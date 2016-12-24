Новости о жизни г. Сочи

20:02 25 Декабря 2016

Новости о жизни г. Сочи

Независимое городское
информационно-аналитическое издание

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Хостинская подстанция №2 СМП

В здравоохранении нашего города-курорта в последнее время, как это ни парадоксально, творится что-то нездоровое  (да и раньше тоже было не все гладко). Редакционный телефон не умолкает. Рассказывают про страшные очереди за талонами в детской поликлинике на Морском, нехватку узких специалистов в поликлиниках Хосты и других медучреждениях.

Сочинцы не всегда довольны работой "cкорой помощи". Есть и общие жалобы, такае как отсутствие пленки в рентгенкабинетах, гипса у травматологов или реактивов у врачей. Недавно поступил сигнал о закрытии Хостинской подстанции №2 Станции скорой медицинской помощи. Некоторые жители, подогреваемые определенными статьями в Интернете, расценили этот факт так, что скоро вся служба скорой помощи может перейти в частные руки. Все это негативно сказывается на настроениях в обществе.

"Народная газета Сочи" попыталась разобраться, нужна ли нам коммерческая "скорая помощь" и есть ли резон переводить "неотложку" в частные руки.

Где болит?

О том, что Хостинская подстанция №2 СМП будет закрыта, нам рассказали взволнованные читатели. Люди опасались, что теперь выездные бригады "скорой" будут приезжать к ним из Адлера или Центрального района. Но тогда скорая медицинская помощь перестанет быть скорой!

По городу ходит слух, что скоро вся "неотложка" будет передана в частные руки. Не является ли это первой ласточкой предстоящих перемен? Население забеспокоилось, рассудив: если сейчас случаются проколы в работе "скорой помощи", то что будет, если этот рынок полностью оккупирует частник? Да и наверняка за вызов врачей придется что-то доплачивать, как это принято в европейских странах.

Действительно, такая идея существует. Минздрав и Минэкономразвития прошедшим летом должны были провести анализ бизнес-моделей проектов по передаче функций по предоставлению транспортных и иных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Проект уже обкатывается около трёх лет в Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Вологодской, Кировской и других областях.

Кстати, по Хостинской подстанции людей хочется успокоить никто закрывать ее не собирается. Как ответил нам главный врач МБУЗ г. Сочи "Станция скорой медицинской помощи" Олег Боско, ранее объект, где размещалась подстанция, принадлежал ОАО "Железные дороги", которые и выставили в адрес МБУЗ г. Сочи "ССМП" требование освободить занимаемое помещение в связи с мероприятиями по капитальному ремонту.

– В настоящее время муниципалитетом города совместно с управлением здравоохранения г. Сочи рассматривается вопрос о предоставлении подходящего помещения для МБУЗ г. Сочи "ССМП" на территории Хостинского района, уточнил Олег Боско.

"Скорая помощь" в Хосте продолжает функционировать и выезжать на вызовы. Мало того, с целью снижения времени для передачи вызовов вводится переход выездных бригад Хостинского района (в последующем и всех выездных бригад) на планшеты под контролем оперативного отдела Станции медицинской помощи.

Во многих европейских странах и в Америке вызов "скорой помощи" является платным. В Чикаго, к примеру, отсчет начинается от 900 долларов за вызов "скорой" и отдельно придется доплатить за проезд, исходя из ставки - 17 долларов за милю. В Нью-Йорке счет за проезд до больницы может доходить до 1290 долларов плюс по 12 долларов за каждую милю. В Ирландии за вызов "скорой помощи" с пациента берут 100 евро.

Но если больного после этого сразу кладут в больницу, то за "скорую" больной не платит, но будет оплачивать дни в стационаре - 75 евро за ночь в государственной больнице (максимум - 750 евро за год). 

