок из руин Навагинского укрепления, содействия в получении и перевозках на казенной фелюге кирпича из Анапы и Сухуми, извести из Керчи.

Финансовые затруднения

Строительство требовало все возрастающих затрат. Вскоре Верещагин начинает испытывать финансовые затруднения. Попытки получить денежные пособия от Кавказского наместничества оказались тщетными. В поисках средств Верещагин организует распродажу опубликованной им в 1874 г. книги "Путевые заметки по Черноморскому округу". Однако вырученная от продажи сумма оказалась крайне незначительной.

В мае 1876 г. начальник Черноморского округа сообщает, что на строительство церкви израсходовано 30 тысяч рублей, пожертвованных Н.Н. Мамонтовым. При этом Мамонтов уже затрудняется дальше принимать строительство на свой счет.

Положение со строительством резко осложняется с октября 1876 года, когда Н.Н. Мамонтов, ссылаясь на стесненные финансовые обстоятельства, отказывается от дальнейшего субсидирования строительства. Последний его взнос состоял в передаче в пользу церкви почти 9000 рублей, составлявших личный долг генерала Пиленко Мамонтову. К этому времени Верещагин уже задолжал за поставки материалов и рабочим.

В этой ситуации новый начальник Черноморского округа полковник Шелковников отстраняет Верещагина от строительства. Отчаявшись найти выход, Арсений Васильевич объявляет об отсутствии у него средств и в конце января 1877 года уезжает в Москву. Долги Верещагина в сумме 1300 рублей возмещаются за счет округа и из тощей казны Даховского посада.

Одним из главных событий в дореволюционный период на территории посада Сочи было строительство Собора Архангела Михаила. Строительство продолжалось в течение 16 лет (с 1874 по1890 год). Быстро реализовать архитектурный замысел было невозможно, но даже не это обстоятельство было самым главным. На протяжении всего периода строительства храма ощущалась нехватка финансирования, поэтому средства приходилось изыскивать частным путем: от пожертвований до кружковых сборов. После завершения строительства храм стал главной достопримечательностью посада Сочи.

Война. Трудности не кончаются

В апреле 1877 г. разразилась русско-турецкая война. Театром военных действий стал и Кавказ. Турки заняли Сухуми и Очамчири. В мае посад Даховский подвергся бомбардировке турецкого военного судна. Одно из ядер пробило стену недостроенной церкви. В продолжение войны ее строительство полностью прекратилось.

После окончания войны Верещагину удалось вернуться к строительству. С мая 1880 г. строительство вновь приостановилось ввиду того, что Арсений Васильевич заболел и уехал лечиться в Москву. Посадские власти поспешили учредить Временный комитет для продолжения строительства.

Отправившись от болезни к концу года, Верещагин возвращается и возобновляет работы. В 1881 г. на средства, выделенные наместничеством в сумме около 5 тысяч рублей, была выведена колокольня и возведен двухэтажный флигель при церковном доме, устроены погреба, бассейн, два колодца. С целью получения дополнительных средств Верещагин строит общественную баню.

Работы и расходы, не связанные непосредственно с сооружением церкви, раздражают власти. Помощи Верещагину не оказывается, скорее наоборот.

Достроить любой ценой

К концу 1882 г. финансовые дела Верещагина пришли в полное расстройство. Вложенные им в строительство личные 5 тыс. руб. иссякли. Строительство фактически остановилось.

Гражданские власти готовы были привлечь его к суду. Недоброжелатели распространяли слухи о душевном заболевании Арсения Васильевича, от которого он не сумел излечиться.

Учрежденный весной 1884 г. строительный комитет в Даховском посаде требовал от Верещагина передать ему постройки, материалы, документы, счета. Верещагин категорически отказался. Свое детище – церковь, он, уже не имевший средств, намеревался достроить любой ценой. Тогда строительный комитет фактически конфисковал строительство.

Положение Верещагина стало поистине драматичным. В своих прошениях в Святейший Синод и Кавказское наместничество он пытался доказать, что оклеветан, требовал прекратить произвол в отношении себя и наказать виновных.

В 1886 г. Верещагин хлопочет о создании в Москве комитета по содействию строительству Сочинской церкви из числа черноморских землевладельцев и лиц, приобретших посадские участки под дачи. В ноябре 1886 года Комитет подал прошение в Синод, добиваясь права на принятие пожертвований для завершения строительства церкви "от доброхотных дателей".

В Синоде к этой инициативе отнеслись настороженно.

В итоге, в декабре 1888 г. Синод в просьбе землевладельцев отказал. Достройку храма взяли на себя церковные иерархи. Последние строительные работы и оформление интерьера церкви завершал комитет, который возглавил священник Димитрий Соболев.

25 октября 1890 г. члены строительного комитета подписали акт, засвидетельствовавший окончание работ по сооружению церкви, добротность материалов и правильность постройки.

Растянувшееся на 16 лет строительство завершилось. Храм Михаила Архангела, с историей возведения которого было связано немало имен самых разных людей, событий, драматических коллизий, вознесся над нарождающимся городом Сочи.

24 сентября 1891 г. совершилось торжественное освящение нового собора, построенного в память окончания Кавказской войны.

Сведения предоставлены МКУ "Сочинский городской архив"

/СГУ. История и историки в контексте времени. 2012/.