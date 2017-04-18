Новости о жизни г. Сочи

Каждый год в период таяния снега и выпадения обильных осадков у нас в Сочи топит малые села. Стоит вспомнить вопиющий случай, который произошел два года назад, когда в поселке Волковка в один момент смыло в реку два дома семьи Матвеевых. Слава Богу, тогда обошлось без жертв.

Однако люди остались без крыши над головой и до сих пор не обустроились по-человечески. Но это не послужило уроком - река продолжает подтачивать берега и возмущенно бурлить заторами. Регулярно приходят в ужас жители села Кепша, что в Адлерском районе. По мнению специалистов - Кепша сегодня одно из самых опасных мест в Сочи, оттуда уже не раз эвакуировали население. Из-за изменения русла реки Мзымта в реке Кепша (которая является одним из ее притоков) стал накапливаться гравий, который в должной мере не вывозится.

Регулярно в зону риска паводков попадает ряд населенных пунктов Адлерского и Лазаревского районов (порядка 1700 домов).

На сегодняшний день в связи с тающим в высокогорье снегом пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта Кепша и Волковского сельского округа. Ситуация повторяется год от года - малые села оказываются под водой. Неужели здесь нельзя навести порядок? Во всем разбирался наш корреспондент.

Моментально в море

Если быть уж до конца честными, проблема паводков у нас на курорте стоит круглогодично и всплывает на поверхность не только в период таяния снега, но и во время дождей. Как рассказал нам представитель Сочинского отделения Русского географического общества Борис Тарчевский, у нас в Сочи 43 реки.

При этом опасными являются все малые реки, в которых из-за недостаточной вместимости бассейна моментально поднимается уровень воды. Именно таким образом два года назад снесло в реку два домовладения семьи Матвеевых (отца Евгения и сына Дмитрия), которые стояли рядом с берегом. Когда семья, приехавшая из Сибири, строилась на левом береге реки Западный Дагомыс в поселке Волковка, река текла маленьким ручейком.

Дальше, с приходом большой воды, началось страшное. Берег обвалился, и деревянные строения унесло в море. Люди в чем были, в том и выскочили, успев только взять документы. Евгению на сегодняшний день выделили земельный участок (на этот раз подальше от реки) и квартиру в 30 кв. метров (вторичка, без отделки, где нет электричества и сантехники). Сам он при этом ютится в вагончике на участке. Его сын до сих пор вынужден снимать жилье.

Таким вот образом 2 года назад снесло в реку дома семьи Матвеевых

– Надо укреплять берега и чистить реку, – объяснил нам суть проблемы пострадавший Евгений Матвеев. – Речка в брошенном состоянии, везде валяются плиты, блоки, вымывается берег. Мы выиграли и городской, и краевой суды по укреплению берегов. Нам говорили, что в 2017-2018 годах начнется работа в этом направлении. Однако воз, как говорится, и ныне там. Нам-то это уже не надо, но если все останется, как было, то опять могут пострадать люди.

Тяжелая ситуация и в Кепше, которая, по признанию местных жителей, является зоной неизбежной катастрофы. Жителей отсюда регулярно эвакуируют (по данным 2007 года здесь проживает 311 человек, наверняка сегодня людей значительно больше). Из-за изменения русла реки Мзымта в реке Кепша, которая является одним из ее притоков, стал накапливаться гравий. Наибольшее количество залежей гравийного материала сконцентрировалось как раз в окрестностях одноименного поселка.

Из-за этого во время дождей уровень воды в реке поднимается до тревожной отметки. Как рассказали нам жители, помимо гравия, на уровне поселка в верховьях реки активизировался и гигантский оползень. Огромное количество рыхлых горных пород вместе с грунтом и водой может в любой момент нахлынуть на поселок в виде селевого потока. Сложная ситуация и в других малых селах курорта.

Сам не ам и другим не дам

Что надо сделать, чтобы предотвратить ситуацию по разливу малых рек? Вроде ответ прост и лежит на поверхности – необходимо расчищать и углублять русла рек, убирать заторы и укреплять берега рек. Конечно, на все это необходимы немалые средства. Кто у нас в Большом Сочи должен озаботиться тем, чтобы навести порядок?

– У нас полномочий в части русел рек вообще никаких нет, мы имеем право входить с техникой в русло реки только во время объявления чрезвычайных ситуаций, – объяснил нам глава администрации поселка Дагомыс и Волковского сельского округа Ибрагим Караев (который на днях, после перерыва, опять вернулся к занимаемой должности), – и то на определенные виды работ, которые не требуют финансирования и т.д. Бюджет города не имеет права ни копейки расходовать на содержание этих рек – на очистку и берегоукрепление. Поэтому и полномочия сельских округов чисто формальные. Это федеральная река, и отвечает за нее федеральная служба – бассейновое водное управление Министерства природных ресурсов.

