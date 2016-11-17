Новости о жизни г. Сочи

В Сочи в районе села Красная Воля на территории Сочинского национального парка есть пещера Пресвятой Богородицы с целебной капелью, которая сочится со спускающихся сталактитов. Предание гласит, что в свое время здесь обитали монахи. Чтобы добраться к святой пещере, надо хорошо постараться - тропка к ней идет почти по отвесной стене. Про необычное место мало кто знает, однако те, кто приходил сюда ранее, рассказывают чудеса.

Здесь, в местах, которые расположены в бассейне реки Кудепста, находится океан культурного наследия православной России, в том числе и линия древнехристианских храмов, о которых мы писали ранее.

Корреспондент "Народной газеты Сочи" вместе со специалистом по историко-культурному наследию Национального парка Николаем Марковым лично выехал на место, чтобы на себе ощутить благодать пещеры Божьей Матери.

Уникальная пещера

На правом берегу реки Кудепста, на окраине поселка Красная Воля, в урочище Широкий Покос, есть пещера, пробраться к которой не так-то просто. Приходится карабкаться по узенькой тропке, которая вьется около отвесной стены. В особо опасных местах – установлены поручни, чтобы не сорваться вниз, но они есть далеко не везде. Пещера небольшая, метров 50-60, имеет два соединяющихся внутри входа. Второй имеет более высокий потолок и ширину, похож на небольшой зал. Из него прямо на запад идет неглубокая узкая невысокая и короткая галерея. На сводах большие объемные сталактиты, откуда падают редкие капли, на стенах "драпировки" из натечных форм. Дно пещеры глинистое. Вроде – пещера как пещера, ничего особо примечательного.

Но сюда уже на протяжении долгого времени идут люди, молятся, собирают со сталактитов целебную капель и получают по своим молитвам исцеление. Существует предание о целительной силе пещеры. И, как нам рассказали историки, легенды не возникают на пустом месте, стоит только вспомнить Трою.

По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства

Народная память передавала рассказы об этих местах из поколения в поколение. Вероятно, что люди, которые жили здесь до начала исламизации (ХVI-XVII века), донесли ее до нас. Они ведь были христианами и многие традиции и обычаи хранили веками.

– С детства помню рассказы матери о том, почему посещают эту пещеру, – вспоминает в своей книге "Сильные верой" исследователь Георгий Анастасиади.

По рассказам мамы исследователя, в тяжелые времена христианства, когда пришли турки и насаждали другую веру, здесь прятались и жили монахи, с ними были иконы, в том числе почитаемая икона Божьей Матери. Попасть к монахам, из-за труднодоступности пещеры, непрошенным гостям было не просто сложно, а скорее всего – невозможно.

Когда монахов не стало, икона Божьей матери находилась в пещере долгие годы, и когда во второй половине XIX века из бывших византийских территорий сюда пришли греки-переселенцы, в этих местах стали строить церкви, молиться Христу, один христианин увидел видение, где спрятана икона Богоматери. По увиденному в вещем сне якобы и была найдена эта пещера и икона. С тех пор это место посещают паломники.

– Действительно, там в ХVI-XVII веках могли жить отшельники, – подтвердил специалист по историко-культурному наследию национального парка Николай Марков. – Византийские монахи начали прятаться от иноверцев и насаждения мусульманства, в том числе могли укрываться и в этой пещере.

По словам Николая Маркова, это практически единственная в своем роде уникальная пещера в Сочи, связанная с религиозной тематикой.

Тропа к пещере полого спускается в направлении на север по правому берегу каньона. На крутых участках сделаны ограждения. Однако хотелось бы, чтобы поручни были сделаны на каждом участке, чтобы и больные, и пожилые люди могли спускаться за исцелением в пещеру. И семьи с детьми тоже имели бы такую возможность.

Чудесные исцеления

Проделав трудный путь по узкой, скользкой от утренней росы и накрапывающего дождя тропинке, заходим в пещеру. Душу сразу окутывает покой, улетучивается все мелкое и суетное, становится хорошо, как в детстве. В полумраке справа от входа в глаза бросается алтарь, весь уставленный иконами и огарками свечей. Справа и слева с потолка спускаются сталактиты необычной формы, люди говорят, что это грудь Пресвятой Богородицы. По рассказам, по опасному карнизу, который ведет к пещере, раньше спускали в пещеру тяжелобольных, омывали их этими каплями, а некоторых даже оставляли там на ночлег. Оттуда они поднимались уже без посторонней помощи.

Потомки греческих переселенцев посещают пещеру Пресвятой Богородицы 19 августа, в день Преображения Господня. А верующие христиане других национальностей - в дни празднования других почитаемых святых.

Интересные факты

– Примечательно, что даже в 60-е годы борьбы со всем религиозным этой пещере все-таки сохранили второе имя – Широкопокосная пещера Божьей Матери, – рассказал Николай Марков, – в этом тоже есть определенный знак. Были люди, которые не побоялись в то время указать в скобках второе имя пещеры. Этот факт сам по себе очень знаковый. Чувствуется, что во всем этом имеется религиозно-мистический элемент.

Кстати, в настоящее время у пещеры нет официального названия. В народе бытует около 5 названий – "Широкопокосная", "пещера Божьей Матери", "Богомольная", "Пещера св.Марии" или "Греческая пещера".

– Хотелось, чтобы профильные управления определились, что это – памятник истории или символики? У спелеологов она числится как Широкопокосная (Божьей Матери) пещера, но хотелось бы и официального названия, чтобы она вошла в туристический справочник, о ней бы узнали, – уточнил Николай Марков.

Если отбросить все исторические факты и легенды и довериться своим ощущениям, то сразу можно понять – место это намоленное. Не зря в пещеру Пресвятой Богородицы идут люди, просят, молятся, собирают капельки чудодейственной влаги со сталактитов, получают заряд духовной силы. Посещая такие места, подспудно надеешься на изменения в своей жизни и на решение тех задач, которые до этого не смог решить. Здесь ощущаешь объемлющую со всех сторон благодать Святого Духа. Поэтому те, кто хоть раз посетил пещеру, приезжают сюда снова и снова.