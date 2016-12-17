Новости о жизни г. Сочи

В Сочи был убит Иван Логгинович Горемыкин - российский государственный деятель, 5-й председатель Совета министров Российской империи в 1906 году и с 1914 по 1916 год, 18-й министр внутренних дел Российской империи с 1895 по 1899 год, действительный тайный советник 1-го класса.

История убийства государственного деятеля такого высокого ранга 100 лет тому назад имела огромный резонанс. Расскажем о ней поподробнее.

28 февраля 1917 года, сразу после февральского переворота, 77-летний Горемыкин был арестован и препровожден в министерский павильон Госдумы, превращенный демократической властью в изолятор, однако вскоре был освобожден. В мае допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, после чего получил разрешение выехать на Кавказ. Поселился со своей семьёй на даче-пансионе "Эйренэ" (на правом берегу реки Верещагинки, сейчас там находится гостиница "Жемчужина" – прим. ред.).

Пансион "Эйренэ" (в переводе с греческого – "мир") считался одним из самых дорогих и фешенебельных на Сочинском курорте. Он находился на самом берегу моря, в окружении большого тенистого парка с высокими деревьями, разбитого на 5 десятинах. Рядом были расположены городской общедоступный Ермоловский парк и Приморский бульвар, проходивший вдоль берега моря и изолировавший дачу от шоссе.

Как сообщает сочинская газета тех лет "Солдат и рабочий" от 25 октября 1917 года, в разделе "Дневник происшествий" говорится о нападении на даче "Эйренэ".

Поздно ночью в воскресенье, 22 октября, группой конных неизвестных было совершено нападение на дачу "Эйренэ". Неизвестные, разбудив прислугу, велели вести их к управляющему. Предъявив ему предписание из Петрограда от контрразведки по борьбе с контрреволюцией, они заявили, что им предписано произвести обыск у проживающего здесь бывшего председателя Совета министров И. Горемыкина. Обыскав последнего, а также его жену, и забрав деньги и ценные вещи, неизвестные перешли к управляющему пансионата, отобрали у него деньги, сели на лошадей и ускакали. Телефон был предварительно испорчен. Прибывшей городской милицией (от Временного правительства) на месте происшествия был составлен протокол, и дело розыска передано судебному следователю.

На этом неприятности семьи Горемыкина не закончились. 8 декабря 1917 г. Горемыкин на своей даче, расположенной в Катково-Леонтьевском урочище (Хлудовская сторона, сейчас там находится санаторий "Заполярье" – прим. ред.), был убит неизвестными вместе с женой Александрой Ивановной (в девичестве Капгер), дочерью Александрой Ивановной и ее мужем генерал-лейтенантом морского штаба, дипломатом Иваном Александровичем Овчинниковым*. Зять был убит выстрелом в висок, супруги Горемыкины задушены, а дочь получила огнестрельное ранение в голову и скончалась 24 декабря 1917 г. в городской больнице.

Отпевали семью Горемыкиных в Свято-Никольском соборе, на месте которого потом возник Сочинский пивзавод. Люди при отпевании зажигали свечи. Некоторые потом на домашних дверях выжигали ими крест, так как считали страстными.

Как ни странно, в то время в Сочи было очень спокойно, по сравнению с другими городами. И весть об убийстве семьи высокого чиновника Правительства Николая II сразу облетела курортный город. Надо отметить, что в Сочи именно в тот период было очень много богатой курортной публики, которая приехала из Петрограда и Москвы на летний и бархатный сезоны. Но Октябрьский переворот и беспорядки в столицах заставили их здесь задержаться в надежде переждать временные волнения. Соответственно, сюда слетелись и любители легкой наживы.

В начале января 1918 года в Сочи пришли к власти большевики. Была распущена городская управа и объявлено, что в Сочи установлена советская власть и все вопросы будет решать ее революционный исполнительный комитет (ревком).

Одним из важнейших вопросов, которые тогда пришлось решать ревкому, был вопрос о создании советской рабоче-крестьянской милиции.

