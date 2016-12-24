Новости о жизни г. Сочи

В здравоохранении нашего города-курорта в последнее время, как это ни парадоксально, творится что-то нездоровое (да и раньше тоже было не все гладко). Редакционный телефон не умолкает. Рассказывают про страшные очереди за талонами в детской поликлинике на Морском, нехватку узких специалистов в поликлиниках Хосты и других медучреждениях.

Сочинцы не всегда довольны работой "cкорой помощи". Есть и общие жалобы, такае как отсутствие пленки в рентгенкабинетах, гипса у травматологов или реактивов у врачей. Недавно поступил сигнал о закрытии Хостинской подстанции №2 Станции скорой медицинской помощи. Некоторые жители, подогреваемые определенными статьями в Интернете, расценили этот факт так, что скоро вся служба скорой помощи может перейти в частные руки. Все это негативно сказывается на настроениях в обществе.

"Народная газета Сочи" попыталась разобраться, нужна ли нам коммерческая "скорая помощь" и есть ли резон переводить "неотложку" в частные руки.

Где болит?

О том, что Хостинская подстанция №2 СМП будет закрыта, нам рассказали взволнованные читатели. Люди опасались, что теперь выездные бригады "скорой" будут приезжать к ним из Адлера или Центрального района. Но тогда скорая медицинская помощь перестанет быть скорой!

По городу ходит слух, что скоро вся "неотложка" будет передана в частные руки. Не является ли это первой ласточкой предстоящих перемен? Население забеспокоилось, рассудив: если сейчас случаются проколы в работе "скорой помощи", то что будет, если этот рынок полностью оккупирует частник? Да и наверняка за вызов врачей придется что-то доплачивать, как это принято в европейских странах.

Действительно, такая идея существует. Минздрав и Минэкономразвития прошедшим летом должны были провести анализ бизнес-моделей проектов по передаче функций по предоставлению транспортных и иных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Проект уже обкатывается около трёх лет в Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Вологодской, Кировской и других областях.

Кстати, по Хостинской подстанции людей хочется успокоить – никто закрывать ее не собирается. Как ответил нам главный врач МБУЗ г. Сочи "Станция скорой медицинской помощи" Олег Боско, ранее объект, где размещалась подстанция, принадлежал ОАО "Железные дороги", которые и выставили в адрес МБУЗ г. Сочи "ССМП" требование освободить занимаемое помещение в связи с мероприятиями по капитальному ремонту.

– В настоящее время муниципалитетом города совместно с управлением здравоохранения г. Сочи рассматривается вопрос о предоставлении подходящего помещения для МБУЗ г. Сочи "ССМП" на территории Хостинского района, – уточнил Олег Боско.

"Скорая помощь" в Хосте продолжает функционировать и выезжать на вызовы. Мало того, с целью снижения времени для передачи вызовов вводится переход выездных бригад Хостинского района (в последующем и всех выездных бригад) на планшеты под контролем оперативного отдела Станции медицинской помощи.

Во многих европейских странах и в Америке вызов "скорой помощи" является платным. В Чикаго, к примеру, отсчет начинается от 900 долларов за вызов "скорой" и отдельно придется доплатить за проезд, исходя из ставки - 17 долларов за милю. В Нью-Йорке счет за проезд до больницы может доходить до 1290 долларов плюс по 12 долларов за каждую милю. В Ирландии за вызов "скорой помощи" с пациента берут 100 евро. Но если больного после этого сразу кладут в больницу, то за "скорую" больной не платит, но будет оплачивать дни в стационаре - 75 евро за ночь в государственной больнице (максимум - 750 евро за год). В Австралии в некоторых регионах оплачивается вызов "скорой", а в некоторых цена на срочный вызов врача варьируется от 200 до 1300 евро. Вертолет скорой помощи, например, в Виктории обойдется и вовсе почти в 7 тысяч евро. Но при этом частичная оплата вызова "скорой" вписана в личную страховку.

Неблагодарная вещь

Однако вернемся к теме передачи функций "скорой помощи" в частные руки. Мы обратились за комментарием, целесообразна ли такая инициатива, к экс-руководителю Сочинской станции скорой медицинской помощи Сосо Мебония.

– Это просто бред, – категоричен по этому поводу Сосо Мебония, – во-первых, передача службы скорой помощи в частные руки невыгодна предпринимателям, потому что она нерентабельна. Тут одни сумасшедшие вложения, и никто это не потянет на сегодняшний день. Те тарифы, которые сегодня существуют на обслуживание одного вызова, никогда в жизни не покрывали и не покроют объем оказания медицинских услуг, который необходим согласно стандартам. И только государство может удержать в руках "скорую помощь", которую оно в полном объеме и финансирует.

Не в восторге Сосо Мебония и от идеи частично передать на обслуживание предпринимателям технический парк.

– Действительно, была такая пилотная идея, – продолжил Сосо Мебония, – знаю, в Казани такое было, но там от этого отказались, поняли, что это неблагодарная вещь. Я не думаю, что это все будут вводить. В этом нет смысла.

Возмущен врач и другими новшествами, которые предлагают доброхоты. Осенью прошлого года Минфин предложил ограничить число бесплатных вызовов "скорой помощи" до четырёх раз в год, оставив неограниченными бесплатные вызовы лишь для инвалидов, детей и пенсионеров. После мониторинга выяснили, что едва ли не каждый второй звонок по "03" ложный, пациент не настолько в тяжелом состоянии, чтобы не смочь самому добраться до врача. Кроме того, говорят сторонники идеи, если люди начнут за лечение доплачивать, они ответственнее станут относиться и к своему здоровью, и к выполнению назначений врача.

– Да, ложные вызовы есть, они были, когда я был руководителем, – рассказал экс-руководитель Станции скорой помощи, – но лимитировать... Если человеку плохо, если у него обострение какого-то хронического заболевания, помощь оказывать нужно. Не дай Бог жить в таком государстве, где существуют лимиты на оказание медицинской помощи. Я понимаю – есть лимиты на что-то другое, на электроэнергию, например, на воду. Но не на здоровье же экспериментировать!

Главный врач Краевой больницы №4 Константин Офлиди считает, что на рынке должны существовать услуги частной службы скорой медицинской помощи, но это должно быть дополнение к уже существующей старой доброй государственной "неотложке".

– Частные, особенно маленькие организации, иногда более ответственны, и я вижу, что сегодня они помогают пациентам, в Сочи уже работают такие частные службы, – уточнил Константин Офлиди. – Однако они должны соответствовать требованиям существующей "скорой помощи", не должны их снижать и служить дополнением к той государственной "неотложке", которая есть на сегодняшний день.

Какие бы инициативы ни выдвигали законодатели по поводу изменений в работе "скорой помощи", людям хочется, чтобы она оставалась доступной и, что немаловажно, – бесплатной. Несмотря на все недостатки, в России скорая и неотложная медицинская помощь по мере возможностей всё же помогает людям, а не просто оказывает медицинские услуги прямо пропорционально толщине кошелька.

Практически во всех странах "неотложка" не оказывает квалифицированную медпомощь, а лишь доставляет пострадавших в больницу. Кстати, когда номер готовился в печать, прошла еще одна информация – машинам МЧС и скорой медицинской помощи могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили. Такое предложение в Госдуму внесла Общественная палата страны. Речь идет о легковушках, которые неправильно паркуются во дворах, мешая проехать, в частности, машинам оперативных служб.

Хочется надеяться, что все перемены, если они и произойдут, будут только к лучшему.