Как рассказал нам Ибрагим Караев, в настоящее время, с учетом того, что объявили чрезвычайную ситуацию, силами добровольцев-жителей и коммунальных служб вырезали все деревья и убрали коряги в руслах рек. Однако ситуация при этом все равно остается сложной.

– Необходимо совместно с компетентными службами промониторить гидротехнические сооружения и берегоукрепление, которые у нас реально разрушены, – продолжает глава администрации поселка Дагомыс и Волковского сельского округа. – У нас есть участки в прямой части рек Западный и Восточный Дагомыс, где есть разрушенная береговая гидротехническая часть – опоры, столбы, которые тянутся вдоль реки.

При этом, как рассказал нам Ибрагим Караев, департаменту строительства администрации известны все эти вопросы.

На сегодняшний день на курорте сложилась абсурдная и опасная ситуация

Представители города Сочи не имеют права даже заехать в речку, чтобы ее очистить. Если сей факт будет замечен – сразу арестовывают технику, наказывают рублем.

А страдают в результате простые люди. Как поделились с нами жители Волковки, из Министерства природных ресурсов присылают бумаги, что речки потихоньку очищаются. Однако как топило села и как обваливались берега, так это все и продолжаются. Министерство природных ресурсов при этом ничего не предпринимает. Мало того, еще и наказывают тех, кто пытается самостоятельно укреплять берега.

– У нас за бетонным мостом подмыло берег под одним из торговых центров, – рассказал председатель ТОС "Волковка" Андрей Шепелев. – Собственник начал сам проводить берегоукрепительные работы, вкладывать деньги. И сразу попал под прицел Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Если у вас за стенкой речка, согласитесь, такое соседство не из приятных. И, наверное, хозяину магазина надо было сидеть и ждать, чтобы разбушевавшаяся река унесла его магазин в море, как дома семьи Матвеевых. Однако он поступил по-другому и был наказан.

– У нас на бетонном мосту в прошлом году смыло набережную, – продолжает делиться Андрей Шепелев, – скоро вода доберется до газовой трубы отопления Дома культуры, однако никто ничего не делает. Ждут, наверное, когда все смоет и эта труба тоже рухнет. А там недалеко и до бараков, где живут люди...

Паводок при этом не спрашивает – ведомство какого уровня должно осуществлять работы в реке и есть ли на это деньги. Между тем стихия продолжает приносить людям боль и страдания, отравлять качество жизни и лишать крова.

Советы бывалого

По мнению представителя Сочинского отделения Русского географического общества Бориса Тарчевского, в ситуации, которая сложилась, люди, чтобы не попадать в зону риска, сами должны быть осторожнее. К примеру, не селиться на берегах рек.

– Это проблема чисто хозяйственная, селятся прямо на берегу, вот их и топит. Надо повыше селиться, – посоветовал Борис Тарчевский.

Также наш собеседник посоветовал быть аккуратнее и туристам – вообще не ставить палатки рядом с рекой. На курорте уже бывали случаи, когда людей смывало вместе с палаткой и они погибали. Есть совет и для тех, кто любит экскурсии по ущельям.

– Если есть признаки того, что может пойти дождь – пасмурно, моросит, то лучше остаться дома, – посоветовал ученый. – Бывает, что в ущельях малых рек идет такой мощный вал воды в случае паводка, вместе с камнями, бревнами, которые просто не оставляют человеку шанса выжить. К примеру, на водопаде Глубокий яр, который называют еще Пастью дракона, были случаи с трагическим исходом во время паводка.

У нас в курортном городе постоянно случаются разливы и подтопления малых рек, из-за чего жители лишаются крова, нарушаются объекты инфраструктуры, в разы падает качество жизни. При этом федеральные структуры, ответственные за наведения порядка, практически бездействуют.

Чистить и укреплять русла рек – вне компетенции местной власти

Однако политическую волю пока еще никто не отменял. Почему на местном уровне не бьют в колокола? Если молчать о проблеме и бездействовать – дело не сдвинется с мертвой точки. Хотелось бы более активной позиции в этом вопросе местной власти и продавливании интересов курорта в профильных ведомствах. Все понятно – пиарить курорт в различных регионах, чем на сегодняшний день собственноручно занялся наш мэр, тоже надо. Но безопасность жителей – прежде всего. Или мы не правы?