В Австралии в некоторых регионах оплачивается вызов "скорой", а в некоторых цена на срочный вызов врача варьируется от 200 до 1300 евро. Вертолет скорой помощи, например, в Виктории обойдется и вовсе почти в 7 тысяч евро.

Но при этом частичная оплата вызова "скорой" вписана в личную страховку.

Неблагодарная вещь

Однако вернемся к теме передачи функций "скорой помощи" в частные руки. Мы обратились за комментарием, целесообразна ли такая инициатива, к экс-руководителю Сочинской станции скорой медицинской помощи Сосо Мебония.

– Это просто бред, категоричен по этому поводу Сосо Мебония, – во-первых, передача службы скорой помощи в частные руки невыгодна предпринимателям, потому что она нерентабельна. Тут одни сумасшедшие вложения, и никто это не потянет на сегодняшний день. Те тарифы, которые сегодня существуют на обслуживание одного вызова, никогда в жизни не покрывали и не покроют объем оказания медицинских услуг, который необходим согласно стандартам. И только государство может удержать в руках "скорую помощь", которую оно в полном объеме и финансирует.

Не в восторге Сосо Мебония и от идеи частично передать на обслуживание предпринимателям технический парк.

– Действительно, была такая пилотная идея, продолжил Сосо Мебония, – знаю, в Казани такое было, но там от этого отказались, поняли, что это неблагодарная вещь. Я не думаю, что это все будут вводить. В этом нет смысла.

Возмущен врач и другими новшествами, которые предлагают доброхоты. Осенью прошлого года Минфин предложил ограничить число бесплатных вызовов "скорой помощи" до четырёх раз в год, оставив неограниченными бесплатные вызовы лишь для инвалидов, детей и пенсионеров. После мониторинга выяснили, что едва ли не каждый второй звонок по "03" ложный, пациент не настолько в тяжелом состоянии, чтобы не смочь самому добраться до врача. Кроме того, говорят сторонники идеи, если люди начнут за лечение доплачивать, они ответственнее станут относиться и к своему здоровью, и к выполнению назначений врача.

– Да, ложные вызовы есть, они были, когда я был руководителем, рассказал экс-руководитель Станции скорой помощи, – но лимитировать... Если человеку плохо, если у него обострение какого-то хронического заболевания, помощь оказывать нужно. Не дай Бог жить в таком государстве, где существуют лимиты на оказание медицинской помощи. Я понимаю – есть лимиты на что-то другое, на электроэнергию, например, на воду. Но не на здоровье же экспериментировать!

Главный врач Краевой больницы №4 Константин Офлиди считает, что на рынке должны существовать услуги частной службы скорой медицинской помощи, но это должно быть дополнение к уже существующей старой доброй государственной "неотложке".

– Частные, особенно маленькие организации, иногда более ответственны, и я вижу, что сегодня они помогают пациентам, в Сочи уже работают такие частные службы, уточнил Константин Офлиди. – Однако они должны соответствовать требованиям существующей "скорой помощи", не должны их снижать и служить дополнением к той государственной "неотложке", которая есть на сегодняшний день.

Какие бы инициативы ни выдвигали законодатели по поводу изменений в работе "скорой помощи", людям хочется, чтобы она оставалась доступной и, что немаловажно, бесплатной. Несмотря на все недостатки, в России скорая и неотложная медицинская помощь по мере возможностей всё же помогает людям, а не просто оказывает медицинские услуги прямо пропорционально толщине кошелька.

Практически во всех странах "неотложка" не оказывает квалифицированную медпомощь, а лишь доставляет пострадавших в больницу. Кстати, когда номер готовился в печать, прошла еще одна информация машинам МЧС и скорой медицинской помощи могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили. Такое предложение в Госдуму внесла Общественная палата страны. Речь идет о легковушках, которые неправильно паркуются во дворах, мешая проехать, в частности, машинам оперативных служб.

Хочется надеяться, что все перемены, если они и произойдут, будут только к лучшему.

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