Милиция состояла из наружной службы, около 30 человек, уголовного отдела – 18 человек и адресно-паспортного стола – 3 человека. Формы не было. Отличительным знаком являлась красная нарукавная повязка, а позже – жетоны на лацкане пиджака или просто в кармане – у сотрудников уголовного отдела. Работала милиция в тесном контакте с судебно-следственной комиссией при окружных судах и Красной гвардией. Постоянные милицейские посты находились на базаре, у гостиницы "Кавказская Ривьера" и на Верещагинской стороне (Светлана). Кроме того, существовала постоянная внутренняя охрана тюрьмы и казначейства. Вооружение личного состава было преимущественно "свое собственное". Средствами передвижения служили три верховых лошади, несколько конфискованных велосипедов и конфискованная же автомашина "Форд Т".

Одним из первых дел новой милиции стало расследование убийства семьи Горемыкиных.

Дело не только уголовное – в округе ходили слухи, будто бы царского премьер-министра убили по политическим мотивам большевики. Необходимо было опровергнуть эти слухи.

Начальник сочинской милиции Иван Александрович Пономарев провёл совещание с сотрудниками уголовного отдела. Была создана оперативная группа из А.Н. Мягкова – начальника уголовного отдела, его помощника – Н.М. Васильева и старшего агента уголовного отдела И.А. Старовойтова (он же проводник служебно-розыскной собаки).

Тщательно были допрошены свидетели: горничная, кухарка, сторож, работники дачи, дочь Горемыкина, Александра, раненная во время налета и скончавшаяся позже в хирургической палате лечебницы А.Л. Гордона. Они подробно нарисовали портреты убийцы, дали точные сведения о похищенных ценностях, их приметы. Постепенно, деталь за деталью, вырисовывалась картина убийства и ограбления.

Первым подозреваемым, на котором работники милиции сосредоточили свое внимание, был некто Моисеенко. Он судился за кражи, не бросил свои привычки и после освобождения из тюрьмы. Работал для отвода глаз учеником приказчика, а вечерами кутил в кабаках и духанах... Были получены сведения и о том, что у Моисеенко видели наган. Оперативная группа доложила свои соображения начальнику милиции. Иван Александрович – ревкому. На квартире Моисеенко разрешили произвести обыск. Мягков и Старовойтов с помощью четвероногого друга Азарта обнаружили во время обыска золотое кольцо с брильянтовым камнем. На кольце стояли инициалы Овчинниковой...

После обыска квартиры Моисеенко исчез. Это только укрепило подозрения. Чтобы разыскать Моисеенко, решили обратиться за помощью к жителям города. Собрали сходку, на которой выступил начальник милиции. Вскоре после этого митинга в милицию сообщили о том, что дня за два до убийства Горемыкина три человека стреляли на кладбище из нагана, словно тренировались. Так милиционеры вышли на след убийц семьи премьер-министра – Лорченко, главаря банды, Караманьяна, его правой руки, Моисеенко, Иванова и Морозова.

В тот же день начальник уголовного отдела Мягков узнал, что Моисеенко и Морозов выехали из города в сторону Туапсе, а Лорченко, Караманьян и Иванов ушли в горы. Перед выездом Моисеенко и Морозов выпивали с тем самым человеком, который сообщил о них Мягкову, и, захмелев, хвастались: "Мы теперь на всю жизнь обеспечены". Они показывали брильянтовое колье, золотые кольца, браунинг, толстые пачки денег.

После задержания Моисеенко следствие доказало, что убийство премьер-министра Царского правительства, его жены, дочери и зятя было совершено с целью ограбления, а не по политическим мотивам.

Все жертвы нападения были захоронены на Сочинском городском кладбище, которое располагалось за железнодорожным вокзалом. Необходимо отметить, что дата смерти супругов Горемыкиных и Овчинникова в современной историографии часто указывается неверно. На основании метрических книг, которые хранятся в Сочинском архиве, можно утверждать, что убийство произошло 8 декабря 1917 г.

Таким образом, бывший премьер-министр, действительный тайный советник 1-го класса Горемыкин И.Л. со своей семьей закончил свой жизненный путь на сочинской земле, и нужно констатировать следующее, что место его захоронения, в виду ликвидации первого городского кладбища, неизвестно. Заместитель директора МКУ "Сочинский городской архив"

К.В. Таран

Сведения предоставлены Сочинским городским архивом.