Новости о жизни г. Сочи

В Сочи готовятся к главному культурному событию зимы - X Юбилейному зимнему международному фестивалю искусств Юрия Башмета, который пройдет в нашем городе с 17 по 26 февраля. В программе юбилейного форума – лучшее, что проходило в Сочи за 10 лет фестиваля и, конечно же, мировые премьеры. Традиционно – это музыкальные и театральные вечера, балет, концерты этнической, джазовой и рок-музыки. Гостей фестиваля ждут в Зимнем театре, в Органном зале и впервые – на Красной Поляне в Роза-холле.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным как раз для фестиваля в Сочи. В авторской версии маэстро Юрия Башмета перед публикой предстанут "Евгений Онегин" и "Фантастическая Кармен".

А накануне гала-концерта открытия фестиваля в Зимнем театре вновь можно будет увидеть чрезвычайно тонкий и трогательный спектакль по мотивам "Маленького принца" Антуана Экзюпери "Не покидай свою планету" (постановка режиссера Виктора Крамера с Константином Хабенским в главной роли). Для юбилейного фестиваля Виктор Крамер также подготовил новую постановку, мировую премьеру: музыкальный спектакль-оперу "Севильский цирюльник", в основу которого лег знаменитый сюжет П. Бомарше и музыка Дж. Россини.

Не покидай свою планету" на сцене Зимнего театра в 2016 году

Темой балетного вечера станут "Мечты об опере". На сцене Зимнего театра выступят танцевальная компания из Италии imPerfect и солисты знаменитого парижского театра "Гранд Опера". Рок-программу представит вечер Дианы Арбениной и маэстро Башмета совместно с группой "Ночные снайперы" и оркестром "Новая Россия". А на джазовом вечере свою программу, посвященную Диззи Гиллеспи, представит знаменитый трубач и композитор, 10-кратный обладатель премии "Грэмми" Артуро Сандоваль.

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического и джазового направления. В этот раз российская публика познакомится с представителями Китая – вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" выступит Гонконгский оркестр китайских инструментов.

На гала-концерте закрытия, помимо выступлений Вадима Репина, Дениса Мацуева и Анны Аглатовой, прозвучат мировые премьеры сразу двух концертов для альта, написанных специально по заказу фестиваля и посвященных Юрию Башмету.

Расширятся и образовательные проекты фестиваля. В рамках юбилейного форума пройдут сразу три академии: II Молодежная музыкальная академия, которая проводится совместно со школой Королевы Елизаветы Шапель (Бельгия) и Крассел фестивалем (Финляндия), Академия молодых композиторов и Академия молодых оперных певцов. Не забудут и о молодых региональных журналистах, пишущих о культуре.